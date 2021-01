Sebastán y Nicolás López, los 9 hijos del Ronco ante el desafío de Salamanca

La Universidad de Salamanca es la más antigua de España y desde fines del siglo XV hasta el XVII fue la más prestigiosa a nivel mundial. Por entonces se acuñó la famosa frase: “Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta”. ¿Qué significa? Que sin condiciones naturales ni esfuerzo es imposible lograr el éxito académico.

La frase perfectamente puede aplicar al fútbol. Y por eso, ir a buscar una oportunidad a Salamanca es todo un desafío, una palabra que le pone la adrenalina a tope a los hermanos Nicolás y Sebastián López.

Centrodelanteros e hijos del Ronco López, actual gerente deportivo de Sud América y entrenador fetiche de Rampla Juniors en los últimos años, ambos se formaron deportivamente en Racing. Pero en busca de dar el salto definitivo hacia el profesionalismo decidieron empezar en Europa.

El primero en emigrar, a principios de 2020, fue Sebastián de 18 años, quien estaba en la Cuarta de Racing.

Llegó con el ex Defensor Sporting Owen Falconis. Entrenó tres semanas y justo el mundo se detuvo a causa de la pandemia de covid-19.

Para la actual temporada lo volvieron a llamar. Por cuestiones administrativas no pudo sumarse a la filial del equipo donde se juega en categoría sub 23. Integra el equipo sub 19 y ahora –en la segunda mitad de la temporada– ya entrena con el filial.

A la hora de definirse, este generación 2002 cuenta a Referí: “No doy una pelota por perdida, siempre estoy atento buscando el gol, soy de moverme por todo el campo y me gusta el área”.

Recuerda a Enrique Andrada de la Séptima división de Racing como el técnico que más enseñanzas le dejó. Tiene como referente de cabecera a Luis Suárez y también le gustan Lautaro Martínez y Gabigol.

“En Racing no hice muchos goles, pero tuve buenos momentos que no olvido porque soy de hacer goles importantes y porque el grupo confiaba en mí como un líder positivo y fui capitán del equipo. Le hice goles a Defensor Sporting y Peñarol y recuerdo una asistencia contra Danubio. Me vine porque al ser primer año de Cuarta ahí se suele tener más en cuenta al jugador de segundo año de Cuarta, entonces no iba a tener muchos minutos. Me vine a Europa que es lo que todo jugador sueña, el club me quiere y cuenta conmigo y yo quiero progresar”, explica.

Sebastián con la sub 19 de Salamanca

Salamanca es un equipo de tercera división del fútbol español. “En materia de infraestructura en Uruguay estamos lejísimos de lo que tiene este club. El gimnasio es de locos, contamos con todos los materiales de trabajo, con gente dispuesta siempre a dar una mano, nos viven preguntando si nos falta algo de ropa. Para que tengas una idea en los monitos hay tres asistentes para pasarte la pelota. Además, el estado del equipo es para 20 mil personas”, dice aún asombrado del presente que vive.

Nicolás, centrodelantero zurdo y generación 1998 , tiene 22 años y ya había firmado su primer contrato profesional con Racing.

Llegó al Cervecero a la Sexta tras jugar en Liga Universitaria. Fue escalando de divisionales hasta que Ney Morales lo ascendió a Tercera con edad de Cuarta.

El 2018 fue un año clave en su carrera. Morales lo puso a hacer dupla ofensiva con Agustín Rodríguez, hoy en Juventud.

“Hicimos 13 goles cada uno. Salimos terceros en el Apertura y sextos en el Clausura. Y cuando Morales pasó a la Primera me ascendió”, recuerda.

Morales aporta características de un jugador al que recuerda a la perfección: “Es un buen jugador, goleador, hizo una gran dupla con Agustín Rodríguez. Sabe qué hacer en el área, no erra mano a mano, sabe sacarse un hombre de encima y debe pulir el cabezazo”.

A López le tocó ascender en 2019 cuando Racing se jugó el descenso, algo que finalmente no pudo evitar.

“Es difícil darle chance a los jóvenes en ese contexto”, analiza Morales.

Juan Tejera le dijo que ante la presencia de gran cantidad de delanteros no lo iba a tener en cuenta y le recomendó irse a préstamos para buscar protagonismo. Así, el delantero bajó a Segunda División Profesional en busca de minutos. Recaló en Villa Teresa donde sumó 112 minutos en seis partidos viniendo del bando de suplentes. El entrenador era Gustavo Biscayzacú.

Para 2020, Racing apostó por él como entrenador y López solo fue convocado a un partido, ante Rampla Juniors, donde no entró.

Cuando la puerta de Salamanca se entornó, el botija la abrió con decisión y esperanza. No sabe qué hubiera pasado con la llegada de Martín García en lugar de Biscayzacú, cesado por la falta de buenos resultados.

“Soy un oportunista”. Así se define como delantero de área. Admira a Martín Palermo y Adriano, zurdos como él de gran pegada en el área.

Nicolás, gol a Ciudad Rodrigo con el filial

“En Racing tenía contrato hasta diciembre de 2021 y se lo extendimos hasta junio de 2022. Le salió esta oportunidad y entendimos que era bueno que la aprovechara”, explica Nicolás Núñez, presidente de Racing.

“El futbol acá es muy dinámico, hay poco tiempo para la toma de decisiones, esa es la gran diferencia. En Uruguay hay más espacios, no es tan dinámico, acá se juega a mayor velocidad y ritmo de juego.

Tenemos varios extranjeros: mexicanos, un colombiano, un argentino y un brasileño. Ya no siguen los uruguayos que estaban en el primer equipo: Jonathan Lacerda y Falconis”, explica el mayor de los López que a partir de la segunda mitad de la temporada pasó a entrenar en Primera y que por ahora juega con el filial.

El fin de semana pasado, los partidos de sus categorías fueron suspendidos por tormenta de nieve.

“Estamos a dos horas de Madrid y el frío es impresionante. Hubo una nevada como no se veía hace 50 años. Nosotros aprovechamos a recorrer la ciudad”, revela Nicolás al que solo le falta un módulo para completar ya su carrera como entrenador.

"A mi padre lo seguimos desde siempre a todos lados. Las campañas de Rampla son recuerdos imborrables. Tanto la del Apertura 2007 como la de la Copa Sudamericana 2018. Tiene mucho carisma. La gente lo para a hablar en cualquier parte, habla rato y a veces nos dice 'este no me acuerdo ni quién es', le pasa seguido", dice a las risas Sebastián.

Como en las sobremesas de los López en las que se habla de fútbol, como en las noches de Teatro de Verano donde se deleitan con murgas y parodistas, allá andan por España los López disfrutando esta aventura europea. Para demostrarse que Salamanca no presta nada más que una gran oportunidad.