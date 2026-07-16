Deutscher, un proyecto familiar que rescató un título histórico y se convirtió en animador de la Divisional C contra varios peso pesados

"El de 2026 es el campeonato de la Divisional C más duro de la historia", dice Juan Pablo Díaz , entrenador de 39 años que en Deutscher hace sus primeras armas como DT en solitario y que pisó fuerte en la temporada al coronarse campeón del Torneo Inicial.

La histórica presencia de Rampla Juniors , que por primera vez descendió a la tercera categoría del fútbol uruguayo, el campeón uruguayo Bella Vista , el emergente poderío de Deportivo LSM -el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi-, Diego Forlán y su proyecto de Durazno FC y Sportivo Bella Italia de Fernando Muslera, convirtieron a la Divisional C en un torneo competitivo, fuerte y muy disputado.

También están equipos como Deportivo Colonia y Lito , ambas sociedades anónimas deportivas con capitales argentinos, Salus, Terremoto, el histórico Sud América y Artigas SAD , este último equipo que militó el año pasado en Segunda División Profesional, donde no logró mantenerse.

Sin embargo, el ganador del primer título del año fue Deutscher Fussball Klub, un proyecto familiar encabezado por Gustavo Castro que en 2019 tomó el nombre de un club histórico con el cual no poseía vínculos familiares.

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Deutscher fue, junto con Albion, CURCC y Uruguay Athletic uno de los cuatro clubes que fundaron la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el 30 de marzo de 1900. En 1909, cuando había cambiado su nombre a Centro Atlético Montevideo, dejó de competir.

¿Cómo se formó el nuevo Deutscher?

Gustavo Castro cuenta que lleva muchos años vinculado con el fútbol. Primero con el infantil y luego con el juvenil.

Años atrás formó las tres categorías más chicas de juveniles en La Luz, la sub 14, la sub 15 y la sub 16. Tiempo después también quedó a cargo de la sub 17 y la sub 19.

"Generé toda esa estructura hasta que vino un grupo inversor y un año después de la llegada de Julio Fuentes me dejaron de lado", dice.

"Con mi familia hicimos un esfuerzo enorme. Las formativas jugaban en la cancha de Juventud de Melilla, en Camino de la Redención y Seré. Los partidos comenzaban a la hora 9.00 pero con mi esposa y mi hijo llegábamos a las 6.30 para ordenar la cantina y revisar que los baños estuvieran en condiciones. Mi hijo se quedaba en la puerta para cobrarle el ingreso a los vehículos y ese dinero nos ayudaba a cubrir todos los gastos de la estructura", recuerda Castro.

"Me dolió, me golpeó mucho que me dejaran de lado, pero fue un aprendizaje. Después lo hablé con mi familia y decidimos hacer el esfuerzo por nosotros mismos. En 2019 creamos la asociación civil de Deutscher, logramos la personería jurídica y nos anotamos en la AUF para jugar. Tuvimos que esperar hasta que en 2021 se creó la Divisional D y en 2024 logramos el ascenso a la C", evoca.

El club está en proceso de conversión a sociedad anónima deportiva y Castro se vinculó con un grupo de amigos que llevan adelante la parte deportiva, liderados por Gonzalo Mattos como gerente deportivo. Por años, Mattos desempeñó ese cargo en Liverpool, bajo la presidencia de José Luis Palma.

"Me propuse arrancar con un equipo mayor que vaya cumpliendo sus metas y si bien busqué generar formativas, la realidad a veces te va golpeando. Es un proyecto grande, pero el tiempo te enseña a respetar los lugares. La idea es poder llegar a Segunda y ahí generar primero una sub 17 y sub 19 que sirva para nutrir al primer equipo", expresa Castro.

Deutscher se afincó este año en Las Acacias donde oficia de local y tiene a disposición un vestuario, una sala para los entrenadores, gimnasio y la barbacoa.

"Las condiciones que le damos a los jugadores son muy buenas, siempre se les cumple lo prometido, estamos bien vistos por jugadores y técnicos, y tenemos las puertas abiertas en todos los complejos", agrega.

Juan Pablo Díaz, un DT con pasado en Liga Universitaria

Así presentó Deutscher a Díaz, en enero

Cuando tenía 18 años y jugaba en Nacional Universitario, Juan Pablo Díaz llegó a jugar un torneo sub 18 al que Nacional concurrió con un mix de juveniles y jugadores de Liga Universitaria.

Díaz compartió plantel con Bruno Fornaroli, Martín Cauteruccio, Alejandro Rodríguez y Gastón Siboldi. El equipo llegó a semifinales y luego jugó un amistoso en Tallin contra la sub 20 de Estonia.

Luego jugó con San Juan Bautista y en la Universidad Católica. Trabajó en bancos y tuvo negocio propio, pero su objetivo siempre fue trabajar como entrenador.

Comenzó a dirigir en la sub 15 de La Luz, luego pasó a la sub 16 y el año pasado fue ayudante técnico de Nicolás Vigneri en Rentistas.

"Era un desafío grande asumir en Deutscher, pero teníamos mucha expectativa porque formamos un plantel joven, sano y competitivo, trabajamos mucho desde enero para conformar el plantel y desde febrero preparamos el torneo para inculcar nuestro modelo de juego", dice el joven entrenador.

