De Patti Smith a Javier Bardem y Rosalía: por qué los artistas internacionales se disculpan con Argentina

¿Existe una “campaña anti-argentina”? Esa es la pregunta que circula desde que se disputó la final del Mundial 2026 en Nueva York. La derrota albiceleste estuvo envuelta, en las redes sociales, en discursos en contra de la selección de Lionel Messi a los que se sumaron expresiones que fueron mucho más allá del fútbol.

Desde antes de la final, diferentes creadores de contenido comenzaron a difundir teorías, discursos y expresiones que hacen a la construcción de una narrativa que señala Argentina de un supuesto "racismo", "discriminación" o "xenofobia".

Una discusión incluso que alcanzó a artistas internacionales como Samuel L. Jackson , quien acusó a Argentina de ser “uno de los países más racistas del mundo” y pidió expresamente que no respaldaran a la selección dirigida por Scaloni.

Fernanda Trías: "No me gustaría tener la sensación de que ya está, que se estableció cuál es mi terreno y que tengo que escribir ahí hasta que me muera"

Artistas como Patti Smith , Rosalía , Niall Horan , Javier Bardem o Pedro Pascal se vieron envueltos en la discusión, ya sea por compartir o respaldar publicaciones de terceros, o hacer comentarios que hayan sido interpretados como una ofensa hacia el pueblo argentino. Algunos pidieron disculpas.

Rosalía, La Perla y el boicot

Rosalía, la cantante catalana que está en plena gira internacional del Lux Tour, compartió en su cuenta de Instagram un video que había publicado la influencer y ex-creadora de contenido para adultos Mia Khalifa.

En el video se la ve cantando La Perla, la canción de su último disco dedicada a un hombre poco confiable, manipulador, desleal e infiel, con la ciudad de Nueva York de fondo. Hasta ahí todo en orden. Pero el texto que había escrito sobre la imagen enfureció a sus fanáticos argentinos: Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas.

La decepción local

Rompecorazones nacional

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El mayor desastre mundial

Es una perla, nadie se fía

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Usuarios argentinos interpretaron la publicación reposteada por la artista como una provocación. La reacción fue rápida y concreta. Los seguidores de la catalana usaron sus redes sociales para expresar su descontento, empezaron a vender las entradas para el concierto de Rosalía en Buenos Aires e incluso planearon boicotear el show.

La cantante entonces borró la publicación y utilizó sus historias en Instagram para disculparse con los argentinos. “Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”, escribió junto a un emoji de la bandera argentina y un montón de caritas llorando. “Sólo tengo amor por Argentina”, agregó.

Este jueves se canceló un concierto en homenaje a la cantante española en Córdoba luego de que los organizadores dijeran recibir "numerosos mensajes de odio y enojo" con relación al tributo.

Según informó la agencia EFE, el espectáculo Tributo Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico iba a realizarse en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de la ciudad de Córdoba pero fue suspendido "por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas".

"Nuestro objetivo siempre fue crear espectáculos que celebren la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción”, explicaron los organizadores en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Rosalía tiene previstos cuatro shows en los primeros días de agosto como parte del Lux Tour y desde la salida del disco, donde incluso hace referencia a la ciudad porteña en Reliquia, ha hablado sobre un vínculo cercano con el país.

Patti Smith, Lamine Yamal y la IA

La artista estadounidense Patti Smith también quedó en medio de las críticas después de compartir una fotografía generada con inteligencia artificial del delantero español Lamine Yamal arrodillado en el campo de juego y alzando una kufiya, el pañuelo tradicional de Medio Oriente vinculado a la resistencia palestina.

Debajo, en un comentario en su historia, agregó dos palabras que por contraposición salpicaron a la selección argentina: los buenos. En las redes ese comentario se interpretó como un ataque a los argentinos. A esa publicación, la cantautora agregó otra en su perfil y en pocas horas la cuenta de la compositora de Horses se vio inundada de comentarios al respecto.

