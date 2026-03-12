Federico Valverde dijo que jugó su "mejor partido" tras su triplete en la Champions League y bromeó al llevarse la pelota: "No van a jugar ni los niños"

Tras su increíble actuación, en la que culminó el primer hat trick de su carrera, Valverde fue elogiado por medios de todo el mundo y por su entrenador Álvaro Arbeloa, que aseguro que "representa al Real Madrid a la perfección" y lo catalogó como "el Juanito del Siglo XXI", en alusión al temperamental delantero y capitán merengue que defendió esa camiseta de 1977 a 1987.
El uruguayo recibió el premio al mejor jugador del partido, y tras recibir el pequeño trofeo conversó con la transmisión oficial del encuentro.
"Uno sueña siempre con noches así. Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para estar bien anímicamente, al cuerpo técnico y a la gente que siempre está apoyando, aunque está siendo una temporada difícil siempre nos han ayudado", comenzó diciendo Valverde.
Al mediocampista, que este miércoles jugó de volante por derecha, le preguntaron si este fue su "mejor partido" y respondió entre risas: "Seguro, sobre todo en goles". "Disfruté mucho hoy del fútbol, hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, pero sobre todo por el triunfo del equipo", agregó.
Luego, explicó que Arbeloa le pide "llegar desde segunda línea" y "atacar más", y valoró que el Real tuvo "más jugadores en el mediocampo para tener el balón" contra el City, por lo que trató de "aprovechar los espacios".
También hizo referencia a su primer gol, que partió de un saque de arco de Thibaut Courtois: "Habíamos entrenado bastante, sobre todo cuando sacábamos de arco, que ellos iban a marcar uno a uno e iban a dejar espacios".
"Acá nos tenemos que tratar como si fuéramos hermanos, defendernos, ayudarnos, cuidarnos las espaldas. Creo que eso se notó. Cuando el equipo está unido, lucha por el mismo objetivo, queda demostrado que si todos trabajamos juntos podemos lograr grandes cosas", sentenció el centrocampista.
Embed
Fede Valverde: "Hacía tiempo que no disfrutaba jugando al fútbol."