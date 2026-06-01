Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Diego Aguirre quiere seguir como técnico de Peñarol, pero este martes hay consejo directivo y ya son varios dirigentes que entienden que cumplió su ciclo

El entrenador vuelve a estar en un momento complicado, debido a los pésimos resultados de un semestre para el olvido en el que no se consiguió ninguno de los objetivos trazados

1 de junio de 2026 23:51 hs
Diego Aguirre en el partido entre Peñarol y Central Español por el Torneo Intermedio

Diego Aguirre en el partido entre Peñarol y Central Español por el Torneo Intermedio

FOTO: Enzo Santos/FocoUy

Peñarol perdió con Central Español 1-0 este martes a la noche como local en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Intermedio y después de un segundo tiempo tenebroso en el que apenas llegó al arco de enfrente y con un final que como dijo el propio Diego Aguirre, fue "lamentable", ya que hubo tres expulsiones, una desde el banco de suplentes, y el gol del rival llegó en el minuto 90+10'. Si bien el técnico pretende continuar y ya habló con Ignacio Ruglio sobre cómo encarar la segunda parte del año, según pudo saber Referí, ahora son varios los dirigentes que entienden que su ciclo está cumplido y ese tema lo llevarán al consejo directivo que se reúne este martes a la hora 19.

Peñarol 0-1 Central Español: penosa derrota del equipo de Diego Aguirre a los 10 minutos de adición, con nueve hombres y sin reacción por el Torneo Intermedio

Diego Aguirre muy golpeado tras la derrota de Peñarol habló del "final lamentable e injustificable que nos costó el partido"; por primera vez, las tribunas insultaron a los dirigentes

Diego Aguirre se mostró muy dolido al final del compromiso, y con mucha molestia de parte de sus jugadores por las expulsiones que, según comentó, les costaron el partido.

Mientras tanto, el arquero Washington Aguerre colocó al árbitro Hernán Heras como responsable de la derrota en la hora

Lo que puede suceder este martes

Diego Aguirre pretende seguir como técnico de Peñarol hasta fin de año.

Eso ya lo publicó Referí en su momento y además, ya hubo conversaciones con el presidente Ignacio Ruglio sobre cómo intentar hacer la pretemporada de la segunda parte del año, incluso con la posibilidad de que se haga fuera del país.

Pero más allá del respaldo incondicional del presidente, según pudo saber este lunes a la noche Referí, tras la durísima derrota contra Central Español, son varios los consejeros que entienden que el ciclo de Aguirre está cumplido.

Como se informó, en el partido ante los palermitanos, faltando 10 minutos, salvo la barra brava de la Tribuna Cataldi, el resto de las tribunas del Estadio Campeón del Siglo cantaron consignas en contra e insultaron por primera vez a los dirigentes de Peñarol. Y eso que aún el encuentro estaba 0-0 y el equipo no había perdido aún.

Parece difícil que este martes los dirigentes voten en su contra en mayoría, ya que el oficialismo y Ruglio en persona, pretenden que continúe el entrenador, además de que no tienen plan B. No obstante, ya no es un dirigente solitario el que no pretende que continúe tras un primer semestre de año que fue muy malo y en el cual no se consiguió ninguno de los objetivos trazados.

Las más leídas

Las respuestas de Marcelo Bielsa tras anunciar la lista de la selección uruguaya para el Mundial 2026 y su vínculo con Luis Suárez: "A mí no me debe ninguna disculpa"

Peñarol 0-1 Central Español: penosa derrota del equipo de Diego Aguirre a los 10 minutos de adición, con nueve hombres y sin reacción por el Torneo Intermedio

El inconveniente familiar de Washington Aguerre, en la previa del partido de Peñarol de este lunes, por una lesión que sufrió su hijo arquero

Posiciones del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual tras la derrota de Peñarol ante Central Español

Temas

Peñarol Diego Aguirre Central Español Ignacio Ruglio Torneo Intermedio

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos