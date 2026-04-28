Copa AUF Uruguay 2026: quiénes la juegan, cuándo, el premio al campeón y dónde se podrá ver por TV el torneo que ganó Peñarol en 2025

La Copa AUF Uruguay 2026 aparece ya en el horizonte del fútbol uruguayo. Se trata de uno de los torneos que, con el paso del tiempo, ha conseguido mayor relevancia y al que los clubes, de a poco, le brindan mayor trascendencia.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Es que la próxima edición, que comenzará una vez que termine el Torneo Intermedio en su totalidad, se iniciará entre agosto y setiembre, según informó a Referí el presidente de la Mesa Ejecutiva del certamen, José Ramos.

José Ramos explicó que la fecha del sorteo se realizará "una vez que termine el Torneo Intermedio".

El formato será el mismo del año pasado, cuando Peñarol la ganó por primera vez.

Así se juega la primera fecha de la Primera Divisional C, con el debut del Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi en la categoría

El fin del bipartidismo entre Nacional y Peñarol: los clubes chicos que le robaron la corona a los grandes en una doble crisis casi sin historia

Peñarol campeón Copa AUF Uruguay Foto: Dante Fernández/Focouy

Esto implica que al término del Torneo Intermedio, a la próxima edición de la Copa AUF Uruguay 2026, clasificarán los primeros 10 de la Tabla Anual en ese momento en el que culmine dicho certamen.

A su vez, esta copa la disputarán seis clubes de la Segunda división profesional. Para que puedan clasificar, deberán encontrarse en los primeros seis lugares de la Tabla Anual de Segunda, en el momento en que termine el Torneo Intermedio de Primera división.

Lo mismo sucederá con las cuatro instituciones de la Divisional C que lo disputen.

De la Divisional D, tomarán parte de la Copa AUF Uruguay. dos instituciones. Aquí, se toman en cuenta los dos primeros de la Tabla Anual, pero de 2025 y que aún permanezcan en dicha divisional y no hayan ascendido.

A todos estos clubes, habrá que sumarle 10 de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), los cuales serán elegidos según el criterio de la misma.

El premio que se llevará el campeón de la Copa AUF Uruguay 2026

Al igual que ocurrió en 2025, no habrá premio en metálico para el que obtenga el título de la Copa AUF Uruguay 2026.

Eso sí: como "premio", el campeón irá directamente como "Uruguay 4" a la Copa Libertadores de América 2027.

1668189758137.webp El trofeo de la Copa AUF Uruguay Copa AUF Uruguay

En caso de que, como sucedió el año pasado, sea Peñarol -que ya había clasificado a la fase de grupos-, se lo quedará uno de los mejores ubicados en la Tabla Anual al término de la Liga AUF Uruguaya.

Por dónde ver la Copa AUF Uruguay 2026

La Copa AUF Uruguay 2026 se podrá ver a través de DSports que ganó la licitación este año, y en streaming, en DGO.

No obstante ello, más cerca de la fecha de iniciación del torneo, también se verá en otros canales que compren los derechos a DSports y en sus respectivas plataformas de streaming.

Los campeones de la Copa AUF Uruguay