Juan Mayorga, dramaturgo y ganador del premio Princesa de Asturias, fue condecorado como Visitante Ilustre de Montevideo

El director y dramaturgo español Juan Mayorga fue condecorado este lunes como Visitante Ilustre de la ciudad de Montevideo , en reconocimiento a su trayectoria artística y su vínculo con el teatro uruguayo.

En una ceremonia desarrollada en el Teatro Solís , Mayorga no ocultó su alegría por la distinción, ante la que prometió "trabajar para merecerla", así como su admiración desde la adolescencia por Juan Carlos Onetti .

"Poco a poco fui sabiendo, cuando fui comprometiéndome cada vez más con el teatro, que Montevideo y Uruguay habían sido importantes también en la historia del teatro español . Porque aquí habían trabajado la gran Margarita Xirgu y José Estruch y que, por tanto, había una cita permanente entre el teatro uruguayo y el teatro español y las gentes del exilio", apuntó el dramaturgo madrileño.

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En ese sentido, el ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras en 2022, insistió en su aprecio por el teatro y los creadores uruguayos al tomarlo en cuenta y reconocer su "modesto trabajo".

"Creo que los teatros son espacios para la paz y para la libertad y nos importan a todos. Y creo que tenemos que hacer teatro para los que vienen al teatro pero también para los que no vienen. Tenemos que estar en cada momento a la escucha y por eso es tan importante el silencio, porque sin silencio no podemos escuchar a los otros", sentenció Mayorga.

Mayorga se encuentra de visita en Uruguay, en el marco de una clase magistral centrada en su pensamiento dramatúrgico: el conflicto, el tiempo y el lenguaje como materia viva del teatro; así como por la puesta en escena de su obra Reikiavik, dirigida por Mariana Wainstein.

Con información de EFE