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Deportivo Maldonado vs Nacional EN VIVO por el Torneo Intermedio: el tricolor busca seguir líder en su grupo y recortar en la Tabla Anual

Nacional visita a Deportivo Maldonado en el Campus en partido correspondiente a la tercera fecha del grupo B del Torneo Intermedio donde es puntero

31 de mayo 2026 - 16:30hs
Maximiliano Gómez&nbsp;

Maximiliano Gómez 

Foto: Dante Fernández/Focouy

EN VIVO

Nacional tiene este domingo una visita de riesgo enfrentando en el Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado a Deportivo Maldonado, uno de los grandes animadores de la temporada. Los tricolores buscan el triunfo para seguir en lo más alto del grupo B del Torneo Intermedio y también para recortar puntos en la Tabla Anual.

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Bienvenidos al relato a minuto de lo que serán todas las alternativas del partido que jugará Nacional contra Deportivo Maldonado en el Campus a partir de la hora 18.30.

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