Rampla vuelve a cancelar deudas sobre la hora para poder disputar el ascenso

En agosto consiguieron US$ 180 mil en seis días para poder arrancar el campeonato de la Segunda División Profesional. En octubre US$ 76.500 para disputar la segunda ronda. En diciembre otros US$ 20 mil adicionales para presentarse a los playoffs. Rampla Juniors está acostumbrado a vivir al día, en crisis, llegando con el agua al cuello a cancelar deudas a último momento. Y con esa gimnasia previa a cada reinicio de temporada, el picapiedra recibió el 2021. Este martes la dirigencia asegura que le pagará parte de los salarios atrasados a sus jugadores y así estos podrán comenzar a entrenar de cara a la final por el tercer ascenso para el Campeonato Uruguayo 2021.

"Rampla debe los complementos a los sueldos de octubre, los salarios mínimos de octubre ya se pagaron todos. De noviembre se dio un adelanto de $ 300 mil al plantel y de diciembre aún no hemos pagado nada. Hablamos con cada jugador y llegamos a un acuerdo con los futbolistas que van a seguir. Estamos terminando de conseguir el dinero para pagar el martes y que así pueda comenzar a entrenar el plantel", contó a Referí el secretario del club Gabriel Kouyoumdjian. El 31 de diciembre se vencieron 16 contratos. Por esa razón y por los atrasos salariales, los jugadores no arrancaron a entrenar el 5 de enero cuando se les terminó la licencia. Diego Battiste Entre la directiva y el cuerpo técnico que quedó encabezado por Edgar Martínez -tras la renuncia presentada por Edgardo Arias luego de disputada la 14ª fecha del certamen- se decidió extender 16 de los 24 contratos que caducaron. ¿Quiénes quedan? Los goleros Jhony Da Silva y John Faust; los defensores Williams Martínez (capitán del equipo), Luis "Toko" Maldonado, Claudio Servetti, Juan Pablo Fagúndez, Óscar Padula, el argentino Nicolás Fernández y Gastón Roselló; los volantes Nicolás Silva y Christian Paiva; y los delanteros Horacio Sequeira y Gonzalo Barreto. También se renovaron tres contratos de jugadores que se vienen recuperando de lesiones: Agustín Gutiérrez, Bruno Montelongo y Facundo Mesones. Los que tenían contrato más allá del 31 de diciembre de 2020 son el volante argentino Gustavo Machado (hasta mediados de 2022), el delantero Diego Martñones hasta el 30 de junio de 2021 mientras que se vencen al final de este 2021 los vínculos con Gastón Díaz, Cristian Sención, Paolo Dantaz (volantes), y Santiago Pallares (atacante). No fueron renovados los contratos del golero Santiago Fernández, el defensor Richard Rodríguez, los volantes Franco Gentile, Tomás Lerman (argentino), Diego Rosa, José Sardón (argentino) y los delanteros Jonathan Charquero y Eduardo Chocho. Para este martes, parte del plantel que sigue fue convocado a realizarse hisopados para descartar la presencia de covid-19. La otra mitad del plantel y funcionarios del club ya se los hicieron con resultados negativos. Kouyoumdjian informó que Martínez seguirá como entrenador y que la dirigencia intentará darle al club "todo el apoyo y las mejores condiciones posibles" para entrenar de cara a las finales por el tercer ascenso que se vienen: "Son la vida para nosotros", reveló el secretario del club. ¿Y la sociedad anónima? Más allá de que Rampla arrastra en forma cíclica penurias económicas de décadas atrás, la precaria situación económica del club se originó el año pasado con atrasos salariales al plantel y a los cuerpos técnicos. El equipo no pudo salvarse del descenso. En marzo de este año, la asamblea de socios aprobó la transformación del club en una sociedad anónima deportiva, seducida por un proyecto presentado por el empresario Edgard Parnás. El club firmó en ese momento un precontrato para una futura transformación. Leé también Member La nueva cara de Rampla: Sociedad Anónima, una app para entrenar y hasta un refuerzo inglés Parnás le llegó a presentar al plantel, en el Olímpico, a la inversora que iba a encabezar la sociedad anónima: la diseñadora de moda uruguaya Lorena Rivero, radicada en Londres. La empresaria se presentó junto a su novio inglés Gerald Sagoe, quien en su página web se declaraba exfutbolista y "dueño y presidente de Rampla". En agosto, cuando dichos inversores debían desembolsar unos US$ 200 mil para cancelar las deudas de la temporada 2019, permitiéndole a Rampla comenzar el torneo del ascenso 2020, desaparecieron del mapa. Parnás le informó al club que tenían el dinero trancado en una cuenta