El festival Música de la Tierra celebra 15 años con más de una decena shows en dos días: dónde será y cómo comprar entradas

El festival Música de la Tierra celebra 15 años con una edición especial que rendirá tributo a la amistad.

Además de una programación de charlas, talleres, clínicas, actividades para niños, Plaza Gastronómica y un Mercado de la Tierra, durante dos días se llevarán a cabo dieciséis conciertos.

Artistas nacionales como Fernando Cabrera, Catherine Vergnes, Mariana Ingold, Edu "Pitudo" Lombardo, Pablo "Pinocho" Routin, Malena Muyala o Ana Prada, y colectivos como Coralinas o Mamba Percusión; compartirán una nutrida grilla con músicos de Argentina , Brasil , Colombia y Cuba .

De Patti Smith a Javier Bardem y Rosalía: por qué los artistas internacionales se disculpan con Argentina

Daniela Bouret volvió a Buscadores y habló sobre el incidente con su excompañero Antonio Maeso: "No es un caso puntual, habla de cosas que todavía se naturalizan en la sociedad"

La próxima edición del festival será los días sábado 31 de octubre y domingo 1.º de noviembre , entre las 12:00 y las 22:00, en el Parque de la Amistad de Villa Dolores.

“Hoy más que nunca, en tiempos furiosos de virtualidad, nos hace especial sentido rendir tributo a la amistad de cuerpo presente: a las charlas mano a mano, a los mates, a los abrazos, a la complicidad, a las tristezas y a las alegrías compartidas", expresó su directora, Moriana Peyrou.

El aforo del festival es limitado. La venta general de entradas comenzará este sábado 25 de julio a las 12:00 a través de RedTickets, aunque ya está disponible la preventa para clientes de tarjetas de crédito Itaú y canjes Volar. Los menores de 12 años entran gratis.

Programación

Sábado 31 de octubre

Roberta Sá (Brasil)

Malena Muyala y Ana Prada (Uruguay)

Vitor, Kleiton y Kledir Ramil (Brasil)

Mamba Percusión – Rueda de la Amistad (Uruguay)

Carlos Aguirre y Nicolás Ibarburu (Argentina – Uruguay)

Dúo Karma (Cuba)

Sara Sabah en Ronda (Uruguay)

Cecilia de los Santos y Sebastián Macchi (Uruguay – Argentina)

Domingo 1.º de noviembre