Las marcas que alcanzó Federico Valverde con sus tres goles por la Liga de Campeones: Pandiani, una leyenda de Real Madrid y entre los mejores sudamericanos

Valverde entre los cinco sudamericanos que hicieron tres o más goles en duelos de eliminación directa de la Champions desde 2003

Federico Valverde y Pirri, los dos volantes de Real Madrid que marcaron tres goles por la UCL

Además de su noche soñada por la Liga de Campeones, como capitán de Real Madrid y en el Santiago Bernabéu, los tres goles de Federico Valverde para el triunfo 3-0 ante Manchester City llevaron al volante uruguayo a alcanzar marcas históricas de goleo en el principal torneo de clubes de la UEFA.

"Increíble, uno sueña siempre con noches así . Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para estar bien anímicamente, al cuerpo técnico y a la gente que siempre está apoyando aunque esta siendo una temporada difícil", dijo el mediocampista tras su memorable noche.

"Seguro que fue mi mejor partido, sobre todo en goles. Disfruté mucho hoy el fútbol. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, estoy alegre pero sobre todo por el triunfo del equipo", añadió en Movistar+.

MADRID, 11/03/2026.- El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde (d) celebra su tercer gol con Vinícius Junior (i) durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City

Tras su brillante actuación, se conocieron marcas y récords que alcanzó Valverde este miércoles.

Uno de ellos fue destacado por Real Madrid en sus redes y tuvo una celebración especial ni bien acabado el encuentro.

“Valverde iguala un récord de Pirri: los dos únicos centrocampistas del Real Madrid con un 'hat-trick' en la Copa de Europa”, destacaron los merengues.

El récord de Pirri, presidente de honor del club, fue ante el AEL Limasol el 18 de setiembre de 1968.

“Con su inolvidable hat-trick ante el Manchester City en el Bernabéu, Valverde entró aún más en la historia de nuestro club. El capitán se convirtió en el segundo centrocampista del Real Madrid que marca tres goles en un partido de la Copa de Europa”, señalaron los blancos.

“El uruguayo igualó así el récord de una de las grandes leyendas madridistas: José Martínez Pirri. Nuestro presidente de honor firmó tres tantos el 18 de setiembre de 1968 frente al AEL Limasol, en la primera ronda de aquella edición de la Copa de Europa (6-0). Sus dos primeros goles llegaron en la primera parte (11’ y 14’) y el tercero, en la segunda (62’)”, agregaron.

El primero de los tres tantos de Valverde frente al Manchester City llegó en el minuto 20, cuando aprovechó un pase en largo de Courtois para irse de O'Reilly y batir a Donnarumma. El segundo se produjo apenas siete minutos después, con un potente disparo cruzado con la izquierda dentro del área. Para culminar su brillante actuación, sombrero a Guéhi y definición perfecta con la derecha en el minuto 43 para rubricar el 3-0.

Tras el partido, Pirri, que cumplía 81 años y estaba en el Benabéu, bajó al césped y se fundió en un abrazo con Fede Valverde.

La marca de Pandiani que igualó Valverde

Con sus tres tantos, Federico Valverde igualó a Walter Pandiani, el único uruguayo que había marcado un hat trick por la Liga de Campeones.

El delantero Walter Pandiani El delantero Walter Pandiani

La marca fue destacada por la Champions en sus redes.

“Fede Valverde es el segundo uruguayo en marcar un 'hat-trick' en la Champions League tras Walter Pandiani en marzo de 2001”, señalaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigadeCampeones/status/2031838920707654037&partner=&hide_thread=false Fede Valverde es el segundo uruguayo en marcar un 'hat-trick' en la Champions League tras Walter Pandiani en marzo de 2001.#UCL pic.twitter.com/lfitFizXP3 — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) March 11, 2026

Los tres goles del “Rifle” Pandiani fueron por la fase de grupos de la Liga de Campeones 2000/2001, cuando jugaba para Deportivo La Coruña y enfrentaron a PSG de locales en el Riazor.

La visita estaba 3-0 arriba, pero el Depor remontó con un primer gol del uruguayo, quien ingreso en el entretiempo, otro de Diego Tristán, y dos más del ex Peñarol a los 76 y 84 para cerrar una noche que quedó en el recuerdo de los hinchas del equipo que hoy juega en el ascenso español.

Entre los goleadores, pero como volante

La goleada de Valverde también lo colocó como uno de los cinco sudamericanos que hicieron tres o más goles en duelos de eliminación directa de la Champions desde la temporada 2003/04 a la actualidad.

Ese ranking lo lidera Lionel Messi con 5 goles anotados ante Bayern Leverkusen cuando Barcelona le ganó 7-1 en 2012 por octavos de final

El argentino también se ubica en el segundo lugar con sus cuatro goles que le marcó a Arsenal en cuartos de final de 2009/10.

Tercero está el brasileño Adriano, con tres goles para Inter ante Porto, y cuarto otro brasileño, Lucas Moura, en el 3-2 de Tottenham ante Ajax en 2019.

Luego, se coloca el uruguayo. “Fede Valverde es mediocampista”, destacaron desde Sofascore, que hizo el recuento.