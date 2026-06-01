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Las excusas de Washington Aguerre por la derrota de Peñarol ante Central Español en la hora: "El árbitro estuvo a favor de ellos; ya nos pasó y otra vez el mismo árbitro"

El arquero de Peñarol apuntó al juez Hernán Heras por las expulsiones sobre el final que le costaron el partido a los carboneros

1 de junio de 2026 23:24 hs
Peñarol estrenó nueva camiseta ante Central Español por el Torneo Intermedio

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FOTO: @LigaAUF

Peñarol perdió en la hora 1-0 contra Central Español este lunes a la noche en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Intermedio y sigue sin demostrar su juego que nunca más lo encontró tras la lesión de Leonardo Fernández hace ya un par de meses. Al finalizar el compromiso, el arquero Washington Aguerre tuvo palabras en contra del desempeño del juez, Hernán Heras.

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Washington Aguerre en contra de Hernán Heras

El arquero Washington Aguerre habló luego del encuentro con la transmisión televisiva y responsabilizó de esta nueva derrota de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo al árbitro Hernán Heras.

Como indicó líneas arriba Referí, en esta oportunidad, Heras no tuvo nada que ver con el mal resultado, ya que los tres jugadores aurinegros fueron bien expulsados.

No obstante, para Aguerre no fue así.

"Se nos complicó el partido con dos jugadores menos. Central hizo su partido: vino a buscar el punto y se llevó los tres. Con dos jugadores menos es complicado", comenzó explicando el golero mirasol.

Y continuó: "El árbitro estuvo a favor de ellos. Ya nos pasó lamentablemente, y nos sigue pasando. Y otra vez el mismo árbitro; ¡qué coincidencia eso! Pero bueno...Hay que levantar cabeza, seguir y prepararnos para lo que viene. Queda un partido".

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