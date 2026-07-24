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El festival Música de la Tierra celebra 15 años con más de una decena shows en dos días: dónde será y cómo comprar entradas

Vuelve el festival Música de la Tierra para celebrar sus 15 años con una edición dedicada al encuentro y la amistad

24 de julio de 2026 17:32 hs
Festival Música de la Tierra, 2025

Festival Música de la Tierra, 2025

Jero López

El festival Música de la Tierra celebra 15 años con una edición especial que rendirá tributo a la amistad.

Además de una programación de charlas, talleres, clínicas, actividades para niños, Plaza Gastronómica y un Mercado de la Tierra, durante dos días se llevarán a cabo dieciséis conciertos.

Artistas nacionales como Fernando Cabrera, Catherine Vergnes, Mariana Ingold, Edu "Pitudo" Lombardo, Pablo "Pinocho" Routin, Malena Muyala o Ana Prada, y colectivos como Coralinas o Mamba Percusión; compartirán una nutrida grilla con músicos de Argentina, Brasil, Colombia y Cuba.

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La próxima edición del festival será los días sábado 31 de octubre y domingo 1.º de noviembre, entre las 12:00 y las 22:00, en el Parque de la Amistad de Villa Dolores.

“Hoy más que nunca, en tiempos furiosos de virtualidad, nos hace especial sentido rendir tributo a la amistad de cuerpo presente: a las charlas mano a mano, a los mates, a los abrazos, a la complicidad, a las tristezas y a las alegrías compartidas", expresó su directora, Moriana Peyrou.

El aforo del festival es limitado. La venta general de entradas comenzará este sábado 25 de julio a las 12:00 a través de RedTickets, aunque ya está disponible la preventa para clientes de tarjetas de crédito Itaú y canjes Volar. Los menores de 12 años entran gratis.

Programación

Sábado 31 de octubre

  • Roberta Sá (Brasil)
  • Malena Muyala y Ana Prada (Uruguay)
  • Vitor, Kleiton y Kledir Ramil (Brasil)
  • Mamba Percusión – Rueda de la Amistad (Uruguay)
  • Carlos Aguirre y Nicolás Ibarburu (Argentina – Uruguay)
  • Dúo Karma (Cuba)
  • Sara Sabah en Ronda (Uruguay)
  • Cecilia de los Santos y Sebastián Macchi (Uruguay – Argentina)

Domingo 1.º de noviembre

  • Marta Gómez (Colombia)
  • Fernando Cabrera y Bolsa de nylon en la rama del árbol (Uruguay)
  • Catherine Vergnes (Uruguay)
  • Mariana Ingold (Uruguay)
  • Mamba Percusión – Rueda de la Amistad (Uruguay)
  • Edu "Pitudo" Lombardo y Pablo "Pinocho" Routin (Uruguay)
  • Encanto al Alma (Uruguay)
  • Coralinas (Uruguay)

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