Peñarol vs Boston River por el Torneo Intermedio: día, hora, cancha y precio de las entradas

Peñarol buscará hacerse fuerte como local para mantener el liderazgo en el grupo A del Torneo Intermedio y seguir sumando puntos vitales para la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya. Su rival será Boston River.

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Las entradas tienen precio bonificado hasta este viernes a la hora 13.00.

En la tribuna Guelfi (portón B) costarán, por anticipado, $ 144 para los poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol, las generales $ 160, las generales con tarjeta después de la hora señalada $ 180 y las generales $ 200.

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En la tribuna Cataldi costarán, por anticipado, $ 396 para los poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol, las generales $ 440, las generales con tarjeta después de la hora señalada $ 459 y las generales $ 510.

En la tribuna Damiani costarán, por anticipado, $ 576 para los poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol, las generales $ 640, las generales con tarjeta después de la hora señalada $ 666 y las generales $ 740.

Los socios entran gratis en las tres tribunas.

En la tribuna Henderson costarán $ 824 para socios con tarjeta, con precio anticipado, $ 915 los socios, las generales con tarjera $ 1.125 por anticipado, $ 1.250 las generales anticipadas, $ 945 para socios con tarjeta después de la hora reseñada, $ 1.050 para socios, $ 1.296 las generales con tarjeta y $ 1.440 las generales.

Tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual