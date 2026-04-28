Un inversor de Portfolio Capital agredió este martes a Alejandro Berrutti —propietario del fondo ganadero que dejó de pagar y suma deudas cercanas a US$ 20 millones— antes de iniciar una junta de acreedores.
"Cada vez que te vea, te la voy a dar": inversor de Portfolio Capital agredió a Alejandro Berrutti antes de una junta de acreedores
El atacante, sin mediar palabras, atacó a Berrutti, que administraba el fondo ganadero Portfolio Capital que dejó de pagar a sus inversores y debe unos US$ 20 millones; la junta se suspendió y se prorrogó para el 20 de mayo