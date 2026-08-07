Marcelo Méndez con Referí, antes de enfrentar a Peñarol y Tigre: los elogios a Leonel Jaime, la chance de "disfrutar" la Copa Sudamericana y la "identidad" de City Torque

Hace un año Montevideo City Torque estaba, otra vez, sufriendo con el descenso , a pesar de contar con más recursos económicos, plantel e infraestructura que la mayoría de los equipos del fútbol uruguayo . Hoy está en puestos de Copa Libertadores y es el único club del país que sigue en copas internacionales , y una de las explicaciones principales es el técnico que llegó a ese equipo en apuros: Marcelo Méndez .

Desde la llegada del entrenador, Torque quedó tercero en el Torneo Clausura del año pasado, escapó del descenso y clasificó a la Sudamericana , en la que se metió en fase de grupos tras eliminar a Defensor Sporting. No conformes con eso, terminaron primeros en su grupo por delante de Gremio, Deportivo Riestra y Palestino , mientras competían en la zona alta de la Liga AUF Uruguaya .

“Este año la idea era establecer al club en Primera, y después nos fuimos poniendo objetivos a corto y largo plazo , tratando de ser competitivos y peleando a dos frentes”, explicó Méndez en una entrevista con Referí.

Luego de quedar en las puertas de clasificar a la final del Torneo Intermedio ante Wanderers, en los siguientes días el ciudadano enfrentará los duros desafíos de jugar contra Peñarol por el arranque del Torneo Clausura, y comenzar su serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Tigre días después.

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Más allá de que reconoce que son cruces complicados, Méndez se aferra a la “identidad” que trata de inculcar en Torque, que indica que su equipo siempre “tiene las mismas posibilidades que el rival” jugando con el fútbol colectivo que lo caracteriza.

Las claves del resurgimiento de 2025 y la identidad de City Torque

Marcelo Méndez en el partido entre Montevideo City Torque y Deportivo Riestra por Copa Sudamericana Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Méndez recordó que cuando le ofrecieron asumir en Torque a mediados de 2025 el club estaba en una situación “complicada”, peleando por no descender, pero como “la infraestructura y las condiciones laborales eran las mejores”, y detectaron “una buena materia prima” en el plantel, no dudaron en agarrar el desafío.

Consultado sobre las claves del resurgimiento que tuvo el club, el DT remarcó que los futbolistas fueron los responsables principales, ya que “sin jugadores uno no puede llevar ninguna idea a cabo”.

“Cuando llegamos hace un año, queríamos cambiar algunas características de algunos jugadores, un poquito más agresivos, un poquito más de mixtura, dejar un poquito el buen pie, para jugar el descenso necesitamos otro tipo de jugadores con otro carácter”, detalló.

También destacó el “compromiso” del grupo, que “más allá de quien jugaba, jugando bien o jugando mal” nunca perdió “la identidad”, un concepto al que Méndez le da mucha importancia.

La define de la siguiente manera: “Nosotros creemos que tenemos las mismas posibilidades que el rival, más allá del respeto que siempre lo tenemos, nosotros creemos que podemos ganar. Creíamos que le podíamos ganar a Gremio y ganamos, creíamos que le podíamos ganar a Riestra y lo hicimos. Y cualquier rival que enfrentemos tenemos 50-50, y eso es muchísimo, porque depende de lo que hagamos nosotros en cancha”.

Además, esa identidad también mantiene que el depender de las individualidades para ganar partidos “no se mantiene en el tiempo”, por lo que apuestan “a lo colectivo” y “darle la importancia a todos, que todos se sientan partícipes de esta idea”.

Para Méndez es muy importante mantener esta identidad aún cuando los resultados no acompañan. En ese sentido, recordó que luego de caer ante Nacional y Deportivo Maldonado en el Torneo Apertura valoraron el juego del equipo por encima de la derrota. “Era el camino. Pensamos que si seguíamos sosteniendo ese volumen de juego, seguramente nos llevara a ganar más partidos de los que íbamos a perder”.

El DT valoró que cada vez hay más equipos con “propuestas interesantes” y ofensivas en el fútbol uruguayo, como Albion o Juventud de Las Piedras, aunque soslayó que “es difícil” sostener estas ideas cuando “si no se dan los resultados enseguida se decide cambiar”.

“Cuando te sale bien esa forma de jugar te valoran, pero cuando te sale mal somos muy criticados, porque piensan que estamos copiando al fútbol europeo, y la verdad se globalizó todo. Hoy vas a ver un partido de la B o de la C y ves equipos que intentan salir jugando".

