La economía de 2026 pisa el freno: expertos consolidan el recorte en las proyecciones del PIB

El Comité de Expertos convocado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) volvió a corregir a la baja la proyección de crecimiento estimada para el Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay en 2026.

La proyección en mediana pasó de 1,8% en la consulta de febrero de este año a 1,3% en la última de mayo , mientras que en julio del año pasado la estimación se situaba en 2%.

La nueva cifra está alineada con los pronósticos que incluye mes a mes la encuesta de expectativas económicas del Banco Central (BCU).

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También se ajustó a la baja el crecimiento potencial para el período 2026-2029, que pasó de 2,1% anual a 1,9% en mediana (en julio de 2025 esta estimación se situaba en 2,25%).

La visión del gobierno y el impacto fiscal

El gobierno también corrigió sus estimaciones de expansión para la economía de cara a la Rendición de Cuentas de 2025, pero los números se mantienen por encima de los calculados por el Comité de Expertos.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, informó días atrás que la estimación para el año en curso es de 1,6%, desde el 2,2% que se había incluido en los supuestos macroeconómicos de la ley de Presupuesto en setiembre pasado.

Para el año 2027, la proyección oficial se corrigió dos décimas y pasó de 2,4% a 2,2%. El Comité de Expertos, en tanto, proyecta un crecimiento de 1,7% para ese año, frente al 1,9% proyectado en febrero y al 2,08% estimado en junio de 2025.

Las nuevas cifras confirman que el margen de maniobra de la economía se achicó de cara a los próximos años. Aunque la intención de las autoridades es mantener el rumbo fiscal y priorizar el gasto social, la realidad de los números muestra un escenario de clara moderación. Con un crecimiento estimado más bajo, cumplir las metas fiscales dependerá exclusivamente de qué tan eficiente sea el gobierno para gestionar el gasto público.

“La Rendición de Cuentas lo que pone sobre la mesa es un crecimiento esperado para los próximos dos años levemente inferior al previsto en la ley de Presupuesto”, afirmó Oddone. Asimismo, el ministro señaló que “se mantiene la asignación presupuestal votada para el gasto del año 2027", mientras que se asume “un gasto adicional al incorporar la implementación de las recomendaciones del Diálogo Social en materia de unificación del sistema de transferencias y los gastos asociados a la infancia”.

“Las metas fiscales establecidas por la ley de Presupuesto se mantienen. No hay ninguna alteración de las metas fiscales”, detalló, y explicó que esto se logrará “mediante una reasignación de recursos al interior del Poder Ejecutivo”.

Por su parte, el Comité de Política Monetaria del BCU afirmó en la minuta de su última reunión que los indicadores adelantados señalan que la actividad económica retomó el dinamismo en el primer trimestre, impulsada por el consumo privado. Y explicó que el mercado laboral, si bien continúa resiliente, muestra menor dinamismo en el margen.

En tanto, para el segundo trimestre se prevé un crecimiento menor, asociados en parte a una menor producción agrícola, mientras que para el resto del año se mantiene una perspectiva de crecimiento moderado.

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La consulta al Comité de Expertos

El Comité de Expertos está integrado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), CPA Ferrere, Exante, Grant Thornton, Universidad ORT Uruguay, PricewaterhouseCoopers, Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA-IECON), Universidad Católica del Uruguay (UCU), KPMG, Universidad de Montevideo (UM), Equipos Mori y el economista Aldo Lema.

La consulta realizada se enmarca en la metodología vigente de estimación del PIB potencial. El objetivo es lograr un seguimiento más preciso de la posición cíclica de la economía, mediante la distinción entre la estimación de la brecha de producto de largo plazo y la de corto plazo.

En esta oportunidad se solicitó a los integrantes del CE la proyección anual del crecimiento real del PIB potencial y del PIB efectivo, así como proyecciones trimestrales de la tasa de desempleo, de la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), del tipo de cambio y de la variación interanual del Índice de Volumen Físico del PIB.

La consulta fue enviada el miércoles 29 de abril y el plazo para responder se extendió hasta el viernes 15 de mayo de 2026. Se recibieron 12 respuestas, aunque no todos los integrantes completaron la totalidad del formulario, en particular en lo referido a las estimaciones trimestrales.