El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez asistirá al lanzamiento de la Copa AUF Uruguay este martes

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, asistirá al lanzamiento de la Copa AUF Uruguay 2026 que se realiza este martes en Montevideo.

Según confirmó Referí, el directivo dirá presente en la ceremonia que se realizará a las 20:00 horas en el Salón Ballroom del Hotel Radisson.

En el evento la Asociación Uruguaya de Fútbol realizará el lanzamiento oficial de la "Copa AUF Uruguay 2026 y la Nueva Era del Fútbol Uruguayo".

La quinta edición de la Copa AUF Uruguay comenzará el próximo 4 de agosto y tendrá un nuevo formato, según reveló la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) este jueves al dar a conocer su reglamento.

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Este año el torneo comenzará con la disputa de la Fase Eliminatoria – Equipos AUF, la que le dará inicio a la competencia que reúne a clubes de las distintas categorías del fútbol profesional, amateur y del interior, y que tiene a Peñarol como campeón vigente y a Defensor Sporting como el máximo ganador al levantar las tres primeras copas.

El campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027 con el cupo Uruguay 4.

De acuerdo con el Reglamento Oficial, esta edición contará con la participación de 40 clubes.

El trofeo de la Copa AUF Uruguay

Tras la fase eliminatoria inicial, el torneo continuará con la Segunda Fase y posteriormente, con las instancias de octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final, todas bajo el sistema de eliminación directa.

Participantes:

16 equipos de la Liga AUF Uruguaya

8 equipos de la Segunda División Profesional

4 equipos de la Primera Divisional C

2 equipos de la Divisional D AUF

10 equipos de OFI

Nuevo formato

El nuevo formato establece una primera Eliminatoria – Equipos AUF entre equipos profesionales que la disputarán los 16 clubes de la Primera División Profesional y los 8 primeros de la Tabla Anual del torneo de la Segunda División Profesional al momento de la finalización de la primera rueda de la fase regular del torneo de la Segunda División Profesional.

Esos 24 equipos se dividirán en 6 series de 4 equipos cada una.

Para el sorteo de las series, en el primer copón estarán Nacional, Peñarol, los dos mejores clasificados en la Tabla Anual de la Primera División Profesional al final del Torneo Intermedio (que obviamente no sean los dos ya designados), y los dos mejores clasificados de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional a la finalización de la primera rueda de su fase regular (esto a efectos de evitar que haya una serie con más de dos equipos de la Segunda División Profesional).

Mientras que en el segundo copón irán los 6 siguientes mejores clasificados de la Primera División Profesional al finalizar el Torneo Intermedio, que obviamente no estén en el primer copón.

En el tercer copón, los restantes 6 equipos de la Primera División Profesional.

En el cuarto copón, los 6 equipos clasificados por la Segunda División Profesional que no estén en el primero.

Se disputarán tres fechas en cada serie, todos contra todos. Clasificarán a la siguiente fase de la Copa AUF Uruguay los dos primeros de cada serie, más los cuatro mejores terceros. Para definir los mejores terceros que clasificarán se utilizará el sistema utilizado por FIFA.

Foto: Dante Fernández/Focouy

Además, habrá una fase eliminatoria entre equipos de Primera División Amateur (PDA).

Se disputará una llave eliminatoria entre los cuatro mejores equipos clasificados del Torneo Inicial 2026 y los cuatro clasificados en la temporada anterior. Se sortearán entre los ocho equipos los enfrentamientos y respectivas localías. Una vez definido lo anterior, se disputará un partido eliminatorio en las respectivas cuatro llaves, que de terminar empatado en los noventa minutos reglamentarios, definirán su clasificación mediante tiros penales de acuerdo al sistema FIFA.

De esta manera, surgirán los cuatro clubes clasificados a la Segunda Fase.

Segunda Fase

Integran esta fase:

16 clubes clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales.

4 clubes de PDA clasificados de la Fase Eliminatoria entre los equipos de la divisional.

2 clubes de SDA (Segunda División amateur).

10 clubes de OFI (Organización del Fútbol del Interior).

Se enfrentarán, por un lado los 16 equipos clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales entre sí, de acuerdo a los cruzamientos que se originen de un sorteo, quedando 8 clubes clasificados. El primer club mencionado en el sorteo en cada enfrentamiento será el locatario en esta fase.

Por otra parte, se enfrentarán los 16 clubes del ámbito amateur (4 de PDA, 2 de SDA y 10 de OFI) entre sí, de acuerdo a los cruzamientos que se originen de un sorteo, quedando 8 clubes clasificados. El primer club mencionado en el sorteo en cada enfrentamiento será el locatario en esta fase.

A partir de esta fase los partidos serán eliminatorios; de terminar los 90 minutos con resultado de empate, se procederá a la definición de un ganador por tiros desde el punto del penal.

Los octavos de final la disputarán los ganadores de la fase anterior, realizándose un sorteo entre los 16 equipos previamente clasificados para dar lugar a los ocho partidos de esta fase.

Habiendo algún equipo amateur en cualquiera de las llaves, dichos equipos serán locatarios.

La fase de cuartos de de final será disputada por los ganadores de la fase anterior, según lo determinado por el cuadro de enfrentamientos, bajo las mismas condiciones en lo que respecta a localías, canchas y arbitraje.

Las semifinales se disputarán por los cuatro ganadores de la fase anterior, según cuadro de enfrentamientos, en cancha neutral fijada por la MEC AUF.

La final se jugará en cancha neutral, a partido único, con penales en caso de igualdad en el tiempo reglamentario.

Premios para el campeón

El club vencedor del torneo recibirá el Título de Campeón de la Copa AUF Uruguay y obtendrá la copa correspondiente y 30 medallas para sus integrantes oficiales y jugadores.

Además, el campeón clasificará para la Copa Conmebol Libertadores del año siguiente ocupando el cupo de Uruguay 4.

El acceso y uso de dicho cupo por el club campeón queda condicionado al referido mérito deportivo, al cumplimiento de las condiciones de elegibilidad que determine Conmebol y su efectiva participación en los Torneos oficiales de la Liga Profesional de Primera División de AUF en el año que se dispute la Copa Libertadores para la cual haya clasificado.