Uno de ellos en particular llamó la atención de la artista: una usuaria le escribió para hacerle saber el disgusto de sus compatriotas desde "todo el amor y admiración" que tiene por ella. "No compres la narrativa de que ellos son los "buenos" en contraste a la horrible narrativa que promueven contra nosotros como si fuéramos un enemigo", sostuvo.

Patti Smith, una artista que adoro y admiro con toda mi alma y que posiblemente sea una referente para muchos, está subiendo desde ayer fotos con IA y poniendo que los españoles son los “good ones”. Así que le contesté, con lágrimas en los ojos.



Lo progre no te quita lo yanqui pic.twitter.com/6nRoRpi1Jj — bubulina (@bubulinax__) July 20, 2026

El intercambio entre la fanática argentina y la artista continuó en privado, según compartieron medios argentinos. "No quise que mis palabras se interpretaran en contra de un país que amo. Me siento terrible por haber lastimado a tanta gente. Gracias por hacerme saber cómo impacté. Ojalá pueda compensar a la gente”, respondió Smith, de acuerdo a las imágenes compartidas por la usuaria.

La artista luego eliminó la publicación y compartió en su perfil una imagen tomada en el Cementerio de Recoleta en una de sus visitas a la capital argentina.

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“Esta es una fotografía de una estatua que me conmovió profundamente. Fue tomada en Argentina, un país al que quiero desde hace mucho tiempo. Las palabras que escribí nunca tuvieron la intención de ofender al pueblo argentino, por el que siento un profundo cariño. Siempre he respetado y admirado el coraje y la pasión de su gente. He cabalgado por el campo argentino, he actuado y expuesto mi trabajo allí. He recibido muchísimo amor y hoy envío el mío de regreso, junto con mis más sinceras disculpas, de todo corazón", escribió Patti Smith luego del incidente.

Neil Horan y un "error honesto"

Niall Horan, ex integrante de One Direction, también quedó envuelto en la polémica al darle "me gusta" a una publicación que con ironía se titulaba Ocho momentos en que Argentina fueron realmente buenos chicos durante la final de la Copa del Mundo.

Un posteo en el que se recopilaron diferentes momentos del Mundial y terminaba con una bandera de España con la frase “Las Malvinas son españolas”.

"Niall Horan":

Por los comentarios sobre su 'me gusta' en una publicación de Instagram pic.twitter.com/vBN43kC9wc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 21, 2026

Luego de que su club de fans en Argentina publicara un comunicado, en el que se referían a la "lucha" por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el cantante publicó una corrección.

"Error honesto. De verdad ni siquiera me di cuenta de que había dado me gusta al post y ni siquiera recuerdo haberlo visto. No tengo más que amor por Argentina y todos mis fans allí”, escribió.

Bardem y lo que “nunca diría” sobre Argentina

Este jueves el actor español Javier Bardem –quien acompañó en cada paso a la selección española en este Mundial– publicó un video en su cuenta de Instagram con la intención de “aclarar” lo que dijo en una entrevista reciente en zeteo, una plataforma de redes sociales, y destacar lo que “nunca diría” sobre el pueblo argentino.

"Decía que me parecía injusto que se juzgase a la selección argentina por las actitudes del presidente Javier Milei, puesto que no representa, ni mucho menos, a la gran mayoría de los argentinos”, dijo el actor y se refirió a la cercanía del gobierno argentino con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

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"Nunca dije ni diría que la Argentina es un país xenófobo o racista. Eso nunca salió de mi boca y nunca saldrá porque por la Argentina no tengo más que mucho cariño, mucho respeto, mucha gratitud y mucha admiración en el aspecto cultural, en el aspecto cinematográfico y actoral, en el aspecto social, político y en el aspecto personal", añadió.

“Para mí es importante que queden claras todas aquellas cosas que nunca dije y nunca diría por el respeto y cariño que tengo hacia el pueblo argentino”, concluyó.