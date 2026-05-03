Racing celebra su título del Torneo Apertura conseguido el fin de semana pasado ante Cerro Largo en Melo, cuando este domingo reciba a Montevideo City Torque por la fecha 14 del mismo con un Parque Roberto repleto.
Racing vs Montevideo City Torque EN VIVO: el campeón, apoyado por una cancha repleta, comenzó mejor ante un rival con equipo alternativo por el Torneo Apertura
Seguí EN VIVO la previa y las incidencias del encuentro entre Racing vs Montevideo City Torque en el que los de Sayago celebran su título del Torneo Apertura