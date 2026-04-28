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Cancillería emitió una serie de recomendaciones para uruguayos que viajarán al Mundial 2026

Desde la cartera compartieron requisitos migratorios, consejos de seguridad y pautas clave para evitar inconvenientes durante el viaje

28 de abril de 2026 15:33 hs
La Copa del Mundo de la FIFA pronta para el Mundial 2026

La Copa del Mundo de la FIFA pronta para el Mundial 2026

Cancillería difundió una serie de recomendaciones dirigidas a ciudadanos uruguayos que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El documento incluye requisitos migratorios, consejos de seguridad y pautas clave para evitar inconvenientes durante el viaje.

En este sentido, la cartera comenzó recordando la obligatoriedad de contar con pasaporte vigente, con una validez superior a seis meses al finalizar la estadía y una documentación que esté en buen estado y sea legible.

En cuanto a esto, recomendó llevar copias digitales de documentos personales, como cédula, pasaporte y visas, almacenadas en un correo electrónico o espacio seguro.

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Los viajeros deberán contar con pasajes de ida y vuelta, así como con reservas de alojamiento confirmadas, señalaron.

Visas y condiciones de ingreso a Estados Unidos, Canadá y México

En cuanto a los requisitos migratorios, estos varían según el país anfitrión:

  • Estados Unidos: los uruguayos deberán tramitar una visa B1/B2. Desde Cancillería se advierte que "una visa aprobada no garantiza la entrada", ya que la decisión final corresponde a los agentes migratorios en el punto de ingreso.
  • Canadá: se requerirá visa, aunque en algunos casos se podrá acceder a una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) si se cumplen ciertas condiciones, como contar con visa estadounidense vigente.
  • México: no se exige visa para estadías de hasta 180 días por turismo.

Seguro de viaje y medicamentos

La cartera después subrayó la importancia de contratar con un seguro de asistencia integral antes de viajar, que incluya una cobertura por enfermedades preexistentes, traslado sanitario y repatriación.

En caso de utilizar medicación, recomendaron llevar la cantidad necesaria para todo el viaje, en su envase original y con receta médica, preferentemente traducida al inglés.

Qué hacer ante robos, pérdidas o emergencias

Ante la pérdida o robo de documentos, los viajeros deberán realizar la denuncia ante la autoridad local y luego acudir al consulado uruguayo más cercano para gestionar nueva documentación, informaron.

En situaciones de emergencia, accidentes o catástrofes, Cancillería aconsejó comunicarse con el consulado o solicitar a las autoridades locales que notifiquen la situación.

Medios de pago y prevención de fraudes

Desde la cartera recomendaron también viajar con distintos medios de pago, ya que en muchos establecimientos predomina el uso de tarjetas.

Asimismo, insta a notificar a los bancos sobre el viaje para evitar bloqueos, verificar la autenticidad de sitios web de alojamiento y desconfiar de ofertas con precios inusualmente bajos.

El proceso de compra de entradas se gestiona exclusivamente a través del sitio oficial de la FIFA (fifa.com/tickets).

Contactos consulares

Consulado General en Miami

  • Dirección: 2103 Coral Way, Suite 600, Miami, Florida, 33145.

  • Teléfono: (+1) 305 443 7253 - (+1) 305 443 7453.

  • Teléfono de emergencia: (+1) 305 713 8365.

  • Correo electrónico: [email protected].

Consulado General en Washington D.C

  • Dirección: 1913 “I” Street, N.W., Washington D.C. 20006.

  • Teléfono: (+1) 202 331 4219.

  • Teléfono de emergencia: (+1) 202 733 8089.

  • Correo electrónico: [email protected].

Consulado General en Nueva York

  • Dirección: 420 Madison Avenue, 6º piso, New York, NY 10017.

  • Teléfono: (+1 212) 753.8581 - (+1 212) 753.8582 - (+1 212) 753 8191 - (+1 212) 753 8192.

  • Teléfono de emergencia: (+1 917) 201 0509.

  • Correo electrónico: [email protected].

Consulado General en San Francisco

  • Dirección: 111 Pine St., Suite 1650, San Francisco, CA 94123.

  • Teléfono: (+1) 415 872 75 66.

  • Teléfono de emergencia: (+1) 628 284 5654.

  • Correo electrónico: [email protected].

Consulado General en México

  • Dirección: Hegel 149, Piso 1, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560, México.

  • Teléfono: (+52) 55 5531 0880.

  • Teléfono de emergencia: (+52) 56 5102 9272.

  • Correo electrónico: [email protected].

Consulado General en Toronto

  • Dirección: 300 Sheppard Ave. Suite 302, Toronto, ON M2N 1N5.

  • Teléfono: (+1) 416 730 1289.

  • Teléfono de emergencia: (+1) 437 216 8783.

  • Correo electrónico: [email protected].

Consulado General en Montreal

  • Dirección: 1411 Peel, Oficina 603, Montreal (Quebec) H3A 1S5, Canadá.

  • Teléfono: (+1) 514 288 0990.

  • Teléfono de emergencia: (+1) 438 390 9040.

  • Correo electrónico: [email protected].

Para asistencia desde Uruguay

Oficina de Asistencia al Compatriota y Servicios a la Comunidad

  • Dirección: Cuareim 1384, entre Colonia y 18 de Julio.

  • Teléfono: +598 2902 10 10 int: 76242 – 76244 – 76294 - 76237.

  • Teléfonos de emergencia: +598 98 051 052; +598 98 274 616.

  • Correo electrónico: [email protected].

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