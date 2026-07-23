Se buscan guionistas uruguayos para Netflix: se lanzó Temporada Cero, un llamado para formar nuevos autores de series

En un ecosistema de producción audiovisual que se expande y que en los últimos años se ha afianzado en Uruguay, esta semana se lanzó la convocatoria de la primera edición de Temporada Cero, un programa para la formación de guionistas de series organizado por la productora argentina K&S films y que tiene el apoyo de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), Netflix y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Temporada Cero busca "profesionalizar a una generación de guionistas uruguayos especializados en narrativa serial para afrontar los desafíos de la industria audiovisual actual" y está dirigido a cualquier persona interesada en la escritura de series, con o sin experiencia previa (guionistas, escritores, realizadores, productores, estudiantes avanzados u otros perfiles).

Los aspirantes deben ser mayores de 18 años, uruguayos o extranjeros con un mínimo de 5 años de residencia legal en Uruguay, y deberán completar el formulario que se puede encontrar en este link y poseer un dispositivo electrónico con cámara, micrófono e internet.

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Existen dos modalidades de postulación: "Con proyecto en desarrollo" (para quienes presentan una sinopsis e idea inicial) y "Sin proyecto en desarrollo" (para interesados en formarse en narrativa serial sin un proyecto iniciado). Se ofrecen 20 cupos en total, divididos equitativamente: diez para postulantes con proyecto y diez para postulantes sin proyecto.

Uno de los aspectos atractivos del programa es que es gratuito. Consta de nueve instancias en total: dos encuentros presenciales en Montevideo y siete clases online. La organización cubrirá los gastos de traslado y/o alojamiento de los seleccionados que vivan fuera de Montevideo. La confirmación del cupo exige asistir a un mínimo de 8 de las 9 clases para recibir un certificado de participación.

La recepción de postulaciones está abierta desde el lunes 20 de julio y cerrará el próximo domingo 9 de agosto a las 23. El anuncio de los seleccionados será hecho el lunes 31 de agosto; la organización contactará directamente a los elegidos y anunciará en redes que el contacto fue realizado, sin publicar los nombres por esa vía.

Para quienes estén interesados, se reciben consultas por correo a [email protected], por WhatsApp al 093 304 638 o en el perfil de Instagram @temporadacero.oficial. Las bases completas de la convocatoria se pueden leer en este link.