El golazo de volea desde mitad de cancha en Argentina en el partido entre Rosario Central y Aldosivi: mirá el video

Alan Sosa, futbolista de Aldosivi, fue el autor de un de los golazos del año en el encuentro ante Rosario Central, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de Argentina, al marcar un golazo de volea desde la mitad de la cancha en la derrota de su equipo por 2-1.

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Desde un tiro de esquina a favor de Rosario Central llegó la apertura del marcador por parte del equipo visitante: un letal contragolpe parecía llegar a su fin ante la salida del arquero Conan Ledesma, que intentó cortar el peligro al buscar despejar a pocos metros del círculo central, aunque ante la urgencia falló en el impacto al servirle la pelota en bandeja a Sosa.