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El cambio en el arco de Peñarol que prepara Diego Aguirre y a qué se debe el plan del entrenador carbonero

Peñarol se prepara para tener un cambio en el arco en la próxima fecha del Torneo Apertura

19 de marzo de 2026 11:27 hs
Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol

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El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, prepara un cambio en el arco de cara al partido de este sábado ante Cerro por la séptima fecha del Torneo Apertura, encuentro que se jugará en el Campeón del Siglo desde las 19:30 horas.

El DT se perfila para colocar a Sebastián Britos en lugar de Washington Aguerre, quien viene siendo el arquero titular.

20260106 Sebastián Britos es una de las altas de este Peñarol para 2026 y estuvo en el primer entrenamiento del año
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Eso se debe a que Aguerre no estará en los dos primeros partidos de la Copa Libertadores, por estar sancionado, y quiere darle rodaje a Britos, quien será el guardameta en esos encuentros por el torneo de Conmebol que comenzará la semana del 7 a 9 de abril.

El arquero suplente de los mirasoles lleva más de un mes sin jugar, por lo que Aguirre considera que es momento de darle minutos para que mantenga ritmo en el arco.

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Ambos goleros llegaron a Peñarol en el pasado período de pases.

Britos comenzó atajando debido a que Aguerre también arrastraba una sanción por el Campeonato Uruguayo.

Por ese motivo, el ex Liverpool estuvo en la final de la Supercopa Uruguaya ante Nacional, en el que fue su debut con una buena actuación en los penales para ser campeones.

Sebastián Britos título de la Supercopa tras el clásico Peñarol vs Nacional
Sebastián Britos fue clave para la conquista de Peñarol en la Supercopa Uruguaya 2026

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Y luego atajó en los dos primeros partidos del Apertura: el triunfo 3-1 ante Montevideo City Torque y la derrota 2-1 ante Central Español, su última actuación el pasado 15 de febrero.

Por su parte, Aguerre comenzó a atajar tras cumplir su sanción, en la tercera fecha y ha permanecido en el puesto.

El Washi fue titular en el 2-1 ante Deportivo Maldonado, el 1-0 ante Nacional en el Gran Parque Central, en el empate 1-1 frente a Danubio y en el triunfo 1-0 ante Albion de la pasada fecha.

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