Gremial de árbitros denunciará a Ignacio Ruglio ante Tribunal de Ética de la AUF, tras nueva crítica por designación del VAR en partidos de Peñarol y Nacional

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) rechazó las críticas del presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , a la designación de jueces para la fecha 6 del Torneo Apertura , y adelantó que denunciará al dirigente ante el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ).

El mandatario carbonero subió un estado de WhatsApp postulándose en contra de las designaciones de los árbitros principales del VAR para los partidos de Nacional (contra Wanderers) y Peñarol (contra Albion) del próximo fin de semana.

"(Diego) Dunajec al Var del partido del CNdF (Nacional), (Christian) Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas. Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de Whatsapp es violencia", escribió Ruglio, y luego agregó: "Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más del 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un Uruguayo hace 3 meses y no les alcanzó".

La Audaf marcó en un comunicado publicado este jueves que este tipo de expresiones "no solo agravia a los árbitros", sino que también "contribuye a instalar sospechas infundadas y a generar un clima de presión indebida" sobre los árbitros.

APERTURA Albion fijó precios accesibles a los hinchas y socios de Peñarol para el partido del sábado por el Torneo Apertura

PEÑAROL El fuerte comentario de Ignacio Ruglio por la fijación de los árbitros VAR para la sexta fecha del Torneo Apertura: "Les regalaron un Uruguayo hace tres meses y no les alcanzó"

"Las designaciones arbitrales son competencia exclusiva de los órganos correspondientes dentro de la estructura de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y pretender condicionar o desacreditar dichas decisiones desde posiciones de poder dirigencial constituye un grave daño a la institucionalidad del fútbol uruguayo", detallaron desde el gremio arbitral.

La organización remarcó que los árbitros del fútbol uruguayo "no pueden ni deben" ser "blanco permanente de cuestionamientos irresponsables cada vez que los resultados deportivos no acompañan". Además, recriminaron que esta es una "conducta reiterada" de Ruglio.

Por todo esto, Audaf adelantó que presentará una "denuncia" ante el Tribunal de Ética de la AUF, "a efectos de que se determinen las responsabilidades que correspondan".

"El arbitraje uruguayo merece respeto. Y Audaf defenderá con firmeza a todos sus integrantes frente a cualquier intento de agravio o deslegitimación", sentenció el gremio.