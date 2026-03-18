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Diego Aguirre tiene a un nuevo jugador desgarrado en el plantel de Peñarol

Los carboneros se aprontan para jugar este sábado frente a Cerro por la séptima fecha del Torneo Apertura

18 de marzo de 2026 15:19 hs
Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos

FOTO: @OficialCAP

Peñarol entrena en la tarde de este miércoles en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, pensando en lo que será el partido del próximo sábado a la hora 19.30 ante Cerro por la séptima fecha del Torneo Apertura en el Estadio Campeón del Siglo.

Los carboneros tienen ya algunas bajas confirmadas como las de Diego Laxalt y Nahuel Herrera por lesión.

El zaguero viajó este martes hacia España para someterse a una cirugía de hombro este jueves, y si todo sale bien como se espera, regresará el lunes de mañana a Montevideo.

El plazo para que Nahuel Herrera vuelva a las canchas será de entre tres y cuatro meses.

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Se desgarró Brandon Álvarez

En las últimas horas, el juvenil Brandon Álvarez, en quien el director técnico Diego Aguirre tiene muchas esperanzas y ya lo ha probado en la Primera división, sufrió un desgarro, según informó una fuente del club a Referí.

El futbolista se suma al pequeño desgarro de Diego Laxalt y al de Eduardo Darias, quien sigue sin volver a Peñarol luego de haber jugado solamente la primera fecha contra Montevideo City Torque.

Brandon Álvarez en Peñarol vs Boston River Copa de la Liga AUF 1
Brandon &Aacute;lvarez

Brandon Álvarez

La idea de Diego Aguirre es la de prepararlo lo mejor posible para la Copa Libertadores de América, cuyo sorteo será este jueves a la hora 20.

El futbolista tendrá para tres semanas de baja en el equipo carbonero y se perderá varios partidos, ya que tras el fin de semana, se viene una fecha entre semana.

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