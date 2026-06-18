Gonzalo Chori Castro con Quedó Picando en Miami: "Si Uruguay puede repetir el segundo tiempo" contra Arabia "es una selección para tener en cuenta" en el Mundial 2026

Gonzalo Chori Castro , exjugador de Nacional y la selección uruguaya, aseguró que si la selección uruguaya repite el segundo tiempo que realizó contra Arabia Saudita en su primer partido del Mundial 2026 "es una selección muy seria para tener en cuenta" en el torneo, en una entrevista desde Miami con Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador.

En el museo itinerante de la Conmebol ubicado en Miami Beach , al que concurrió junto a su amigo Diego Godín para un evento, Castro fue consultado sobre su análisis del partido ante Arabia, en el que estuvo presente, y afirmó en el primer tiempo vio a un equipo que dudaba "mucho".

"Creo que fuimos muy predecibles en las transiciones, entonces ellos se nos armaron bien y no creamos situaciones , y con el gol en contra en el segundo tiempo tuvimos que salir a buscar el resultado , y bueno, se cambió la estrategia", explicó Castro.

El Chori destacó que en la segunda mitad "cambió la actitud del equipo" y se vio a un Uruguay que "generó mucho", y "por suerte vino el gol". Aunque lamentó que "no pudieron venir más" tantos uruguayos para llevarse la victoria, se fue con "esa sensación que si Uruguay puede repetir ese segundo tiempo, es una selección muy seria para tener en cuenta" en el Mundial.

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Por otra parte, Castro destacó la labor de Maximiliano Araújo, jugador que juega en el extremo izquierdo que él supo ocupar en algunos partidos en la selección. Según el exfutbolista, en el primer tiempo Araújo y Matías Viña (con quien él formó una gran dupla en 2019) "no se entendieron tan bien" y los árabes "defendían bien", pero luego valoró que el extremo "pudo encontrar un gol", algo que "es fundamental".

"Esperemos que que siga por esa línea del gol, que sin dudas los goles te llevan a ganar puntos", añadió.

Castro y Godín fueron invitados por la FIFA a disfrutar los tres encuentros de la fase de grupos de la selección uruguaya en el Mundial. El Chori destacó su "amistad gigante" con el excapitán de la celeste y expresó que están "disfrutando del Mundial juntos", aunque reconoció que un poco extraña a su familia. "Sabemos que están bien así que nosotros podemos disfrutar tranquilos", sentenció.