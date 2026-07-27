Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / JUSTICIA

Alejandro Asteggiante será nuevo juez de Crimen Organizado en lugar de Fernando Islas

Intervino en casos como las presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena y o el caso Astesiano

27 de julio de 2026 16:55 hs
Juzgado penal de la calle Juan Carlos Gómez, donde están las sedes de Crimen Organizado
Juzgado penal de la calle Juan Carlos Gómez, donde están las sedes de Crimen Organizado Inés Guimaraens

Alejandro Asteggiante será el nuevo juez de Crimen Organizado de 1° Turno, después de que Fernando Islas —que antiguamente ocupaba ese cargo— jurara este viernes como ministro de Tribunal de Apelaciones suplente, luego de que el Senado aprobase la venia que envió la Suprema Corte de Justicia para votarlo.

Asteggiante ha intervenido como juez de garantías en varios casos. Uno de ellos fue en 2024, cuando resolvió habilitar el reexamen de la causa por presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena; investigación que, luego, siguió y archivó el fiscal Enrique Rodríguez de la Fiscalía de Lavado de Activos.

Además, Asteggiante trabajó en el caso Astesiano, donde intervino activamente en el control de las solicitudes de extensión de plazos presentadas por la fiscalía y dictó diversas decisiones procesales.

Más noticias

Juez de Crimen Organizado ascenderá a ministro de tribunal de apelaciones: las causas que cambiarán de magistrado

Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía se negó a acompañar a testigos citados por la defensa en un caso de la dictadura

En el caso, Asteggiante dio lugar al pedido de la fiscal Sabrina Flores para prorrogar por un año la investigación al escribano Álvaro Fernández y a su expareja, Patricia Medina; ambos indagados por su rol en la tramitación ilegal de pasaportes falsos para ciudadanos rusos, una red en la que también estaba involucrado el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, quien recibió una condena en febrero de 2023. Tanto Fernández como Medina también fueron condenados, en 2024, tras alcanzar un acuerdo abreviado.

Las más leídas

"Se fueron juntos y están juntos": el dolor del hombre que perdió a un hijo, una nuera y dos nietos en Ruta 56

Las primeras imágenes de la rehabilitación de Rafa Villanueva tras amputaciones: así avanza su recuperación

Un Papá Noel montevideano: la institución que compra con dinero público casi todo lo que le piden y no dice cuánto gasta

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 26 de julio EN VIVO

Temas

juez crimen organizado crimen Fiscalía Crimen Organizado

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos