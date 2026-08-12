¿Cómo es el nuevo resort turístico que nace a pasos de la frontera entre Argentina y Uruguay?

Un nuevo proyecto turístico comenzará a desarrollarse en Colón , Entre Ríos , a pocos kilómetros de la frontera entre Argentina y Uruguay . Se trata de IPAMAI Resort , un complejo privado que contempla una inversión inicial cercana a los US$ 5 millones y que ya avanzó hacia la etapa de ejecución.

El emprendimiento fue presentado al intendente de la localidad argentina, José Luis Walser , por Norman Demarco y el equipo responsable de la iniciativa. Durante el encuentro se exhibieron los planos y renders del futuro complejo, que estará orientado tanto al alojamiento como a las actividades recreativas y deportivas.

IPAMAI Resort será la primera inversión turística de esta magnitud alcanzada por el régimen municipal de exenciones para nuevos desarrollos. Los primeros trabajos podrían comenzar dentro de aproximadamente 45 días, con tareas de movimiento de suelo y preparación del terreno.

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El proyecto fue planteado como un complejo turístico integral , con instalaciones destinadas a funcionar durante todo el año. Entre los espacios previstos aparecen alojamiento, piscinas climatizadas, propuestas acuáticas, áreas recreativas para niños y un salón de eventos .

El componente deportivo tendrá un lugar central dentro del emprendimiento. Contempla también canchas de fútbol, pádel y tenis, además de la posibilidad de incorporar una pileta semiolímpica.

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Walser destacó que el emprendimiento forma parte de la estrategia de desarrollo económico de la ciudad y señaló la intención de impulsar una actividad turística que se mantenga durante los distintos meses del año.

Por su parte, Demarco explicó que el proyecto lleva casi dos años de planificación y que la intención es que IPAMAI Resort se integre con la ciudad y con el resto de la oferta turística de Colón, en lugar de funcionar como un espacio aislado.

“Queremos que este lugar sea parte de la ciudad, no algo aislado; que quien venga a disfrutar IPAMAI pueda disfrutar las playas, los restaurantes, la gastronomía, la cultura y la historia”, insistió.

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La inversión inicial estimada en US$ 5 millones convierte al proyecto en uno de los nuevos desarrollos privados de mayor escala anunciados recientemente en la zona. La cifra corresponde a la primera etapa de inversión y el emprendimiento todavía atraviesa distintas gestiones técnicas antes del inicio de las obras.

Colón se encuentra en el departamento homónimo, sobre la costa del río Uruguay y frente a la ciudad uruguaya de Paysandú, conectada con Entre Ríos mediante el puente internacional General Artigas. Por su ubicación, la ciudad forma parte de un corredor turístico de circulación entre ambos países.