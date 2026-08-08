Alan Sosa, futbolista de Aldosivi, fue el autor de un de los golazos del año en el encuentro ante Rosario Central, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de Argentina, al marcar un golazo de volea desde la mitad de la cancha en la derrota de su equipo por 2-1.
El golazo de volea desde mitad de cancha en Argentina en el partido entre Rosario Central y Aldosivi: mirá el video
Alan Sosa, futbolista de Aldosivi, marcó un golazo candidato al premio Puskas frente a Rosario Central por el Torneo Clausura de Argentina