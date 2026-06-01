Las excusas de Washington Aguerre por la derrota de Peñarol ante Central Español en la hora: "El árbitro estuvo a favor de ellos; ya nos pasó y otra vez el mismo árbitro"

Peñarol perdió en la hora 1-0 contra Central Español este lunes a la noche en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Intermedio y sigue sin demostrar su juego que nunca más lo encontró tras la lesión de Leonardo Fernández hace ya un par de meses. Al finalizar el compromiso, el arquero Washington Aguerre tuvo palabras en contra del desempeño del juez, Hernán Heras.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los dirigidos por Diego Aguirre hicieron figura a Rodrigo en el primer tiempo, pero en el complemento, no existieron, y el árbitro correctamente, expulsó a tres futbolistas: a Lucas Ferreira por una patada en la cabeza -sin intención- tras haberle mostrado amarilla y a instancias del VAR, a Eric Remedi -por protestar y por dos amarillas seguidas- y a Matías Arezo que ya estaba sustituido en el banco de suplentes, por haber pechado al cuarto árbitro.

De esa manera, Peñarol se perdió la chance de quedar puntero en la Tabla Anual.

Diego Aguirre muy golpeado tras la derrota de Peñarol habló del "final lamentable e injustificable que nos costó el partido"; por primera vez, las tribunas insultaron a los dirigentes

Peñarol 0-1 Central Español: penosa derrota del equipo de Diego Aguirre a los 10 minutos de adición, con nueve hombres y sin reacción por el Torneo Intermedio

Washington Aguerre en contra de Hernán Heras

El arquero Washington Aguerre habló luego del encuentro con la transmisión televisiva y responsabilizó de esta nueva derrota de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo al árbitro Hernán Heras.

Como indicó líneas arriba Referí, en esta oportunidad, Heras no tuvo nada que ver con el mal resultado, ya que los tres jugadores aurinegros fueron bien expulsados.

No obstante, para Aguerre no fue así.

"Se nos complicó el partido con dos jugadores menos. Central hizo su partido: vino a buscar el punto y se llevó los tres. Con dos jugadores menos es complicado", comenzó explicando el golero mirasol.

Y continuó: "El árbitro estuvo a favor de ellos. Ya nos pasó lamentablemente, y nos sigue pasando. Y otra vez el mismo árbitro; ¡qué coincidencia eso! Pero bueno...Hay que levantar cabeza, seguir y prepararnos para lo que viene. Queda un partido".