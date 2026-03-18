Diego Aguirre tiene a un nuevo jugador desgarrado en el plantel de Peñarol

Peñarol entrena en la tarde de este miércoles en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, pensando en lo que será el partido del próximo sábado a la hora 19.30 ante Cerro por la séptima fecha del Torneo Apertura en el Estadio Campeón del Siglo.

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Los carboneros tienen ya algunas bajas confirmadas como las de Diego Laxalt y Nahuel Herrera por lesión.

El zaguero viajó este martes hacia España para someterse a una cirugía de hombro este jueves, y si todo sale bien como se espera, regresará el lunes de mañana a Montevideo.

El plazo para que Nahuel Herrera vuelva a las canchas será de entre tres y cuatro meses.

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Se desgarró Brandon Álvarez

En las últimas horas, el juvenil Brandon Álvarez, en quien el director técnico Diego Aguirre tiene muchas esperanzas y ya lo ha probado en la Primera división, sufrió un desgarro, según informó una fuente del club a Referí.

El futbolista se suma al pequeño desgarro de Diego Laxalt y al de Eduardo Darias, quien sigue sin volver a Peñarol luego de haber jugado solamente la primera fecha contra Montevideo City Torque.

Brandon Álvarez en Peñarol vs Boston River Copa de la Liga AUF 1 Brandon Álvarez Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

La idea de Diego Aguirre es la de prepararlo lo mejor posible para la Copa Libertadores de América, cuyo sorteo será este jueves a la hora 20.

El futbolista tendrá para tres semanas de baja en el equipo carbonero y se perderá varios partidos, ya que tras el fin de semana, se viene una fecha entre semana.