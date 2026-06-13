Conexión Ganadera: fiscalía menguada, denuncia del BROU y citación a Daniela Cabral y ampliación de imputación al dueño de Pasfer

El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez recibió este viernes a abogados que representan a víctimas de Conexión Ganadera , la investigación por estafa más grande del país con más de 4.000 damnificados, para informarles del estado de situación de la causa, así como de las citaciones y pasos previstos para las próximas semanas, con el receso de julio, del 1 al 15, en el medio.

Según reconstruyó El Observador, el fiscal les informó que el 24 de junio se realizará una nueva audiencia judicial en la que será conducido el titular de Pasfer, Maximiliano Rodríguez, imputado por apropiación indebida y falsificación ideológica, y además de que se pedirá prorrogar la medida de prisión preventiva se solicitará ampliar la imputación por denuncias que presentaron algunos bancos, a los que prendó ganado en garantía que no existía .

Les informó que también se sumó una denuncia del mismo tenor contra la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, quien fue denunciada por el BROU debido a que garantizó un préstamo superior al US$ 1 millón con animales inexistentes.

En su caso el fiscal está esperando una ampliación de información que solicitó al MGAP sobre el destino de animales para lograr la trazabilidad del ganado que tenía supuestamente en Don Coraje, donde faltarían más de 20 animales de los que figuraban. Cuando el fiscal complete la información sobre el establecimiento agropecuario en paraje Goñi, en Florida, del que era directora, la volverá a citar y es probable que amplíe su imputación a nuevos delitos y posiblemente pida pisión.

En una denuncia que presentaron los abogados Santiago Alonso y Juan Pablo Decia, en representación de damnificados, señalaron que Cabral figura como tomadora de ganado por Don Coraje en 127 contratos por los que recibió más de US$ 6,7 millones y que de acuerdo con lo relevado por el Ministerio de Ganadería, faltarían más de 10.000 animales derivados de estos contratos, aunque la sumatoria de todos los contratos arrojaría un resultado cercano a los 13.000.

En la reunión de este viernes, a la que asistieron los abogados Graciana Abelenda, Juan Pablo Decia, Ignacio Durán y Fernando Posada, el fiscal Rodríguez les informó que tiene agendadas varias citaciones de acá a que termine el mes. Según supo El Observador ya declararon los titulares de otras empresa que eran tomadoras de ganado como el caso de Larregui, mientras que en los próximos días irán los titulares de Agneau.

También les informó que el equipo mutidisciplinario, conformado por representantes de varias reparticiones del Estado, viene trabajando con respecto a los sistemas contables que utilizaban Conexión Ganadera y Hernandarias denominados Conga y Tango, así como otros elementos que surgieron de los allanamientos realizados en las oficinas de Florida y Soriano.

El fiscal Rodríguez también lamentó que actualmente la fiscalía que dirige se encuentra con los recursos humanos menguados, por lo que es de esperar que se enlentezca la investigación. Por un lado, uno de los fiscales adscriptos, Federico Rodríguez concursó para ascender y fue designado fiscal departamental, por lo que se irá a un nuevo destino en el interior. Por otro lado, la contadora Carina Liguori dejará definitivamente en julio de trabajar en la fiscalía y volverá a su puesto de origen en el Banco Central, por lo que ya no contarán con su apoyo en la indagatoria.

Mayoría en el concurso firmó para distribuir dinero del ganado

Existe expectativa en la sindicatura de Conexión Ganadera sobre que se llegó a las mayorías necesarias para repartir US$ 35 millones en 60 días en forma anticipada, proveniente de las ventas de ganado.

En estos momentos el síndico Alfredo Ciavattone y su equipo se encuentran contabilizando las adhesiones al acuerdo de distribución primaria del dinero resultante de la comercialización de ganado que requerían el apoyo de más del 85% de los créditos del concurso.

Con ese acuerdo se evita que los créditos sean impugnados, lo que llevará a demoras mientras el juez resuelve esos cuestionamientos a los créditos fijados en el concurso.

El acuerdo distingue dos categorías: en la primera entran bonistas, poolistas y engordistas con ganado, a quiénes se les imputará a su crédito quirografario del precio total de la venta "se resta el 33,4% por concepto de gastos y sobre el 66,6% remanente, se le abona la mitad a cada cliente. Es decir, cobran un 33,3% sobre cada animal pero se les imputa el 100% del valor del mismo a sus créditos quirografarios", dice el acuerdo.

En tanto, quienes están en la categoría de terneristas y no tenían ganado, cobrarán un porcentaje fijo (base 5%) sobre el total de su crédito quirografario.