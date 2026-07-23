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De Cabo Verde a Brasil: Gremio de Porto Alegre anunció la contratación de una figura de la selección revelación del Mundial 2026

El delantero llega al equipo gaúcho desde Estrella Amadora de Portugal tras su paso por el Mundial 2026

23 de julio de 2026 12:34 hs
Pau Cubarsí de España ante Jovane Cabral de Cabo Verde en el Mundial 2026

Pau Cubarsí de España ante Jovane Cabral de Cabo Verde en el Mundial 2026

Foto: AFP
Jovane Cabral fue presentado en Gremio

Jovane Cabral fue presentado en Gremio

Jovane Cabral fue presentado en Gremio

Jovane Cabral fue presentado en Gremio

Gremio de Porto Alegre, uno de los clubes históricos de Brasil, anunció la contratación del delantero Jovane Cabral, quien representó a Cabo Verde, selección que fue revelación en el reciente Mundial 2026.

El jugador firmó un contrato con el equipo tricolor hasta finales de 2027, según comunicó el club en sus redes sociales.

Jovane Cabral fue presentado en Gremio

Jovane Cabral fue presentado en Gremio

Cabral, de 28 años, comenzó su carrera profesional en Sporting de Portugal tras formarse en ese equipo desde la categoría sub 17.

Ascendió al primer equipo en 2017 y participó en las victorias de la Copa de Portugal, la Copa de la Liga portuguesa en tres ocasiones, el Campeonato de Portugal y la Supercopa de Portugal.

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Luego, en 2022 jugó en la Lazio de Italia, participando en la Europa League.

Jovane Cabral fue presentado en Gremio

Jovane Cabral fue presentado en Gremio

Tras su regreso a Sporting, volvió a adquirir experiencia en Italia, donde jugó en el Salernitana, y en Grecia, en el Olympiacos.

Mientras que en las dos últimas temporadas, el delantero jugó en la Estrella da Amadora de Portugal.

Con la selección de Cabo Verde juega desde 2017, consolidándose a partir de 2023 hasta llegar al Mundial de 2026 en el que su combinado hizo su histórico debut.

En dicho torneo jugó en los partidos contra España y Argentina.

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