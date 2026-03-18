Derechos de TV: quiénes integran la Comisión de Defensa de la Competencia que laudará sobre los contratos de TV firmados por AUF, incluidos los de Tenfield y Directv

Los siete contratos que la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) ya firmó en el marco de la licitación de los derechos de TV y servicios del fútbol local para el período 2026-2029 siguen su curso, con el fútbol en las pantallas de los cables y en la de streaming cada fin de semana, mientras se desarrolla el proceso que tiene a la Comisión y Promoción de la Defensa de la Competencia (Coprodeco) como protagonista.

El órgano que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEC) recibió el lunes los documentos que entre los días 2 y 3 de marzos fueron suscritos por la AUF con seis empresas .

Está pendiente aún el acuerdo y la firma del sublote 6, para las competencias fuera de la órbita del fútbol profesional.

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Esta comisión está integrada por tres personas: la encabeza el presidente Daniel Ferrés, licenciado en economía, la comisionada María Amelia de León, doctora en derecho y ciencias sociales, y Martín Sequeira, licenciado en economía.

Ferrés es presentado por el MEC como profesor e investigador en la Universidad de Montevideo en las áreas defensa de la competencia, de finanzas corporativas y gobierno corporativo y defensa de la competencia. Es Director de la Maestría en Finanzas de la misma universidad. Es Research Affiliate del Public-Private Research Center de IESE Business School e Investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. Además, ha sido consultor para distintas empresas y estudios jurídicos en temas de defensa de la competencia y finanzas corporativas.

De León integra desde el año 2023 en régimen de dedicación exclusiva, la Coprodeco.

Sequeira fue asesor económico en la Coprodeco entre enero 2020 y octubre 2023. Desde marzo del año pasado ocupa la función de comisionado titular en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

¿Cuáles son las funciones y poderes de la Coprodeco?

La Coprodeco tiene desde el lunes los siete contratos y ahora inicia su proceso interno para establecer una posición en torno a los documentos que envió la AUF.

La Comisión es el órgano estatal encargado de aplicar la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia, excepto en sectores donde haya organismos reguladores especiales que asuman esa responsabilidad.

Esta responsabilidad legal incluye dos tipos de funciones: promover los valores de la competencia y reprimir las prácticas anticompetitivas. Para cumplir esas funciones la Comisión tiene distintas capacidades legalmente establecidas:

Investigar el funcionamiento de los mercados y de eventuales conductas anticompetitivas (por denuncias recibidas o por propia iniciativa).

de los mercados y de eventuales conductas anticompetitivas (por denuncias recibidas o por propia iniciativa). Exigir a cualquier persona colaborar con las investigaciones entregando toda la información relevante de que disponga.

relevante de que disponga. Recibir información sobre concentraciones de empresas y eventualmente autorizarlas cuando conduzcan a la creación de un monopolio .

y eventualmente autorizarlas cuando conduzcan a la creación de un . Promover los valores de la competencia, a través de información y capacitación.

Asesorar a particulares y a organismos públicos acerca de las normas de la competencia y su aplicación en casos específicos.

Emitir instrucciones generales y particulares para ordenar la competencia.

Sancionar conductas anticompetitivas.

¿Qué investiga la Coprodeco frente a una denuncia de conductas anticompetitivas?

Cuando la Comisión recibe una denuncia, o también cuando realiza una investigación por iniciativa propia, y antes de tomar decisiones y eventuales sanciones, debe reunir información y analizar varios aspectos del caso. Aunque no en todos los casos se analiza los mismos, los principales asuntos a investigar son:

Si la denuncia corresponde a un tema de defensa de la competencia, o si debió haberse presentado en otra dependencia estatal (Defensa del Consumidor, reguladores sectoriales, Poder Judicial, etc.).

a un tema de defensa de la competencia, o si debió haberse presentado en otra dependencia estatal (Defensa del Consumidor, reguladores sectoriales, Poder Judicial, etc.). El mercado relevante (el conjunto de productos y regiones en los cuáles se enfrentan los competidores que tienen relación con la conducta denunciada).

(el conjunto de productos y regiones en los cuáles se enfrentan los competidores que tienen relación con la conducta denunciada). El poder de mercado de que dispone efectivamente la empresa sospechosa de abusar de ese poder.

Si la práctica aparentemente anticompetitiva realmente existió o existe .

. Los efectos reales o posibles, positivos o negativos para la sociedad, de una práctica aparentemente anticompetitiva. En algunos casos puede no haber efectos perjudiciales, o bien los beneficiosos pueden compensar o superar a los perjudiciales.

¿Qué sanciones puede imponer la Defensa de la Competencia?

Según establece el MEC en su página web, frente a una práctica anticompetitiva investigada y probada, la Coprodeco puede:

Apercibir al infractor (advertirle que su conducta es ilegal y ordenar el cese de la conducta anticompetitiva)

Apercibir al infractor y difundir públicamente la resolución

Multar al infractor (las multas se ubicarán entre un mínimo de 10.000 Unidades Indexadas, a la cotización actual equivale a $ 64.900, y un máximo general de 20.000.000 UI, $ 129.800.000), o bien del 10% de la facturación anual del infractor o el triple de los perjuicios causados por la práctica anticompetitiva.

Los siete contratos que firmó la AUF

Mientras la AUF aguarda suscribir con el consorcio Torneos/Directv el contrato del sublote 6 (fútbol del Interior, amateur, femenino, juveniles, playa y sala), estos son los siete contratos ya firmados: