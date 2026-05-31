Nacional tiene este domingo una visita de riesgo enfrentando en el Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado a Deportivo Maldonado, uno de los grandes animadores de la temporada. Los tricolores buscan el triunfo para seguir en lo más alto del grupo B del Torneo Intermedio y también para recortar puntos en la Tabla Anual.
Deportivo Maldonado vs Nacional EN VIVO por el Torneo Intermedio: el tricolor busca seguir líder en su grupo y recortar en la Tabla Anual
Nacional visita a Deportivo Maldonado en el Campus en partido correspondiente a la tercera fecha del grupo B del Torneo Intermedio donde es puntero