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"Lo mordió en la cara": un hombre de 85 años se enredó con la correa, cayó al suelo y fue brutalmente atacado por su perro

La situación se desató en pocos segundos y requirió la intervención de vecinos, quienes lograron controlar al perro y asistir a la víctima

23 de abril de 2026 9:14 hs
India es hogar de más de 30 millones de perros callejeros.
India es hogar de más de 30 millones de perros callejeros. AFP

Un hombre de 85 años sufrió varias lesiones luego de ser atacado por su propio perro, un pastor belga, mientras lo sacaba a caminar por la vereda en la zona de Maroñas.

La situación, ocurrida en calle Spencer, se desató en pocos segundos y requirió la intervención de vecinos, quienes lograron controlar al perro y asistir a la víctima hasta la llegada de ayuda.

El hombre fue trasladado posteriormente en un móvil policial hacia un centro médico, donde recibió atención por las heridas sufridas.

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"Lo mordió en la cara, se le notan todos los tendones", relató la nieta del hombre en diálogo con Telenoche (Canal 4).

Tras esto, brindó detalles del incidente y explicó que el ataque ocurrió cuando el hombre, al sacar al animal como todos los días, se terminó enredado con la correa.

Producto de esto, la víctima cayó al piso y el animal "lo empezó a atacar", comentó la mujer.

En otro momento del diálogo, la joven se refirió a la situación de la familia con el perro e indicó que este ya había protagonizado episodios similares en el pasado.

"El perro ya había mordido, lo sacamos con la correa, hemos hablado con el INBA, pero no obtuvimos respuestas", afirmó, en referencia al Instituto Nacional de Bienestar Animal.

Además, planteó las dificultades que enfrenta la familia para manejar la situación. "El perro era de mi papá; falleció el año pasado. Nosotros hacemos lo que podemos, pero no podemos hacer mucho más. Yo quiero ayuda de alguien que se lo pueda llevar y que no siga pasando mal", expresó.

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