de Dubái. Durante tres meses se mantuvo el discurso a la dirigencia que fue la que tuvo que solicitar préstamos para juntar el dinero, pagar las deudas y así poder presentar al equipo. "Todos los préstamos los conseguimos con gente allegada al club, son compromisos asumidos que tenemos que pagar, más allá de que las deudas con los jugadores son las que nos pueden impedir comenzar los torneos", dijo Kouyoumdjian. "Hace dos meses, se nos dijo algo que ya era obvio: que los inversores no iban a poner plata en el club. Desde entonces, Parnás trabaja en la búsqueda de nuevos inversores. Se han hecho gestiones y hay interesados en llegar al club, pero aún no hemos tenidos conversaciones con nadie", informó. Para poder comenzar la temporada 2021, en Primera o en Segunda, Rampla tendrá una deuda que se estima rondará entre los US$ 150 mil y los US$ 200 mil. "Para aceptar la conversión en sociedad anónima se volverá a pasar el tema por la asamblea de socios, pero esta vez no se firmará ni siquiera un precontrato. Vamos a esperar a que primero llegue el dinero", agregó el directivo que cincha del club junto con la presidenta Isabel Peña y el vicepresidente Arturo López. Diego Battiste Mientras, los jugadores esperan cobrar deudas que se remontan a octubre. En marzo les vendieron espejitos de colores. El 1º de diciembre no aguantaron más y soltaron un comunicado denunciando atrasos salariales, canchas en mal estado para entrenar, viajes al interior atrasados por deudas con la empresa de transporte, falta de agua caliente en las duchas, falta de médico y de atención para recuperase de las lesiones, y prácticas suspendidas por falta de dinero de los jugadores para costearse un boleto o la nafta. 📄Comunicado del plantel de @RamplaJuniorsFC a sus hinchas y parciales. #AhoraMásQueNunca pic.twitter.com/38JjbGHNDn — MUFP (@Mutual_Uru) December 2, 2020 Elecciones en febrero Diego Battiste Kouyoumdjian expresó que el club pospuso las elecciones de diciembre a febrero para que coincidan con el arranque de la venidera temporada. "Antes se hacían a mitad de año, pero eso se cambió cuando se modificó la temporada equiparándola con el año calendario (2017). El oficialismo quiere seguir, pero buscando la unión de todos los ramplenses. Si hay oposición, bienvenida sea para unirse al club", afirmó. Positivos en Sud América y Albion Rampla ya está clasificado a la final del playoff que definirá el tercer ascenso tras derrotar por un global de 3-1 a Racing. Espera al rival que saldrá de la serie que disputan Sud América y Juventud. Los buzones ganaron el primer partido 2-0 pero la revancha no se pudo jugar por una serie de contagios de covid-19 en el plantel de Juventud. Ahora jugará el lunes (18 de enero) próximo a la hora 18 en el Parque Artigas. Pero Sud América no podrá contar con una de sus grandes figuras ofensivas, el centrodelantero Marcos Camarda. Tras ser sometido todo el plantel a hisopados el 5 de enero, el jugador surgido en Danubio dio positivo de covid-19. "Marcos es asintomático y está aislado del grupo, por lo que tenemos dos opciones. Encuarentenarlo 14 días, hasta el 19 de enero y luego reintegrarlo al plantel o realizarle un nuevo hisopado 10 días, el 15 de enero (este viernes) y si da negativo podría jugar contra Juventud. Sud América no comenzó a entrenar hasta tener los resultados de los hisopados. El problema que se presentó es que un jugador tuvo contacto estrecho con Marcos hasta el 1º de enero y se tuvo que aislar para repetir el hisopado. Este jugador tuvo contacto con otros tres el día del hisopado y los cuatro están a la espera de los resultados de sus nuevos tests", dijo a Referí el médico de Sud América, Santiago Luzzi. Su rival, Juventud, no tuvo ningún positivo en el arranque del 2020 según informó el presidente del club Yamandú Costa. Las finales entre el ganador de esta serie con Rampla están fijadas ya para el viernes 22 de enero en el Charrúa y el viernes 29 en cancha a designar. El otro que tiene actividad es Albion que debe jugar un repechaje por la permanencia contra Colón, que perdió la final de la Primera División Amateur con Uruguay Montevideo. El partido de ida será el lunes próximo a la hora 20.15 en el Charrúa y la revancha siete días después en escenario a confirmar. Albion también cerró el 2020 con casi todo el plantel contagiado de covid-19. El plantel volvió a ser sometido a controles el 5 de enero y el único que dio positivo fue Tabaré Da Cunha.