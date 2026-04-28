Nacional: Nicolás Lodeiro fue sancionado con dos partidos de suspensión por su expulsión contra Danubio

Nicolás Lodeiro , jugador de Nacional , fue sancionado con dos partidos de suspensión por la roja directa que recibió en el partido ante Danubio del pasado fin de semana, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura .

Lodeiro fue expulsado por el árbitro Mathías de Armas a los 52 minutos del partido, por pisar de atrás a Camilo Mayada por encima de la altura del tobillo.

La decisión fue protestada por los jugadores tricolores e incluso fue criticada tras el partido. El capitán Sebastián Coates dijo que al ver la jugada en cancha le pareció "desmedido" echar al referente tricolor, mientras que Agustín Rogel calificó la decisión de "dudosa".

El zaguero afirmó en una entrevista con la transmisión oficial del partido que Lodeiro "no fue con intención" a golpear a Camilo Mayada en la jugada de la roja, y explicó que le pidieron al juez "que la vaya a ver al VAR", pero este les respondió que desde la cabina ratificaron su decisión . "Quizás quedaba igual, pero en mi opinión personal debería haberla ido a mirar", remarcó Rogel.

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Este martes la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) impuso a Lodeiro una sanción de dos partidos por cometer un "puntapié intencional".

Nacional vs Danubio / Nicolás Lodeiro Nicolás Lodeiro se retira del campo de juego tras su expulsión ante Danubio Foto: Dante Fernández/ FocoUy

De acuerdo al Código Disciplinario de la AUF, esta infracción se imputa a aquellos jugadores que "en acción de juego apliquen a un jugador un golpe con el pie en forma intencional", para la que está prevista una "suspensión de uno a tres partidos", aunque con distintos agravantes puede alcanzar los cinco encuentros.

Como es común en este tipo de casos, se espera que Nacional solicite una reducción de la pena a la mitad luego de que Lodeiro cumpla su primer partido de sanción en la fecha 14 ante Albion, que se jugará el domingo a las 19:00.

Para solicitar esta reducción se debe cumplir el 50% de la pena, algo que cumpliría tras ese encuentro, y no tener antecedentes de otras expulsiones en los últimos seis meses.

En este segundo aspecto Lodeiro zafó por poco: el enganche también fue expulsado en el anterior partido contra Danubio, por el Torneo Clausura del año pasado, en un encuentro disputado el 12 de octubre, por lo que podrá pedir la rehabilitación por una diferencia de días.