Conmebol divulgó los días y horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana en los que jugará Montevideo City Torque vs Tigre, tras eliminar a Nacional; mirá todos los partidos

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este viernes los días y horarios en los que se disputarán los partidos por los octavos de final de la Copa Sudamericana en los que jugará el único club que queda representando al fútbol uruguayo que es Montevideo City Torque.

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El conjunto celeste enfrentará a Tigre, que viene de eliminar a Nacional tras golearlo 3-0 de visitante en el Gran Parque Central, y perdió de local 2-1.

Los dirigidos por Marcelo Méndez disputaron una notable fase de grupos en la que superaron, entre otros, a Gremio de Porto Alegre, logrando el primer puesto del mismo.

La Conmebol dio a conocer este viernes todos los horarios y días de los ocho encuentros de ida y de vuelta de los rivales por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que tendrá su final en noviembre en Barranquilla, Colombia.

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Montevideo City Torque jugará como visitante en Buenos Aires ante Tigre en el encuentro de ida.

El mismo se disputará el miércoles 12 de agosto a la hora 19.

En tanto, el partido de vuelta en el Estadio Centenario se jugará el 19 del mismo mes, pero a la hora 21.30.

Estos son los otros siete cruces:

Boca Juniors vs Recoleta

Ida: 11/08, a las 19 horas en Buenos Aires

Vuelta: 18/08, a las 19 en Asunción

Bolívar vs Sao Paulo

Ida: 11/08, a las 21.30 en La Paz

Vuelta: 18/08, a las 21.30 en San Pablo

RB Bragantino vs Atlético-MG

Ida: 12/08, a las 19 en Braganca Paulista

Vuelta: 19/08, a las 19 en Belo Horizonte

Independiente Sante Fe vs River Plate

Ida: 12/08, a las 21.30 en Bogotá

Vuelta: 19/08, a las 21.30 en Buenos Aires

Vasco Da Gama vs Olimpia

Ida: 13/08, a las 19 en Rio de Janeiro

Vuelta: 20/08, a las 19 en Asunción

Santos vs Macará

Ida: 13/08, a las 19 en Santos

Vuelta: 20/08, a las 19 en Ambato

Cienciano vs Botafogo

Ida: 13/08, a las 21.30 en Cusco

Vuelta: 20/08, a las 21.30 en Rio de Janeiro