Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / APERTURA

Racing vs Montevideo City Torque EN VIVO: el campeón, apoyado por una cancha repleta, comenzó mejor ante un rival con equipo alternativo por el Torneo Apertura

Seguí EN VIVO la previa y las incidencias del encuentro entre Racing vs Montevideo City Torque en el que los de Sayago celebran su título del Torneo Apertura

3 de mayo 2026 - 15:48hs
Felipe Álvarez
@RacingClubUru
Tomás Habib, de Racing, celebra su gol contra Defensor Sporting

Tomás Habib, de Racing, celebra su gol contra Defensor Sporting

Foto: Racing
Racing

Racing

Foto: Enzo Santos / FocoUy

EN VIVO

Racing celebra su título del Torneo Apertura conseguido el fin de semana pasado ante Cerro Largo en Melo, cuando este domingo reciba a Montevideo City Torque por la fecha 14 del mismo con un Parque Roberto repleto.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Embed

Live Blog Post

Minuto 14: Racing estuvo muy cerca

Erik De los Santos estuvo a punto de convertir para Racing tras jugada de Ferreira, pero se la quitaron justo.

Live Blog Post

Minuto 7: comenzó mejor Racing

Racing va a todas y es superior a los suplentes que hoy son titulares en Montevideo City Torque

Live Blog Post

Comenzó el partido en Sayago

Ya juega el campeón ante su rival.

Live Blog Post

Fue homenajeado el Loco Contreras

Otro de los homenajes previos fue para el Loco Contreras por todo lo que significó y significa para Racing, incluso en este cuerpo técnico.

Live Blog Post

Los dos volvieron a sus vestuarios

Tras terminar los ejercicios de calentamiento previo, ya se encuentran ambos en sus camarines.

Live Blog Post

Homenaje a Manuel Ferreira

Manuel Ferreira celebra 100 partidos con Racing y el club lo homenajeará.

Live Blog Post

Los titulares de Montevideo City Torque

El rival del campeón tiene a sus 11:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MvdCityTorque/status/2050994544318058704?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Racing confirmó a sus 11 titulares

Los de Sayago ya tienen a sus titulares:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/2050994962062282935?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El Roberto va tomando color

Los hinchas de Racing de todas las edades se acercan al Parque Roberto para vivir la fiesta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/2050989908001534204?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El partido se juega con entradas agotadas

En el Parque Roberto no sobra lugar para nadie. Está todo vendido:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/2050680332643340789?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Estos son los convocados del campeón

La lista de Chambian de los convocados de Racing:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/2050970271213846924?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El campeón recibirá la copa

La Mesa Ejecutiva de la AUF le entregará la copa del Torneo Apertura a Racing.

Live Blog Post

El Parque Roberto estará lleno

El escenario de Sayago se prepara para una fiesta total.

Live Blog Post

Comienza la cobertura del partido entre Racing vs Montevideo City Torque

Aquí se inicia la cobertura de Referí del partido entre el campeón del Torneo Apertura y los celestes.

Las más leídas

Fénix 1-0 Oriental de La Paz: un insólito gol en contra de Cristian Paiva le dio el Torneo Competencia a los de Capurro

A qué hora juegan hoy Albion vs Nacional por el Torneo Apertura y dónde verlo en vivo

El sorpresivo dato que dio a conocer la Liga AUF Uruguaya en el que Peñarol es el mejor de todos los clubes en este Torneo Apertura

Aguada volvió a ser sancionado y terminará último en la Liguilla, que se define este sábado: así está la tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Temas

Racing Montevideo City Torque Torneo Apertura

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos