Alejandro Asteggiante será nuevo juez de Crimen Organizado en lugar de Fernando Islas

Alejandro Asteggiante será el nuevo juez de Crimen Organizado de 1° Turno, después de que Fernando Islas —que antiguamente ocupaba ese cargo— jurara este viernes como ministro de Tribunal de Apelaciones suplente, luego de que el Senado aprobase la venia que envió la Suprema Corte de Justicia para votarlo.
Asteggiante ha intervenido como juez de garantías en varios casos. Uno de ellos fue en 2024, cuando resolvió habilitar el reexamen de la causa por presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena; investigación que, luego, siguió y archivó el fiscal Enrique Rodríguez de la Fiscalía de Lavado de Activos.
Además, Asteggiante trabajó en el caso Astesiano, donde intervino activamente en el control de las solicitudes de extensión de plazos presentadas por la fiscalía y dictó diversas decisiones procesales.
En el caso, Asteggiante dio lugar al pedido de la fiscal Sabrina Flores para prorrogar por un año la investigación al escribano Álvaro Fernández y a su expareja, Patricia Medina; ambos indagados por su rol en la tramitación ilegal de pasaportes falsos para ciudadanos rusos, una red en la que también estaba involucrado el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, quien recibió una condena en febrero de 2023. Tanto Fernández como Medina también fueron condenados, en 2024, tras alcanzar un acuerdo abreviado.