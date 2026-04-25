Agustín Rogel y Sebastián Coates lamentaron la derrota de Nacional contra Danubio y cuestionaron la expulsión de Nicolás Lodeiro: "Desmedido" y "nos afectó"

Los defensores Sebastián Coates y Agustín Rogel hablaron tras la derrota 2-1 de Nacional contra Danubio en el Gran Parque Central, que dejó al tricolor sin chances en el Torneo Apertura .

El primero en hablar fue Rogel , que realizó una entrevista con la transmisión oficial del encuentro después del partido. "No logramos sostenernos en el empate, y nos vamos con el sabor amargo", lamentó el zaguero.

Rogel marcó que venían "haciendo las cosas bien" en el partido , pero la expulsión de Nicolás Lodeiro cambió el panorama. "Nos afectó la expulsión de Nico, en mi opinión personal dudosa", cuestionó.

El defensor criticó al árbitro Mathías de Armas por entender que Lodeiro "no fue con intención" a golpear a Camilo Mayada en la jugada de la roja, y afirmó que le pidieron al juez "que la vaya a ver al VAR", pero este les respondió que desde la cabina ratificaron su decisión . "Quizás quedaba igual, pero en mi opinión personal debería haberla ido a mirar", remarcó Rogel.

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Sebastián Coates también se refirió a esa jugada en una rueda de prensa realizada luego del encuentro. "Todavía no vi las jugadas y no puedo opinar. Me pareció que fue desmedido", declaró el defensor, quien compartió con Rogel que la expulsión cambió el partido.

"En el primer tiempo pudimos haber terminado mejor, no lo hicimos. Después de la expulsión de Nico ellos encontraron el gol enseguida y se nos hizo cuesta arriba. Conseguimos el empate, que era difícil en ese momento, pero no nos pudimos quedar con el empate", detalló el capitán tricolor.

Consultado sobre la posición en la tabla de Nacional en el Torneo Apertura, a ocho puntos del puntero Racing y a cuatro de Peñarol con un partido más, el defensor postuló que aún queda mucha temporada: "Si bien del Apertura estamos lejos, por culpa nuestra, queda todo el Intermedio y el Clausura. Tenemos que enfocarnos en hacer autocrítica de estos partidos que hemos perdido, y tratar de que no pase lo mismo el semestre que viene".

Además, el defensa habló sobre la gran cantidad de lesiones que se han registrado en Nacional y en todo el fútbol uruguayo. Para Coates, lo "diferente" del fútbol local con otros lugares es que "acá tenemos viajes más largos y canchas peores", sobre todo esto último, que entiende "influye mucho a la hora de hacer un esfuerzo".