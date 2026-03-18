Diego Aguirre tiene a un nuevo jugador desgarrado en el plantel de Peñarol
Los carboneros se aprontan para jugar este sábado frente a Cerro por la séptima fecha del Torneo Apertura
18 de marzo de 2026 15:19 hs
Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
FOTO: @OficialCAP
Peñarol entrena en la tarde de este miércoles en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, pensando en lo que será el partido del próximo sábado a la hora 19.30 ante Cerro por la séptima fecha del Torneo Apertura en el Estadio Campeón del Siglo.
Los carboneros tienen ya algunas bajas confirmadas como las de Diego Laxalt y Nahuel Herrera por lesión.
El zaguero viajó este martes hacia España para someterse a una cirugía de hombro este jueves, y si todo sale bien como se espera, regresará el lunes de mañana a Montevideo.
El plazo para que Nahuel Herrera vuelva a las canchas será de entre tres y cuatro meses.
En las últimas horas, el juvenil Brandon Álvarez, en quien el director técnico Diego Aguirre tiene muchas esperanzas y ya lo ha probado en la Primera división, sufrió un desgarro, según informó una fuente del club a Referí.
El futbolista se suma al pequeño desgarro de Diego Laxalt y al de Eduardo Darias, quien sigue sin volver a Peñarol luego de haber jugado solamente la primera fecha contra Montevideo City Torque.