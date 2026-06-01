Diego Aguirre quiere seguir como técnico de Peñarol, pero este martes hay consejo directivo y ya son varios dirigentes que entienden que cumplió su ciclo

Peñarol perdió con Central Español 1-0 este martes a la noche como local en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Intermedio y después de un segundo tiempo tenebroso en el que apenas llegó al arco de enfrente y con un final que como dijo el propio Diego Aguirre, fue "lamentable", ya que hubo tres expulsiones, una desde el banco de suplentes, y el gol del rival llegó en el minuto 90+10'. Si bien el técnico pretende continuar y ya habló con Ignacio Ruglio sobre cómo encarar la segunda parte del año, según pudo saber Referí, ahora son varios los dirigentes que entienden que su ciclo está cumplido y ese tema lo llevarán al consejo directivo que se reúne este martes a la hora 19.

Los mirasoles hicieron figura a Rodrigo en el primer tiempo, pero en el complemento, no existieron, y el árbitro correctamente, expulsó a tres futbolistas: a Lucas Ferreira por una patada en la cabeza -sin intención- tras haberle mostrado amarilla y a instancias del VAR, a Eric Remedi -por protestar y por dos amarillas seguidas- y a Matías Arezo que ya estaba sustituido en el banco de suplentes, por haber pechado al cuarto árbitro.

De esa manera, Peñarol se perdió la chance de quedar puntero en la Tabla Anual.

Diego Aguirre muy golpeado tras la derrota de Peñarol habló del "final lamentable e injustificable que nos costó el partido"; por primera vez, las tribunas insultaron a los dirigentes

Peñarol 0-1 Central Español: penosa derrota del equipo de Diego Aguirre a los 10 minutos de adición, con nueve hombres y sin reacción por el Torneo Intermedio

Diego Aguirre se mostró muy dolido al final del compromiso, y con mucha molestia de parte de sus jugadores por las expulsiones que, según comentó, les costaron el partido.

Mientras tanto, el arquero Washington Aguerre colocó al árbitro Hernán Heras como responsable de la derrota en la hora

Lo que puede suceder este martes

Diego Aguirre pretende seguir como técnico de Peñarol hasta fin de año.

Eso ya lo publicó Referí en su momento y además, ya hubo conversaciones con el presidente Ignacio Ruglio sobre cómo intentar hacer la pretemporada de la segunda parte del año, incluso con la posibilidad de que se haga fuera del país.

Pero más allá del respaldo incondicional del presidente, según pudo saber este lunes a la noche Referí, tras la durísima derrota contra Central Español, son varios los consejeros que entienden que el ciclo de Aguirre está cumplido.

Como se informó, en el partido ante los palermitanos, faltando 10 minutos, salvo la barra brava de la Tribuna Cataldi, el resto de las tribunas del Estadio Campeón del Siglo cantaron consignas en contra e insultaron por primera vez a los dirigentes de Peñarol. Y eso que aún el encuentro estaba 0-0 y el equipo no había perdido aún.

Parece difícil que este martes los dirigentes voten en su contra en mayoría, ya que el oficialismo y Ruglio en persona, pretenden que continúe el entrenador, además de que no tienen plan B. No obstante, ya no es un dirigente solitario el que no pretende que continúe tras un primer semestre de año que fue muy malo y en el cual no se consiguió ninguno de los objetivos trazados.