Una mujer paseaba a sus perros, fue atropellada por una camioneta y el conductor fugó: se encuentra grave y con respiración asistida

La Policía de Canelones investiga un siniestro de tránsito grave ocurrido en la noche del martes en la zona de Paso Escobar y Los Horneros, donde una mujer de 27 años que paseaba a sus perros junto a su pareja fue atropellada por una camioneta que se dio a la fuga.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según informó este miércoles la Jefatura de Policía del departamento canario, el hecho se registró sobre las 19:40 y fue reportado mediante un llamado que alertó sobre un accidente en el lugar. Al arribar, efectivos de la Seccional 27 se entrevistaron con un testigo, un hombre de 28 años, quien relató que caminaba junto a su pareja —la víctima— paseando a sus perros cuando, en determinado momento, uno de los animales se detuvo para hacer sus necesidades y una camioneta roja la embistió, dándose a la fuga hacia Camino de los Horneros.

En la escena ya se encontraba personal médico, que diagnosticó a la mujer con politraumatismo grave y dispuso su traslado a la Médica Uruguaya. Posteriormente, desde el centro asistencial se informó que la paciente permanece estable, conectada a respirador y en coma farmacológico.