Alejandro Asteggiante será nuevo juez de Crimen Organizado en lugar de Fernando Islas

Juzgado penal de la calle Juan Carlos Gómez, donde están las sedes de Crimen Organizado Inés Guimaraens

Alejandro Asteggiante será el nuevo juez de Crimen Organizado de 1° Turno, después de que Fernando Islas —que antiguamente ocupaba ese cargo— jurara este viernes como ministro de Tribunal de Apelaciones suplente, luego de que el Senado aprobase la venia que envió la Suprema Corte de Justicia para votarlo.

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Asteggiante ha intervenido como juez de garantías en varios casos. Uno de ellos fue en 2024, cuando resolvió habilitar el reexamen de la causa por presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena; investigación que, luego, siguió y archivó el fiscal Enrique Rodríguez de la Fiscalía de Lavado de Activos.

Además, Asteggiante trabajó en el caso Astesiano, donde intervino activamente en el control de las solicitudes de extensión de plazos presentadas por la fiscalía y dictó diversas decisiones procesales.