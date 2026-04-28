Cambios a la seguridad social: gobierno reafirma que no hay ninguna propuesta de "eliminar o estatizar" las AFAP

El gobierno de Yamandú Orsi insistió este martes, luego de una reunión del Consejo de Ministros , que no tiene sobre la mesa ninguna propuesta que implique eliminar o estatizar las AFAP , en el marco de los cambios que propiciará para la seguridad social.

La polémica sobre este tema se había desatado semanas atrás, luego de un documento del PIT-CNT que señalaba que se habían alcanzado varios acuerdos con el gobierno , en el marco de la Comisión del Diálogo Social, como la "desvinculación de las AFAP de la administración directa" de los ahorros previsionales . Esto llevó, además, a que la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) apuntara en un comunicado a una "estatización".

El presidente Orsi comenzó la conferencia de prensa de este martes, posterior a la reunión con los ministros, con un mensaje que buscó zanjar la discusión : "Lo primero que debo reafirmar y aclarar, por las dudas, es que tengo la obligación de ser muy responsable. Lo primero que voy a aclarar y decir es que no está en nuestro espíritu, en nuestra propuesta, ni aparece en el documento, la propuesta de eliminar o estatizar las AFAP ".

Gabriel Oddone consideró que hablar de "estatización" de las AFAP es una "exageración" y dijo que no habrá "ninguna confiscación"

Lo mismo hizo luego el ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien recalcó que " en ningún lado ha sido afirmado ni está escrito que las AFAP no sean responsables de gestionar los fondos previsionales ".

BPS

Sobre el final, ya cerrando la conferencia, Oddone volvió sobre este punto y exhortó a todos los actores a ser cuidadosos con los mensajes sobre este tema.

"Uruguay va a los mercados a recoger dinero todos los años y la mirada del exterior es poco frecuente y poco atendida a Uruguay, porque somos muy chiquitos y muy estables. Si por alguna razón de conveniencia táctica o interés particular corporativo ponemos sobre la mesa discusiones que puedan alertar a gente que es muy importante para Uruguay, nos estamos haciendo un daño a todos nosotros como sociedad", instó el ministro de Economía.

El gobierno también señaló en la conferencia que no se desconocerá el pronunciamiento de la ciudadanía en octubre de 2024, cuando el referéndum sobre la seguridad social impulsado por el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio no alcanzó los votos necesarios para prosperar y fue rechazado por la mayoría de los electores.

"El Poder Ejecutivo reconoce el pronunciamiento de la ciudadanía en 2024. Y eso tiene que quedar claro, aquí no hay ninguna reapertura de discusiones", sostuvo Oddone.

Sin embargo, sí se plantearán algunos cambios, la mayoría de los cuales requerirán modificaciones legales que deberán pasar por el Parlamento, con la salvedad de que el Frente Amplio no cuenta con las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados.

Otra parte de las modificaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con cambios en los montos de transferencias, estarán incluidas en la próxima Rendición de Cuentas.

La edad de retiro

Si bien la "edad de retiro normal" será a los 65 años —según destacó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim—, el gobierno buscará crear una "causal de retiro anticipado" que dará "libertad a las personas de retirarse a partir de los 60 años".

Esto se hará "incentivando a que se continúe trabajando hasta los 65 años en base a tasas de reemplazo equilibradas".

"Para los trabajadores de menores ingresos —y esto para nosotros es particularmente relevante— la causal anticipada también incentivará permanecer activo hasta los 65 años, pero garantizará, a través del suplemento solidario, una jubilación no inferior a la establecida por el régimen vigente antes de la reforma del 2023", sostuvo el director de la OPP.

Según aseguró, estos cambios no tendrán un impacto sobre la sostenibilidad financiera del sistema.

"Todos estos cálculos fueron realizados junto al BPS y permiten asegurar que la creación de la causal anticipada no afecta la sostenibilidad financiera del sistema", señaló en ese sentido.