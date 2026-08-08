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El golazo de volea desde mitad de cancha en Argentina en el partido entre Rosario Central y Aldosivi: mirá el video

Alan Sosa, futbolista de Aldosivi, marcó un golazo candidato al premio Puskas frente a Rosario Central por el Torneo Clausura de Argentina

8 de agosto de 2026 9:10 hs
ESPN

Alan Sosa, futbolista de Aldosivi, fue el autor de un de los golazos del año en el encuentro ante Rosario Central, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de Argentina, al marcar un golazo de volea desde la mitad de la cancha en la derrota de su equipo por 2-1.

Desde un tiro de esquina a favor de Rosario Central llegó la apertura del marcador por parte del equipo visitante: un letal contragolpe parecía llegar a su fin ante la salida del arquero Conan Ledesma, que intentó cortar el peligro al buscar despejar a pocos metros del círculo central, aunque ante la urgencia falló en el impacto al servirle la pelota en bandeja a Sosa.

El arquero, que tuvo paso por River Plate, salió muy lejos y en la desesperación buscó rechazar de cabeza pero obtuvo como resultado un despeje corto que le quedó servido a Sosa, que no dudó un instante y definió de primera y de volea con gran potencia, un remate que bajó justo a tiempo y se dio el lujo de picar en el área chica antes de meterse dentro del arco.

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