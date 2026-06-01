Diego Aguirre muy golpeado tras la derrota de Peñarol habló del "final lamentable e injustificable que nos costó el partido"; por primera vez, las tribunas insultaron a los dirigentes

Peñarol tuvo una nueva noche de terror en su propio Estadio Campeón del Siglo con un segundo tiempo pobrísimo y en la hora, perdió 1-0 ante Central Español por el Torneo Intermedio.

Los carboneros hicieron figura a Rodrigo en el primer tiempo, pero en el complemento, no existieron, y Hernán Heras, correctamente, expulsó a tres futbolistas: a Lucas Ferreira por una patada en la cabeza -sin intención- tras haberle mostrado amarilla y a instancias del VAR, a Eric Remedi -por protestar y por dos amarillas seguidas- y a Matías Arezo que ya estaba sustituido en el banco de suplentes, por haber pechado al cuarto árbitro.

De esa manera, Peñarol se perdió la chance de quedar puntero en la Tabla Anual.

Posiciones del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual tras la derrota de Peñarol ante Central Español

Peñarol 0-1 Central Español: penosa derrota del equipo de Diego Aguirre a los 10 minutos de adición, con nueve hombres y sin reacción por el Torneo Intermedio

"Fue un descontrol, lo del final fue lamentable e injustificable, y pasaron cosas que no pueden pasar que nos costaron el partido", dijo el técnico de los carboneros.

Y agregó: "Buscamos algunas variantes, controlábamos la pelota pero no hacíamos daño, esa es la realidad. Y todavía ese final que fue muy duro, expulsiones, descontrol y luego el gol de ellos".

20260524 Diego Aguirre Peñarol Defensor Sporting Torneo Intermedio Foto Dante Fernández Focouy (31) Diego Aguirre Foto: Dante Fernández/Focouy

Consultado acerca de si el grupo está golpeado anímicamente, dijo: "Seguro", y continuó: "Porque no se han conseguido los objetivos. Este final se hizo muy difícil y no pudimos encontrar los caminos al gol para intentar el triunfo".

"Teníamos objetivos importantes que no fuimos consiguiendo y el equipo ha perdido la confianza que se dio por falta de resultados. No hay mucha explicación para tratar de entender. Fue una derrota muy dura", explicó Aguirre.

Y prosiguió al ser consultado por la molestia de la hinchada: "Si yo estuviera en la tribuna, estaría igual que ellos porque no es normal la adversidad y que no pudimos mostrar lo que queríamos. No tengo muchas explicaciones, no da para hablar de lo futbolístico ni de nada porque esto nos golpeó".

"Quiero terminar esta parte (del año) que ha sido dura, muy negativa por muchas cosas que han pasado. No conseguimos ninguno de los objetivos que nos habíamos puesto y todavía el equipo no tuvo la reacción que esperábamos hoy, en un partido que esperábamos que fuera importante".

Los insultos a los dirigentes

Los hinchas en las tribunas, por primera vez comenzaron a cantar en contra de los dirigentes cuando aún faltaban más de 10 minutos y el encuentro estaba 0-0 y ambos aun con 11 futbolistas en la cancha.

Solo los seguidores de la Tribuna Cataldi, en la que está la barra brava, fueron los que, hicieron la diferencia, esta vez, y no cantaron en contra de la dirigencia carbonera.

Al término del partido hubo policías que subieron a los palcos de la Tribuna Henderson por si los dirigentes de Peñarol eran insultados o atacados por algún hincha, pero finalmente nada ocurrió.