El cambio en el arco de Peñarol que prepara Diego Aguirre y a qué se debe el plan del entrenador carbonero
Peñarol se prepara para tener un cambio en el arco en la próxima fecha del Torneo Apertura
19 de marzo de 2026 11:27 hs
Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol
El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, prepara un cambio en el arco de cara al partido de este sábado ante Cerro por la séptima fecha del Torneo Apertura, encuentro que se jugará en el Campeón del Siglo desde las 19:30 horas.
El DT se perfila para colocar a Sebastián Britos en lugar de Washington Aguerre, quien viene siendo el arquero titular.
Eso se debe a que Aguerre no estará en los dos primeros partidos de la Copa Libertadores, por estar sancionado, y quiere darle rodaje a Britos, quien será el guardameta en esos encuentros por el torneo de Conmebol que comenzará la semana del 7 a 9 de abril.
El arquero suplente de los mirasoles lleva más de un mes sin jugar, por lo que Aguirre considera que es momento de darle minutos para que mantenga ritmo en el arco.