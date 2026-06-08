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Juan Mayorga, dramaturgo y ganador del premio Princesa de Asturias, fue condecorado como Visitante Ilustre de Montevideo

El dramaturgo español destacó el vínculo entre el teatro uruguayo y la historia del teatro español, recordó su admiración por Onetti y recibió el reconocimiento del gobierno departamental

8 de junio de 2026 17:10 hs
Juan Mayorga
EFE

El director y dramaturgo español Juan Mayorga fue condecorado este lunes como Visitante Ilustre de la ciudad de Montevideo, en reconocimiento a su trayectoria artística y su vínculo con el teatro uruguayo.

En una ceremonia desarrollada en el Teatro Solís, Mayorga no ocultó su alegría por la distinción, ante la que prometió "trabajar para merecerla", así como su admiración desde la adolescencia por Juan Carlos Onetti.

"Poco a poco fui sabiendo, cuando fui comprometiéndome cada vez más con el teatro, que Montevideo y Uruguay habían sido importantes también en la historia del teatro español. Porque aquí habían trabajado la gran Margarita Xirgu y José Estruch y que, por tanto, había una cita permanente entre el teatro uruguayo y el teatro español y las gentes del exilio", apuntó el dramaturgo madrileño.

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En ese sentido, el ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras en 2022, insistió en su aprecio por el teatro y los creadores uruguayos al tomarlo en cuenta y reconocer su "modesto trabajo".

"Creo que los teatros son espacios para la paz y para la libertad y nos importan a todos. Y creo que tenemos que hacer teatro para los que vienen al teatro pero también para los que no vienen. Tenemos que estar en cada momento a la escucha y por eso es tan importante el silencio, porque sin silencio no podemos escuchar a los otros", sentenció Mayorga.

Mayorga se encuentra de visita en Uruguay, en el marco de una clase magistral centrada en su pensamiento dramatúrgico: el conflicto, el tiempo y el lenguaje como materia viva del teatro; así como por la puesta en escena de su obra Reikiavik, dirigida por Mariana Wainstein.

Con información de EFE

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