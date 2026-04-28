"Cada vez que te vea, te la voy a dar": inversor de Portfolio Capital agredió a Alejandro Berrutti antes de una junta de acreedores

Un inversor de Portfolio Capital agredió este martes a Alejandro Berrutti —propietario del fondo ganadero que dejó de pagar y suma deudas cercanas a US$ 20 millones— antes de iniciar una junta de acreedores.

Según supo El Observador, el inversor golpeó y tiró al piso a Berrutti antes de que iniciara la junta, prevista por las compañías asociadas a Portfolio Capital: Oro Rojo y Reina Vaca.

Sin mediar palabra el inversor se acercó a Berrutti y lo atacó. Además, le advirtió: " Cada vez que te vea, te la voy a dar. No podés sostener la mirada ".

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La persona se retiró de la sala, antes de que dos policías llegaran para intentar identificarlo.

Mientras sucedió la agresión iban ingresando abogados que participarían de la junta, pero finalmente se decidió suspenderla debido a que "no están dadas las condiciones". Se fijó la nueva fecha para el 20 de mayo.

Berrutti fue encerrado en una sala custodiado por policías, se decidió llamar a una ambulancia para que sea examinado y se hizo salir a todos los presentes.