Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / AUDAF

Gremial de árbitros denunciará a Ignacio Ruglio ante Tribunal de Ética de la AUF, tras nueva crítica por designación del VAR en partidos de Peñarol y Nacional

Audaf recriminó que los árbitros no pueden ser "blanco permanente de cuestionamientos irresponsables cada vez que los resultados deportivos no acompañan"

12 de marzo 2026 - 14:48hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Foto: Inés Guimaraens
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) rechazó las críticas del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, a la designación de jueces para la fecha 6 del Torneo Apertura, y adelantó que denunciará al dirigente ante el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El mandatario carbonero subió un estado de WhatsApp postulándose en contra de las designaciones de los árbitros principales del VAR para los partidos de Nacional (contra Wanderers) y Peñarol (contra Albion) del próximo fin de semana.

"(Diego) Dunajec al Var del partido del CNdF (Nacional), (Christian) Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas. Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de Whatsapp es violencia", escribió Ruglio, y luego agregó: "Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más del 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un Uruguayo hace 3 meses y no les alcanzó".

ruglio
El estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio

El estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio

La Audaf marcó en un comunicado publicado este jueves que este tipo de expresiones "no solo agravia a los árbitros", sino que también "contribuye a instalar sospechas infundadas y a generar un clima de presión indebida" sobre los árbitros.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

El fuerte comentario de Ignacio Ruglio por la fijación de los árbitros VAR para la sexta fecha del Torneo Apertura: "Les regalaron un Uruguayo hace tres meses y no les alcanzó"

Hinchas de Peñarol
APERTURA

Albion fijó precios accesibles a los hinchas y socios de Peñarol para el partido del sábado por el Torneo Apertura

"Las designaciones arbitrales son competencia exclusiva de los órganos correspondientes dentro de la estructura de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y pretender condicionar o desacreditar dichas decisiones desde posiciones de poder dirigencial constituye un grave daño a la institucionalidad del fútbol uruguayo", detallaron desde el gremio arbitral.

La organización remarcó que los árbitros del fútbol uruguayo "no pueden ni deben" ser "blanco permanente de cuestionamientos irresponsables cada vez que los resultados deportivos no acompañan". Además, recriminaron que esta es una "conducta reiterada" de Ruglio.

Por todo esto, Audaf adelantó que presentará una "denuncia" ante el Tribunal de Ética de la AUF, "a efectos de que se determinen las responsabilidades que correspondan".

"El arbitraje uruguayo merece respeto. Y Audaf defenderá con firmeza a todos sus integrantes frente a cualquier intento de agravio o deslegitimación", sentenció el gremio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/audafgremial/status/2032140615132094825?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

árbitros Ignacio Ruglio AUDAF Peñarol AUF VAR

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

La prensa española, incluyendo la catalana, y la inglesa, llenaron de elogios a Federico Valverde por su noche histórica en Champions League

Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester City por Champions League junto a varios compañeros
CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid 3-0 Manchester City: con un partido histórico, Federico Valverde anotó los tres golazos ante el equipo de Pep Guardiola por la Champions League; mirá los videos

Eduardo Ache, integrante del comité ejecutivo de la AUF
ENTREVISTA

Eduardo Ache, sobre los derechos de TV, a Referí: "En este tema, la tranquilidad que tiene la AUF es la ecuanimidad del presidente Orsi"

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde celebra su tercer gol con Vinícius Junior 
URUGUAYOS

¿Por qué no pateó Federico Valverde el penal de Real Madrid? El uruguayo explicó la ejecución de Vinícius, en la que pudo haber llegado a una histórica marca de cuatro goles

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos