Álbum del Mundial 2026: cuáles son los 18 jugadores uruguayos elegidos y el porcentaje de acierto histórico de Panini con la selección

Desde este miércoles los coleccionistas uruguayos ya pueden empezar su colección del Álbum del Mundial 2026 . La empresa Panini lanzó a nivel local la colección oficial de la próxima Copa del Mundo, que se presenta como la más grande de la historia, gracias al incremento en la cantidad de selecciones participantes a 48.

Ese incremento hace que el álbum de este año tenga 980 figuritas , a razón de 20 para cada selección (18 jugadores, más el escudo y la formación), y otra veintena entre los logos y símbolos del torneo, y un repaso por los equipos campeones de cada edición anterior.

Cada sobre de figuritas tiene un costo de $60 y trae siete stickers , un incremento en relación a las cinco figuritas que históricamente venían en cada empaque.

Trueno le dedicó una canción a Uruguay y la cantó con Rada: plena, candombe, marcha camión y un guiño a Suárez

El Álbum del Mundial 2026 está por llegar: cómo será, cuánto costará llenarlo y el "reconocimiento" que tuvo Uruguay por su fanatismo

Además, hay una colección de 20 figuritas extra, que no van en el álbum pero se cuentan entre las más preciadas por su rareza. Son retratos de jugadores que tienen cada uno cuatro variedades: base, bronce, plata y oro.

Los 18 jugadores uruguayos en el álbum de figuritas del Mundial 2026

Nicolás Lerner, director de Panini Uruguay, contó hace algunos días a El Observador que los jugadores que van en el álbum son elegidos en base a los diálogos que la empresa de origen italiano tiene con cada una de las federaciones clasificadas.

La empresa propone una lista y cada selección valida la elección en base a si son jugadores que participaron del proceso de Eliminatorias y se consideran "elegibles" para la Copa del Mundo.

En el caso de la Selección uruguaya en el álbum de 2026, la lista de Panini no guarda demasiadas sorpresas ni rarezas en relación a las convocatorias que el entrenador argentino Marcelo Bielsa ha realizado durante sus años al frente de la Celeste, y de sus llamados para los partidos que el equipo jugó en los últimos tiempos.

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A diferencia del álbum de Qatar 2022, donde cada equipo tenía sí o sí dos arqueros, Panini volvió al régimen de "caso a caso" para este Mundial, y mientras que algunos equipos tienen dos guardametas, otros solo tienen al que se percibe como titular en el puesto. Esta vez, Uruguay tiene dos: Sergio Rochet y Santiago Mele.

La defensa en el álbum está representada por los centrales Ronald Araújo, José María Giménez, Sebastián Cáceres y los laterales Mathías Olivera (aunque Bielsa lo ha usado también como defensa central), Guillermo Varela y Nahitan Nández.

Los centrocampistas son: Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz.

Por su parte, los extremos y delanteros elegidos para el álbum son Maximiliano Araújo, Darwin Núñez, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Facundo Pellistri.

La historia de Uruguay en los álbumes de Panini y cuántos jugadores que tuvieron figurita no fueron al Mundial

Una vez comenzado el Mundial y con las listas oficiales en la mano, desde 2010 Panini “corrige” y publica una actualización: una plancha de figuritas con jugadores que sí integran los planteles, para “reemplazar” a los que estuvieron en el álbum pero por una razón u otra, no lo jugaron. En 2026 se mantendrá esa práctica.

Pero a lo largo de las décadas, Panini incluyó a jugadores que por lesiones, suspensiones o decisiones técnicas, no fueron a la Copa del Mundo.

-ine7104-jpg..webp Los álbumes mundialistas recientes Inés Guimaraens

En el caso de la selección uruguaya, su historial en los álbumes oficiales es el siguiente:

El primer “error” ya está en la edición de 1970, la primera a cargo de la firma italiana. Allí figura Sergio Silva, delantero de Cerro que jugó tres partidos en las Eliminatorias pero finalmente no fue incluido en el plantel del entrenador Juan Hohberg que alcanzó las semifinales. En ese mismo álbum hay varios errores ortográficos en los nombres de los futbolistas, y hasta algún “bautismo”, como el de Ruben Bareño, que según Panini era Raúl.

En el álbum de Alemania Federal 1974 aparecen Walter “Indio” Olivera, Mario Zoryez (Soryez, en el álbum) y Atilio Ancheta, quienes no jugaron el torneo, pero sí las Eliminatorias.

Uruguay recién volvió a los mundiales en 1986, en México, y para conmemorar, Panini acertó los 16 jugadores que llegaron a sus páginas. En Italia 90 hubo otro pleno de aciertos, pero no hubo suerte en Corea/Japón 2002, donde Washington Tais, Guillermo Giacomazzi, Andrés “Pollo” Olivera –que en el álbum tiene los datos de Nicolás Olivera– y Javier Ernesto Chevantón estuvieron en la consideración de Panini, pero no en la de Víctor Haroldo Púa.

En la edición de 2010, la actualización del álbum incluyó a Andrés Scotti e Ignacio González para reemplazar a los “equivocados” Bruno Silva y Cristian “Cebolla” Rodríguez, que se perdió el torneo por contar con una suspensión de dos partidos.

Si bien bajo el mando de Óscar Tabárez la selección se caracterizó por tener un elenco relativamente estable de jugadores, lo que seguramente facilitó la tarea del equipo de Panini e hizo que en Brasil 2014 el acierto fuera completo, en el álbum de Rusia 2018 hubo cinco jugadores que finalmente no viajaron al torneo: Mathías Corujo, Egidio Arévalo Ríos, Álvaro González, Nicolás Lodeiro y Diego Rolan.

Para la versión 2022 del álbum, la empresa italiana acertó por cuarta vez en la historia con el 100% de los jugadores uruguayos.

Entre fines de mayo y principios de junio, cuando Bielsa tome su decisión final, se sabrá si hay un quinto acierto total o habrá que ajustar.