Frente Amplio y oposición volvieron a acordar un ascenso de un juez: esta vez es para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

A comienzo de junio —en un hecho histórico, frente a lo trancadas que venían las negociaciones entre oficialismo y oposición por designación de cargos en organismos de contralor— los parlamentarios lograron votar la venia al juez Álvaro França Nebot para que sea designado ministro de la Suprema Corte de Justicia .

En ese momento la Asamblea General votó el ingreso de França quien asumió en el cargo que dejó Tabaré Sosa , quien cesó el 10 de marzo.

Ahora, volvieron a lograr ponerse de acuerdo y validar que el ministro del Tribunal de Apelaciones Civil, Edgardo Ettlin asuma en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ( TCA ) ante el cese de Selva Klett que cesó en su cargo el 1° de abril.

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Frente Amplio y oposición llegaron a un acuerdo para designar a Álvaro Franca como ministro de la Suprema Corte de Justicia

La Constitución establece que los ministros deben ser designados por dos tercios de la Asamblea General y pasados 90 días de la vacancia sin acuerdo político, asume automáticamente el ministro del Tribunal de Apelaciones con mayor antigüedad en el cargo .

En el caso del TCA el plazo se vencía el 1° de julio. Ettlin ocupaba el cuarto lugar de la lista de los magistrados con mayor antigüedad en el cargo.

Actualmente es ministro de Apelaciones Civil de 7° Turno. Ha escrito libros sobre casos y forma parte de la organización de los 200 años de la "Administración de la Justicia" organizada por el Poder Judicial. Entre los casos en los que interviene su tribunal, está el concurso de acreedores de Conexión Ganadera.