Federico Valverde dijo que jugó su "mejor partido" tras su triplete en la Champions League y bromeó al llevarse la pelota: "No van a jugar ni los niños"

Federico Valverde de Real Madrid anota su segundo gol ante Manchester City por la Champions League

El uruguayo Federico Valverde está desde este miércoles por la tarde en boca de todo el mundo del fútbol , después de anotar un triplete para que el Real Madrid venciera 3-0 al Manchester City por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Tras su increíble actuación, en la que culminó el primer hat trick de su carrera , Valverde fue elogiado por medios de todo el mundo y por su entrenador Álvaro Arbeloa , que aseguro que "representa al Real Madrid a la perfección" y lo catalogó como "el Juanito del Siglo XXI" , en alusión al temperamental delantero y capitán merengue que defendió esa camiseta de 1977 a 1987.

El uruguayo recibió el premio al mejor jugador del partido , y tras recibir el pequeño trofeo conversó con la transmisión oficial del encuentro.

"Uno sueña siempre con noches así. Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para estar bien anímicamente, al cuerpo técnico y a la gente que siempre está apoyando, aunque está siendo una temporada difícil siempre nos han ayudado", comenzó diciendo Valverde.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde (2L) celebrates his third goal during the UEFA Champions League last 16 first leg football match between Real Madrid CF and Manchester City at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on March 11, 2026. Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester United por Champions League junto a varios compañeros FOTO: AFP

Al mediocampista, que este miércoles jugó de volante por derecha, le preguntaron si este fue su "mejor partido" y respondió entre risas: "Seguro, sobre todo en goles". "Disfruté mucho hoy del fútbol, hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, pero sobre todo por el triunfo del equipo", agregó.

Luego, explicó que Arbeloa le pide "llegar desde segunda línea" y "atacar más", y valoró que el Real tuvo "más jugadores en el mediocampo para tener el balón" contra el City, por lo que trató de "aprovechar los espacios".

También hizo referencia a su primer gol, que partió de un saque de arco de Thibaut Courtois: "Habíamos entrenado bastante, sobre todo cuando sacábamos de arco, que ellos iban a marcar uno a uno e iban a dejar espacios".

"Acá nos tenemos que tratar como si fuéramos hermanos, defendernos, ayudarnos, cuidarnos las espaldas. Creo que eso se notó. Cuando el equipo está unido, lucha por el mismo objetivo, queda demostrado que si todos trabajamos juntos podemos lograr grandes cosas", sentenció el centrocampista.

Embed Fede Valverde: "Hacía tiempo que no disfrutaba jugando al fútbol."



MI CAPITÁN pic.twitter.com/m7bNTwpBXU — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) March 11, 2026

Federico Valverde bromeó al recibir la pelota del partido

Ya con el trofeo de mejor jugador, el canal oficial del Real Madrid entregó a Valverde la pelota del partido, que se llevará a su casa como autor del triplete.

Al mediocampista le preguntaron qué sintió al anotar un hat trick en el Bernabéu y lo calificó como "algo soñado". "Cuando metía los goles no sabía ni qué hacer", agregó.

Cuando le dieron la pelota, dijo entre risas: "Es mi primer balón, lo voy a guardar. No van a jugar ni los niños con este".