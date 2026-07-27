Acuerdo por Casmu: Frente Amplio y oposición votaron extender la intervención y esperan por información para aprobar más fondos

El Frente Amplio (FA) y la oposición llegaron a un acuerdo este lunes para votar, en una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores , la prórroga por dos años de la intervención del Ministerio de Salud Pública (MSP) en la mutualista Casmu .

La extensión de la intervención se votó por unanimidad en el Senado y ahora pasa a la Cámara de Representantes .

De no votarse esta prórroga, la intervención sin desplazamiento de autoridades —que rige desde julio de 2024, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou— vencería el próximo 29 de julio . Los plazos apremiantes obligaron al Ejecutivo a ingresar el proyecto de ley como grave y urgente, y a los legisladores a convocar de urgencia a una sesión de la Comisión de Salud integrada con Hacienda, a la que asistieron legisladores de ambas cámaras y autoridades del Ministerio de Salud Pública, Economía y Finanzas y de Casmu.

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También se convocó a una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores para aprobar este proyecto de ley, aunque oficialismo y oposición acordaron que solo se votaría el artículo que hacía referencia a la prórroga de la intervención , para evitar que caiga.

Por fuera quedarán —y volverán a comisión— los artículos que hacían referencia al acceso a una nueva partida del Fondo de Garantía para Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) por hasta US$ 122 millones, algunos cambios a la ley que creó dicho fondo en 2008 y también la posibilidad de instalar una especie de veto de Salud Pública y Economía ante la designación de autoridades en las mutualistas en general, no solo Casmu, que hayan accedido a una garantía y esta esté vigente.

El compromiso entre oficialismo y oposición es que los puntos que quedaron por fuera se voten a la brevedad.

"Todos queremos solucionar la situación, en esto tenemos que aportar todos", señaló en rueda de prensa el senador colorado Pedro Bordaberry, quien describió a Casmu como una "institución muy importante" que hoy cuenta con unos 171 mil afiliados.

Bordaberry sostuvo que la oposición solicitó acceder a mayor información antes de votar el Fondo de Garantía.

"Hay un compromiso de que, si nos dan toda la información que estamos pidiendo, lo vamos a votar rápidamente apenas llegue al Parlamento", dijo.

Agregó que "no es responsable" otorgar un crédito por hasta 122 millones "sin tener toda la información y todos los documentos" sobre el tema.

En el plenario, el senador frenteamplista Daniel Borbonet ratificó los términos del acuerdo con la oposición. "Luego de discutido entre todos los integrantes de las comisiones —y pasado un cuarto intermedio donde cada bancada se puso de acuerdo— este proyecto de ley va a aprobarse el artículo 2 tal cual está", sostuvo en relación a la prórroga en la intervención.

Borbonet destacó el acuerdo entre todas las bancadas para logar que una institución "tan importante" como Casmu siguiera con la intervención en curso.

"Es cierto que la oposición ha solicitado una información al Ministerio de Economía, Ministerio de Salud con el compromiso de que sea a la brevedad, en los próximos 10 a 15 días, para que con esa información podamos darle la aprobación general a los puntos que hemos desglosado", señaló el legislador frenteamplista.