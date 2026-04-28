Cancillería emitió una serie de recomendaciones para uruguayos que viajarán al Mundial 2026

Cancillería difundió una serie de recomendaciones dirigidas a ciudadanos uruguayos que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El documento incluye requisitos migratorios, consejos de seguridad y pautas clave para evitar inconvenientes durante el viaje.
En este sentido, la cartera comenzó recordando la obligatoriedad de contar con pasaporte vigente, con una validez superior a seis meses al finalizar la estadía y una documentación que esté en buen estado y sea legible.
En cuanto a esto, recomendó llevar copias digitales de documentos personales, como cédula, pasaporte y visas, almacenadas en un correo electrónico o espacio seguro.
Los viajeros deberán contar con pasajes de ida y vuelta, así como con reservas de alojamiento confirmadas, señalaron.
Visas y condiciones de ingreso a Estados Unidos, Canadá y México
En cuanto a los requisitos migratorios, estos varían según el país anfitrión:
- Estados Unidos: los uruguayos deberán tramitar una visa B1/B2. Desde Cancillería se advierte que "una visa aprobada no garantiza la entrada", ya que la decisión final corresponde a los agentes migratorios en el punto de ingreso.
- Canadá: se requerirá visa, aunque en algunos casos se podrá acceder a una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) si se cumplen ciertas condiciones, como contar con visa estadounidense vigente.
- México: no se exige visa para estadías de hasta 180 días por turismo.
Seguro de viaje y medicamentos
La cartera después subrayó la importancia de contratar con un seguro de asistencia integral antes de viajar, que incluya una cobertura por enfermedades preexistentes, traslado sanitario y repatriación.
En caso de utilizar medicación, recomendaron llevar la cantidad necesaria para todo el viaje, en su envase original y con receta médica, preferentemente traducida al inglés.
Qué hacer ante robos, pérdidas o emergencias
Ante la pérdida o robo de documentos, los viajeros deberán realizar la denuncia ante la autoridad local y luego acudir al consulado uruguayo más cercano para gestionar nueva documentación, informaron.
En situaciones de emergencia, accidentes o catástrofes, Cancillería aconsejó comunicarse con el consulado o solicitar a las autoridades locales que notifiquen la situación.
Medios de pago y prevención de fraudes
Desde la cartera recomendaron también viajar con distintos medios de pago, ya que en muchos establecimientos predomina el uso de tarjetas.
Asimismo, insta a notificar a los bancos sobre el viaje para evitar bloqueos, verificar la autenticidad de sitios web de alojamiento y desconfiar de ofertas con precios inusualmente bajos.
El proceso de compra de entradas se gestiona exclusivamente a través del sitio oficial de la FIFA (fifa.com/tickets).
Contactos consulares
Consulado General en Miami
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Dirección: 2103 Coral Way, Suite 600, Miami, Florida, 33145.
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Teléfono: (+1) 305 443 7253 - (+1) 305 443 7453.
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Teléfono de emergencia: (+1) 305 713 8365.
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Correo electrónico: [email protected].
Consulado General en Washington D.C
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Dirección: 1913 “I” Street, N.W., Washington D.C. 20006.
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Teléfono: (+1) 202 331 4219.
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Teléfono de emergencia: (+1) 202 733 8089.
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Correo electrónico: [email protected].
Consulado General en Nueva York
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Dirección: 420 Madison Avenue, 6º piso, New York, NY 10017.
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Teléfono: (+1 212) 753.8581 - (+1 212) 753.8582 - (+1 212) 753 8191 - (+1 212) 753 8192.
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Teléfono de emergencia: (+1 917) 201 0509.
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Correo electrónico: [email protected].
Consulado General en San Francisco
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Dirección: 111 Pine St., Suite 1650, San Francisco, CA 94123.
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Teléfono: (+1) 415 872 75 66.
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Teléfono de emergencia: (+1) 628 284 5654.
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Correo electrónico: [email protected].
Consulado General en México
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Dirección: Hegel 149, Piso 1, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560, México.
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Teléfono: (+52) 55 5531 0880.
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Teléfono de emergencia: (+52) 56 5102 9272.
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Correo electrónico: [email protected].
Consulado General en Toronto
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Dirección: 300 Sheppard Ave. Suite 302, Toronto, ON M2N 1N5.
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Teléfono: (+1) 416 730 1289.
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Teléfono de emergencia: (+1) 437 216 8783.
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Correo electrónico: [email protected].
Consulado General en Montreal
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Dirección: 1411 Peel, Oficina 603, Montreal (Quebec) H3A 1S5, Canadá.
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Teléfono: (+1) 514 288 0990.
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Teléfono de emergencia: (+1) 438 390 9040.
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Correo electrónico: [email protected].
Para asistencia desde Uruguay
Oficina de Asistencia al Compatriota y Servicios a la Comunidad
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Dirección: Cuareim 1384, entre Colonia y 18 de Julio.
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Teléfono: +598 2902 10 10 int: 76242 – 76244 – 76294 - 76237.
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Teléfonos de emergencia: +598 98 051 052; +598 98 274 616.
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Correo electrónico: [email protected].