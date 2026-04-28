Con liderazgo de mujeres, el gobierno impulsa el turismo rural y la meta es sumar 100 propuestas

El gobierno potenciará el turismo rural con la meta -para el año 2029- de integrar a 600 mujeres, contar con 300 emprendimientos, sumar 100 propuestas al circuito y lograr presencia nacional , de la mano de un nuevo programa del Ministerio de Turismo que difundirá esa actividad con base en el liderazgo de las mujeres , para fortalecer su rol.

Como objetivo vinculado se señaló incrementar el empleo y los ingresos y mejorar la oferta turística , pero sobre todo lograr la autonomía económica de las mujeres involucradas .

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Desde Presidencia de la República se explicó que "Liderazgo de las Mujeres Rurales en el Turismo" se creó tras el propósito de fortalecer la participación de esta población en la cadena de valor, promover su autonomía económica, visibilidad y profesionalización, así como la generación de experiencias con identidad local.

Turismo rural

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La iniciativa coincidió con el lanzamiento de la temporada de Turismo Rural de 2026, organizada por la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural (Sutur), gremial de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Se trata de una acción integral de comunicación y posicionamiento orientada a consolidar una oferta permanente y diversa que promueva la desestacionalización de la actividad y la circulación de visitantes durante todo el año, se añadió.

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Ana Caram, subsecretaria del ministerio, aseguró que uno de los desafíos más grandes es que el turismo sea pensado como un cambio transformador de la sociedad: “Cambia la realidad de las personas, genera oportunidades. El turismo rural y natural le cambia la realidad a la gente de todo el territorio, no solo a algunos que tienen mayor potencialidad o que son más requeridos”.

También participaron en el lanzamiento el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti; el subsecretario de esa secretaría de Estado, Matías Carámbula; y la directora general de Secretaría del Ministerio de Turismo, Florencia Ualde.

Caram dijo que confía en concretar una transformación en la que el turismo forme parte de la matriz estructural de producción del Uruguay.

Abogó por una gestión planificada que genere ese cambio y aseguró que apoyar a las mujeres es una decisión estratégica.

“Uruguay tiene mucho para ofrecer”, dijo, en alusión a la hospitalidad y humanidad que caracteriza a sus ciudadanos, y recordó que el país nucleó a inmigrantes de muchas culturas.

La mirada desde el MGAP

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Fratti aseguro que el turismo rural siempre fue liderado por las mujeres y celebró este tipo de acciones.

“Cuando las mujeres se nos van del campo, se nos va la familia atrás. Así que todo lo que podamos hacer para que la gente permanezca donde nació, creció y se realizó, lo vamos a hacer”, afirmó.

Agregó que es un desafío, ya que “somos demasiados en la ciudades”.

“Si la gente puede vivir desparramado en el interior, es buena cosa ocuparlo”, insistió Fratti.

En este contexto, sostuvo que estos emprendimientos sirven para mostrarle a otros que se puede y recordó que hace 30 años no se hablaba de turismo rural.

Liderazgo de las Mujeres Rurales en el Turismo

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La iniciativa está orientada a identificar y caracterizar emprendimientos liderados por mujeres rurales vinculadas al sector, al tiempo que impulsa el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión para la creación de productos turísticos comercializables.

Además, promueve la articulación con actores territoriales y fortalece vínculos dentro de la cadena de valor.

Otro de sus ejes centrales es la identidad territorial, a través de la valorización de saberes tradicionales, prácticas y producciones locales, así como de los procesos productivos y el uso de materias primas autóctonas como parte integral de la experiencia turística.

En paralelo, impulsa estrategias de promoción y comercialización para posicionar esta oferta a nivel nacional, junto a la generación de información para medir su impacto económico y social.

Acciones

Visibilizar (georreferenciar emprendimientos rurales liderados por mujeres, identificar oferta local y potencialidad como experiencia turística); conectar (generar una red y trabajar la asociatividad); y potenciar (desarrollar herramientas en diseño de experiencias, calidad del servicio, autogestión, construcción de precios y relatos).

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La propuesta será de alcance nacional, con una implementación progresiva y enfoque territorial.

En una primera etapa, priorizará las regiones norte y litoral norte, por considerar su potencial productivo y turístico, así como la presencia de mujeres rurales activas en emprendimientos del sector.