¿A qué juega Deutscher? "Nuestra intención es adaptarnos a cada contexto porque para ser campeón hay que ganarles a todos, pero intentamos tener un equipo con un buen posicionamiento que nos permita generar espacios y poder explotarlos cuando se puede tenerla pelota. Cuando no la tenemos, adaptarnos también a esas circunstancias y saber cómo defender".

Sebastián Gularte, Patricio Gregorio y los goles de Thiago Nascente

Thiago Nascente

Deutscher solo mantuvo a cuatro jugadores que disputaron la temporada pasada: Leandro Domínguez y Luciano Sotelo (defensas), Nathan Rosas (volante) y Nicolás Da Fonte (extremo).

El golero titular fue Felipe Cobo, quien llegó procedente de Villa Teresa, y el suplente, que actuó en dos partidos, fue Joaquín Pombo, ex Liverpool. El tercer golero es Mathías Pedrozo, procedente de La Luz.

Los defensores fueron Vicente Nion, Facundo Folena, Mauro Alfonso y Gastón Roselló (ex Atenas, línea de cuatro titular) y luego alternaron Facundo Soler (ex Juventud), Domínguez, Matías Sosa (ex Los Halcones), Ruben Rodríguez (ex Rampla Juniors) y Sotelo.

Los volantes fueron Hernán Labraga (ex Rentistas), Patricio Gregorio (procedente de Río Branco de Brasil), Gianluca Colla, Rosas, Andrés Aldao (Tercera de La Luz), Rodrigo Aplanalp (ex Rentistas), Junior Pastorino (ex Durazno) y Thiago Bianchi.

Gregorio, de 27 años, es uno de los jugadores de más trayectoria ya que en 2020 ascendió con Villa Española, donde fue gran figura, y en 2021 firmó contrato con Nacional pero no llegó a jugar porque fue cedido a River Plate.

Colla es producto de las formativas de Nacional, jugó en Albion, ascendió con Deutscher en 2024 en la D y se fue a Beroe de Bulgaria donde jugó en primera división.

Bianchi es otro producto de las formativas de Nacional.

Los delanteros fueron los extremos Lucas Ramírez (ex Tacuarembó), Da Fonte, Ismael Barreiro (ex Toledo Keguay) y Agustín Tejera (ex Terremoto), y los centrodelanteros Sebastián Gularte (36 años, capitán, ex Tacuarembó y Wanderers que llegó procedente de Uruguay Montevideo) y Thiago Nascente, goleador que llegó desde La Luz y que marcó 10 goles en el certamen, quedando en la cima de la tabla de goleadores junto a Nicolás Royón de Rampla Juniors.

También integra el plantel Sebastián López, uno de los hijos de Luis "Ronco" López, quien se recupera de una lesión de ligamentos de rodilla.

Díaz cuenta con Diego Silva como ayudante técnico, Nicolás Rodríguez como entrenador de goleros, Eduardo San Julián como preparador físico, Facundo Villalba como kinesiólogo y Marcos Laguna de utilero.

Triunfo en la final ante Deportivo Colonia y ventaja para lograr el ascenso

La final entre Deportivo Colonia y Deutscher Foto: @DivisionalCAUF

El Torneo Inicial de la C se jugó en tres grupos del que los tres primeros y un mejor segundo clasificaron a semifinales.

Deutscher derrotó 1-0 a Deportivo Italiano, superó 3-2 a Mar de Fondo, vapuleó 8-0 a Frontera Rivera Renegades, 2-0 a Bella Vista, 3-1 a Los Halcones, 2-1 a Rocha, 3-1 a Alto Perú y, ya clasificado, perdió 2-0 contra Rampla Juniors.

El equipo se paseó por el Obdulio Varela, el Palermo, el Olímpico y el Parque Huracán, saltando del césped sintético a campos de juego en muy mal estado.

En la semifinal volvió a chocar con Rampla en partido que terminó empatado 1-1. Los teutones ganaron 4-2 por penales.

En la final le ganaron 3-1 a Deportivo Colonia, que en semis había derrota 2-0 a Lito.

Un gol en contra, uno de Leandro Domínguez y otro, olímpico, de Luciano Sotelo, le dieron el triunfo a Deutscher.

Luciano Sotelo Foto: @DivisionalCAUF

El 25 de julio comenzará el Torneo Finalización, el cual jugarán los 18 equipos con mejor puntaje del Torneo Inicial.

Los que se clasificaron, además de Deutscher, Deportivo Colonia, Lito y Rampla Juniors, son Salus, Los Gorriones, Artigas, Bella Vista, Deportivo Italiano, Mar de Fondo, Huracán Buceo, Parque del Plata, Platense, Terremoto, Rocha, Sud América, Deportivo LSM y Sportivo Bella Italia.

Sorpresivamente, Durazno de Diego Forlán, flamante entrenador de la selección sub 20 uruguaya e interino de la mayor, quedó eliminado. También quedaron afuera de carrera Frontera Rivera Renegades, Alto Perú, Los Halcones, Basañez, Potencia, Canadian, Salto, Villa Española y Villa Teresa.

Los dos primeros de este torneo, para el que no se arrastrarán los puntos del Inicial, ascenderán a Segunda División Profesional.

Si Deutscher no llega a ser campeón ni vicecampeón, tendrá derecho a una final única con el segundo para pelear el segundo ascenso.

"Eso nos ilusiona pero tenemos que seguir con la mentalidad de ir partido a partido, adaptándonos a cada rival para seguir siendo competitivos. Sabemos que ahora nos van a mirar distinto porque nos ganamos eso", concluyó el entrenador.