Los cruces ante Peñarol y Tigre, y su opinión sobre Leonel Jaime

Leonel Jaime fue premiado como mejor jugador de la final del Torneo Intermedio 2026 FOTO: GASTÓN BRITOS/FOCOUY

Este sábado Torque se enfrentará a Peñarol en el Estadio Charrúa por la primera fecha del Torneo Clausura, desde las 18:30. El carbonero viene de dejar una muestra de autoridad al vencer 5-1 a Wanderers en la final del Intermedio, y Méndez reconoció que el desafío será “complicado” por la jerarquía del rival.

Además, el DT (y exjugador de Peñarol) resaltó que el manya “viene creciendo” y “recuperando muchos jugadores”. “Cuando encuentran los resultados y el equipo fluye uno crece en lo anímico, y si se suma la jerarquía individual que tiene, te da un partido recontra complicado”, puntualizó Méndez.

De todas formas, dejó claro que el ciudadano cuenta con “armas para poder intentar neutralizarlo, causarle daño y poder ganar el partido”.

El entrenador de Torque también destacó a Leonel Jaime, figura de Peñarol en el cierre del Intermedio que llegó como un desconocido desde River Plate. Para Méndez se trata de un futbolista que “rompe las tácticas” gracias a su “uno contra uno”, su velocidad y su “lectura de juego”, y marcó que “ha cambiado el ataque de Peñarol”.

En los últimos días llegó al ciudadano Brian Gutiérrez, defensa de 19 años que al igual que Jaime fue cedido desde River Plate. Su nuevo técnico lo destacó como “un zaguero zurdo de buen pie, agresivo, formado en River, con todo lo que eso implica”, y aclaró que “se está adaptando” a la idea futbolística del club.

Cuatro días después del partido contra Peñarol, el martes 12 de agosto, Torque se enfrentará a Tigre por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Buenos Aires. Méndez admitió que “nadie esperaba” que el equipo argentino sacara la diferencia que sacó contra Nacional en la ida de los playoffs (3-0 de visitante), pero marcó que “a esta altura en la copa internacional todos los que quedamos tenemos algo”.

El entrenador marcó que Tigre es un equipo “dinámico” con “muy buenos jugadores” de gran “calidad técnica”, que además cuenta con un técnico “de mucha experiencia” como Diego Dabove. Aunque lo calificó como un partido “durísimo”, quiere también “disfrutar” el estar jugando esta instancia de Copa Sudamericana.

Méndez también valoró que su plantel llegará al cruce con algo más de bagaje internacional, cuando a la hora de afrontar la fase de grupos de esta Sudamericana llegaron con “jugadores que nunca se habían subido a un avión”. “Que en el partido ante Gremio (Ramiro) Lecchini se plantara a encarar a Arthur, que jugó en el Barcelona, esos son pruebas de carácter. Ya tenemos otro recorrido”, expresó.

Cuando le preguntan que siente al saber que es el equipo uruguayos que llegó más lejos en las copas internacionales en 2026, Méndez pide primero entre risas que “no le pongan el techo” ahora, pero reconoció que le alegra el reconocimiento que le ha dado a su equipo.

La posibilidad de competir económicamente contra Nacional y Peñarol

Franco Pizzichillo celebra el gol en contra de Ignacio Arce en el partido ante Deportivo Riestra Foto. Gaston Britos / FocoUy

Durante el actual período de pases, los dos grandes fueron a buscar futbolistas de Montevideo City Torque: Peñarol contrató a Franco Romero e intentó llevarse a Franco Pizzichillo, mientras que Nacional trató de contratar a Esteban Obregón, pero los dos últimos continúan en el ciudadano.

Para Méndez que Nacional y Peñarol vengan a buscar a sus jugadores, así como clubes del extranjero hayan tentado a Pablo Siles o Gonzalo Montes, habla de que el equipo está “trabajando bien”, y el hecho de que todos ellos sigan en Torque muestra el “esfuerzo grande” que hizo la institución para seguir siendo competitivos.

También valoran “muchísimo” la decisión de estos jugadores, que en los períodos de pases muchas veces manejan ofertas que le pueden “cambiar la vida”. Cree que para esa decisión es clave que Torque es un club que da “todas las posibilidades para dignificar la profesión y poder hacer el trabajo de la mejor manera”, y que además está compitiendo en el plano nacional e internacional.

El mantener a gran parte de su plantel (solo salieron Romero y Bautista Kociubinski) le permitió a Méndez y su equipo “ganar tiempo y conocimiento”, ya que no deben “empezar de vuelta a trabajar en alguna fase del juego” y conocen a todo el plantel.