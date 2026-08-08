La Guardia Revolucionaria dice que reabrirá Ormuz cuando EEUU acepte condiciones de Irán

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte plenamente las condiciones de Teherán y deje de interferir en el proceso de negociaciones regionales, en referencia a las conversaciones entre Irán y Omán sobre la navegación en el estratégico paso marítimo.

“La reapertura del estrecho de Ormuz depende de que Estados Unidos acepte plenamente las condiciones de Irán y deje de interferir en el proceso de negociaciones regionales”, declaró el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Mohebí, a la agencia Tasnim durante una visita a la sureña provincia de Hormozgan, en las inmediaciones de Ormuz.

El vocero castrense, que no detalló a qué condiciones se refiere, dijo que la decisión sobre la reapertura del estratégico paso marítimo responde exclusivamente a los mecanismos y condiciones establecidos por la República Islámica y que la cuestión no está vinculada a las negociaciones entre Teherán y Mascate.

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“En el momento en que Estados Unidos acepte las condiciones de Irán, el estrecho de Ormuz será reabierto, sin duda”, agregó.

El alto cargo militar subrayó además la importancia del estrecho para la República Islámica, indicando que Ormuz no representa únicamente una ruta de relevancia económica, sino también un elemento de poder geográfico y estratégico para Irán.

Según las autoridades iraníes, el país persa ha alcanzado un acuerdo con Omán en los últimos días sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz y se encuentra en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento.

De acuerdo con la versión iraní, la nueva ruta temporal de navegación discurrirá parcialmente por aguas territoriales iraníes y omaníes y permitirá el tránsito de buques comerciales bajo un nuevo esquema de gestión, en sustitución de las rutas provisionales establecidas hasta ahora por Teherán y Mascate.

Irán anunció a mediados de julio un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del crudo mundial, en medio de ataques cruzados con EE.UU. Washington respondió restableciendo el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes, lo que paralizó las negociaciones entre ambas partes en el marco del memorando de entendimiento para la paz firmado el 17 de junio.

Irán ha reiterado en los últimos días que un eventual acuerdo entre Irán y Omán no supondrá por sí solo la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.

Fuente: EFE