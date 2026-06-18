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Juez confirmado para Uruguay vs Cabo Verde, que supo sacarle roja directa a Fernando Muslera por una terrible patada; mirá cómo será el equipo arbitral

La FIFA confirmó a los jueces del partido Uruguay vs Cabo Verde, del próximo domingo, por la segunda fecha del Mundial 2026

18 de junio de 2026 10:17 hs
Espen Eskas expulsa a Fernando Muslera

Espen Eskas expulsa a Fernando Muslera

Foto: EFE/EPA/Thomas Hodel

La FIFA confirmó a los jueces que estarán en el partido Uruguay vs Cabo Verde, del próximo domingo a las 19:00 en Miami, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El juez del partido será el noruego Espen Eskas.

Los asistentes serán sus compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin.

El equipo lo completarán los estadounidenses Tori Penso como cuarto árbitro y Brooke Mayo como juez asistente reserva.

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Espen Eskas será el juez de Uruguay vs Cabo Verde

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La roja directa a Fernando Muslera

Eskas tiene entre sus antecedentes una tarjeta roja a Fernando Muslera, el hoy golero de la selección uruguaya en el Mundial 2026, en la Liga de Campeones 2024, cuando atajaba en Galatasaray.

Por las clasificatorias para dicho torneo, el campeón suizo, Young Boys, le ganó 1-0 en Turquía ante Galatasaray con un gol del francés Alan Virginius, en un partido en el que Muslera, fue expulsado por agredir al autor del gol cuando festejaba en su área.

Galatasaray había perdido 3-2 en la ida y en una contra letal, Virginius definió el juego.

El galo abrió los brazos parado de cara a la hinchada de Galatasaray y por eso, Muslera le dio una patada que le reportó la roja directa por parte de Eskas.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

El perfil de Espen Eskas

Espen Andreas Eskås, nacido en Oslo el 24 de junio de 1988, es uno de los jueces más interesantes y en ascenso del panorama europeo.

Con 37 años, combina la típica frialdad escandinava con una autoridad natural que pocos poseen. No es un juez que grita o gesticula de más, rara vez busca ser el protagonista, pero cuando pita, se le obedece.

Su carrera comenzó en 2005, con 17 años, hasta que se estrenó como profesional en la Eliteserien, la Primera división noruega, en setiembre de 2015.

Dos años después se convirtió en árbitro FIFA y en juez UEFA Elite.

Espen Eskas expulsa a Fernando Muslera

Espen Eskas expulsa a Fernando Muslera

Se trata de un juez con un estilo discreto, con un posicionalmente excelente y muy buena lectura del juego.

No es un juez tarjetero, promedia cerca de 3.5 amarillas por partido, pero sí es estricto en el campo de juego, con un lenguaje corporal es sereno.

Además de juez, es licenciado en Derecho y Gestión Deportiva.

Fue futbolista en inferiores en el club Bækkelagets SK.

En líneas generales, se trata de un árbitro moderno, bien preparado, físicamente impecable y mentalmente fuerte, con el típico perfil que la UEFA y la FIFA buscan para sus grandes citas: joven, pero con experiencia, y con mucho margen de crecimiento.

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