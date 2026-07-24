El festival Música de la Tierra celebra 15 años con más de una decena shows en dos días: dónde será y cómo comprar entradas

El festival Música de la Tierra celebra 15 años con una edición especial que rendirá tributo a la amistad.
Además de una programación de charlas, talleres, clínicas, actividades para niños, Plaza Gastronómica y un Mercado de la Tierra, durante dos días se llevarán a cabo dieciséis conciertos.
Artistas nacionales como Fernando Cabrera, Catherine Vergnes, Mariana Ingold, Edu "Pitudo" Lombardo, Pablo "Pinocho" Routin, Malena Muyala o Ana Prada, y colectivos como Coralinas o Mamba Percusión; compartirán una nutrida grilla con músicos de Argentina, Brasil, Colombia y Cuba.
La próxima edición del festival será los días sábado 31 de octubre y domingo 1.º de noviembre, entre las 12:00 y las 22:00, en el Parque de la Amistad de Villa Dolores.
“Hoy más que nunca, en tiempos furiosos de virtualidad, nos hace especial sentido rendir tributo a la amistad de cuerpo presente: a las charlas mano a mano, a los mates, a los abrazos, a la complicidad, a las tristezas y a las alegrías compartidas", expresó su directora, Moriana Peyrou.
El aforo del festival es limitado. La venta general de entradas comenzará este sábado 25 de julio a las 12:00 a través de RedTickets, aunque ya está disponible la preventa para clientes de tarjetas de crédito Itaú y canjes Volar. Los menores de 12 años entran gratis.
Programación
Sábado 31 de octubre
- Roberta Sá (Brasil)
- Malena Muyala y Ana Prada (Uruguay)
- Vitor, Kleiton y Kledir Ramil (Brasil)
- Mamba Percusión – Rueda de la Amistad (Uruguay)
- Carlos Aguirre y Nicolás Ibarburu (Argentina – Uruguay)
- Dúo Karma (Cuba)
- Sara Sabah en Ronda (Uruguay)
- Cecilia de los Santos y Sebastián Macchi (Uruguay – Argentina)
Domingo 1.º de noviembre
- Marta Gómez (Colombia)
- Fernando Cabrera y Bolsa de nylon en la rama del árbol (Uruguay)
- Catherine Vergnes (Uruguay)
- Mariana Ingold (Uruguay)
- Mamba Percusión – Rueda de la Amistad (Uruguay)
- Edu "Pitudo" Lombardo y Pablo "Pinocho" Routin (Uruguay)
- Encanto al Alma (Uruguay)
- Coralinas (Uruguay)