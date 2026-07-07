Juez de Crimen Organizado ascenderá a ministro de tribunal de apelaciones: las causas que cambiarán de magistrado

La Suprema Corte de Justicia elevó al Parlamento hace ya algunas semanas el pedido de venia para ascender al juez de Crimen Organizado de 1° Turno, Fernando Islas Preyones, a ministro de tribunal de apelaciones.

Según dijeron a El Observador fuentes de la Suprema Corte de Justicia , se pidió la venia de Islas que está en la lista de los 20 mejores jueces, pero no se sabe en qué tribunal se lo designará. Se informó que el juez no tiene preferencia por ninguna materia en especial por lo que se decidirá una vez que el Parlamento vote el ascenso.

Recientemente se generó una vacante en el Tribunal de Apelaciones Civil de 7° Turno , ya que luego de un nuevo acuerdo político entre Frente Amplio y oposición, se votó la venia para que el ministro Edgardo Ettlin ascienda al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) , el máximo órgano de la justicia administrativa.

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También estaba vacante el cargo que dejó en el Tribunal Civil de 4° Turno, el ministro Álvaro França, quien ascendió a la Suprema Corte de Justicia en la vacante que dejó Tabaré Sosa. En ese cargo la Corte designó al magistrado Gustavo Nicastro, quien estaba desde hacía más de un año en un tribunal de apelaciones laboral. Mientras que el puesto del tribunal de trabajo fue ocupado por la ministra suplente Roberta Licciardi Lacava, quien había asumido el 16 de abril de 2026. Previamente se desempeñaba como Jueza Letrada del Trabajo de 8º turno.

Las fuentes explicaron que se espera que el trámite parlamentario de Islas lleve alrededor de un mes ya que la comisión de Asuntos Administrativos que tramita la venia se reúne dos veces por mes. Recién en ese momento, se resolverá a qué tribunal irá Islas y qué juez ocupará el cargo en Crimen Organizado.

Los casos que tiene Islas y los juicios que dejará a su sucesor

El juez Islas Preyones pasó al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1° Turno en 2023 luego de que la Corte le iniciara un sumario a su colega Adriana Chamsarian (actual jueza de Trabajo de 2º Turno) por haberle otorgado prisión domiciliaria al narco Miguel Ángel Leal Da Costa que se fugó.

Además de abogado y juez, Islas es exoficial de la Policía Nacional y se ha dedicado a la formación de policías.

Los juzgados de Crimen Organizado entienden en casos que investigan las fiscalías especializadas como las de Lavado, Delitos Económicos y Complejos y en algunos casos de Estupefacientes. También intervienen en casos de extradiciones.

Hasta que entró a regir el actual proceso penal, en noviembre de 2017, existían dos fiscalías de Crimen Organizado que trabajaban con los dos jueces que eran los que dirigían las investigaciones. Con el nuevo proceso, en que los fiscales pasaron a conducir las indagatorias, actúan como jueces de garantía de los procesos.

Al ser dos jueces -Islas en 1° turno y Diovanet Olivera en 2° Turno- uno actúa como juez de garantías y el otro como juez del juicio, si el caso llega a esa instancia.

En el caso de Islas es el juez de garantías del caso del Sunca por el que se investigan irregularidades en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (donde ya ha dictado varias condenas en procesos abreviados) así como en el caso de las horas solidarias; en el caso Valentino en el que se imputó al titular de Valentino Uruguay, el empresario Alegre Sasson; en la estafa de República Ganadera que aún no tiene imputados, además de haber intervenido en el caso de condena de Luis Fernández Albin, que se cerró por un acuerdo abreviado.

En cuánto a los juicios en los que iba a intervenir pero ahora lo hará su sucesor figuran casos como Conexión Ganadera, el caso de la excorredora de bolsa Sara Goldring, acusada por la fiscalía por apropiación indebida con el juicio en suspenso y la estafa de la corredora de bolsa Pérez Marexiano.