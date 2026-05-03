La obra de arte de Albion: hizo correr a Nacional atrás de la pelota por un minuto y cuatro segundos, y tras 23 toques marcó un gol memorable

Albion dio este domingo un golpe de autoridad en el Torneo Apertura al ganarle 3-2 a Nacional por la fecha 14 del certamen. El partido tuvo un gol que recorrerá el mundo por la cantidad de pases que se dieron antes de la anotación.

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El triunfo empezó con un penal de Federico Bais sobre Hernán Toledo. Hernán Heras no lo cobró pero Andrés Cunha, desde el VAR, lo llamó a revisar la incidencia. La falta existió, fue clara y generó una pena máxima que Álvaro López transformó en gol.

El segundo gol llegó tras un horror en salida del golero Ignacio Suárez, quien fue el capitán de Nacional pero que nuevamente defeccionó.

Tras un penal correctamente cobrado a instancias del VAR, @albion_uy sorprende y, temprano en el partido, se pone de ventaja de penal. Y la preocupación sigue permeando a @Nacional . pic.twitter.com/QfEvoPHjtA

La tabla de posiciones del Torneo Apertura tras una nueva derrota de Nacional que cayó al noveno puesto

Albion 3-2 Nacional por el Torneo Apertura: con un equipo alternativo, el tricolor acumuló su tercera derrota consecutiva

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2051082483387539624&partner=&hide_thread=false Luego de un error clarísimo de su arquero, Nacional empinó aún más la cancha. Y ahora pierde 2 a 0 contra un Albión que, más que merecidamente, sorprende en el Estadio. pic.twitter.com/5IzrVAJXp2 — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) May 3, 2026

Descontó Juan Cruz De los Santos, asistido por Maximiliano Silvera, en una acción sucia en el área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2051087616884322508&partner=&hide_thread=false ¡Descontó Juan Cruz para el Bolso! pic.twitter.com/OSOQJeY7os — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) May 3, 2026

A los 42' llegó el sensacional gol de Albion, moldeado por las ideas del joven entrenador Federico Nieves.

Todo se inició en un centro de José Álvarez que fue despejado sobre el segundo palo.

Ahí atacó la pelota Andrés Romero, que se anticipó a un volante de Nacional y con el pecho tocó para Hernán Toledo, por banda derecha.

Este, el mejor gambeteador que tiene el fútbol uruguayo, se apoyó atrás con Carlos Airala. El 10 tocó con Álvaro López que pivoteó y se la devolvió.

Airala, que arrancó el torneo de extremo y ante Nacional jugó de interior por derecha, a altísimo nivel, se combinó después con su compatriota Tomás Moschión, de excelente partido.

Con un Nacional agrupado en defensa, Airala puso un pase de apoyo a campo propio, para Francisco Couture. Este la pasó por elevación al círculo central, para Santiago Costa.

Fue ahí cuando la jugada se abrió a la izquierda, para la intervención del lateral Álvarez.

Este volvió a apoyarse en campo propio, con Ezequiel Burdín, juvenil de Albion que fue figura del ascenso el año pasado.

Burdín tocó con Couture, hermano de Lorenzo, jugador de Peñarol.

Acá la jugada pudo naufragar. Couture tocó profundo cuando Nacional salió a presionar. El pase pareció ser para Moschión, quien corrió a la pelota pero no llegó. Sin embargo, en el círculo central, nuevamente apareció López que tocó corto para Costa. Este nuevamente fue atrás, con Moschión. Este fue más atrás aún, con Burdín. El zaguero se la devolvió y Moschión la abrió a la derecha para el Colito Romero.

Fue ahí cuando el efecto de la atracción generó el espacio que ambientó la aceleración.

Romero profundizó con Toledo, en tres cuartos de cancha pegado a la banda.

Este pasó a espaldas del lateral, para Airala. El interior apareció como extremo y su pique al vació fluyó con naturalidad. Con el acelerador a fondo llegó al área y ahí la pasó atrás, al punto penal, para la llegada de López con el arco de frente. La jugada más vieja del fútbol: el centro de la muerte.

López, el toque 23 de la jugada, la mandó a guardar, a la derecha de Suárez.

Un gol espectacular. Un gol que revela un estilo. Mucho, mucho trabajo de cancha. Modulación, amplitud, técnica, paciencia, circulación, virtuosismo.

22 pases, 23 toques con la definición de López.

Un minuto y cuatro segundos de posesión. Iniciada a los 41 minutos y 24 segundos. Concluida a los 42 minutos y 28 segundos.

Un gol que puso de manifiesto el notable primer tiempo de Albion.

Un equipo que ama la pelota. Con cuatro defensores que apuestan siempre a salir por abajo.

Con tres volantes que con pelota funcionan como un triángulo con Moschión de central, Airala por derecha y mucha libertad para conectar en ataque, y Francisco Ginella por izquierda, de mucho juego sin pelota (de hecho no la tocó en el gol).

Moschión hizo un partido espectacular en el medio.

Arriba, Toledo propone uno contra uno, gambetea, tira diagonales y es muy difícil de contener. Es crack.

López es un rey Midas del gol. La que le ponen en el área va adentro. El mejor delantero centro del Apertura.

Por izquierda juega Santiago Costa que es diestro y descompone el sistema jugando para adentro y abriéndole la calle a José Álvarez para su constante pasada al ataque.

Es un jugador clave en el esquema de Nieves porque a la hora de defender le permite a Ginella tomar el medio y repartírselo con Moschión, y él hace el trabajo de banda, siendo soporte de Álvarez y evitando los 2-1 por su costado.

El segundo fue otra historia. Albion se tuvo que acomodar a lo que propuso Nacional sumando delanteros de área.

Es verdad que a gatas sostuvo el triunfo, que hubo un penal que se pudo cobrar. Pero también demostró sus méritos para llevarse el triunfo. Dos centrales muy jóvenes fajándose con pesos pesados, un golero que tiene una condiciones bárbaras y una actitud solidaria de los delanteros y volantes para colaborar.

Más allá de la caída de Nacional y de las dudas en que quedó sumido, lo mejor de la noche fue Albion, por su propuesta: un rival para observador y disfrutar.