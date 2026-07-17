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Peñarol vs Boston River por el Torneo Intermedio: día, hora, cancha y precio de las entradas

Peñarol y Boston River juegan un partido clave por la sexta fecha del Grupo A del Torneo Intermedio

17 de julio de 2026 5:00 hs
Mauricio Lemos

Mauricio Lemos

FOTO: DANTE FERNÁNDEZ / FOCOUY

Peñarol buscará hacerse fuerte como local para mantener el liderazgo en el grupo A del Torneo Intermedio y seguir sumando puntos vitales para la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya. Su rival será Boston River.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Boston River?

  • El encuentro está programado para este sábado 18 de julio
  • El partido corresponde a la sexta fecha del Grupo A del Torneo Intermedio
  • El escenario del enfrentamiento será el Estadio Campeón del Siglo
  • La terna arbitral principal estará encabezada por el juez Javier Burgos, acompañado por los asistentes Andrés Nievas y Marcos Rosamen. El cuarto árbitro será Leandro Lasso y en el VAR estarán Antonio García y Richard Trinidad.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Boston River?

  • El partido comenzará a la hora 16:00

¿Dónde ver en vivo Peñarol vs Boston River?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Entradas para Peñarol vs Boston River

Las entradas tienen precio bonificado hasta este viernes a la hora 13.00.

En la tribuna Guelfi (portón B) costarán, por anticipado, $ 144 para los poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol, las generales $ 160, las generales con tarjeta después de la hora señalada $ 180 y las generales $ 200.

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En la tribuna Cataldi costarán, por anticipado, $ 396 para los poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol, las generales $ 440, las generales con tarjeta después de la hora señalada $ 459 y las generales $ 510.

En la tribuna Damiani costarán, por anticipado, $ 576 para los poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol, las generales $ 640, las generales con tarjeta después de la hora señalada $ 666 y las generales $ 740.

Los socios entran gratis en las tres tribunas.

En la tribuna Henderson costarán $ 824 para socios con tarjeta, con precio anticipado, $ 915 los socios, las generales con tarjera $ 1.125 por anticipado, $ 1.250 las generales anticipadas, $ 945 para socios con tarjeta después de la hora reseñada, $ 1.050 para socios, $ 1.296 las generales con tarjeta y $ 1.440 las generales.

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