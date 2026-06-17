Hielo, toallas frías y rápida asistencia a los jugadores: la estrategia de la selección uruguaya en las cuestionadas pausas de hidratación en el calor de Miami

Más allá de las opiniones en contra y a favor, y toda la polémica por la comercialización de sus espacios en las transmisiones de TV, las pausas de hidratación son una realidad en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y en ese sentido la selección uruguaya se preparó para utilizarlas y tener el mejor beneficio para sus futbolistas en los partidos.

Así se pudo ver en el estreno ante Arabia Saudita el pasado lunes en el Hard Rock de Miami, a las 18:00 locales, cuando el termómetro marcaba 30° con una sensación térmica aún mayor, sumado a la humedad reinante en la Florida en el mes de junio.

En las pausas de hidratación, los jugadores se acercaron a la zona de su banco de suplentes y mientras recibían las indicaciones de Marcelo Bielsa fueron rápidamente asistidos por los auxiliares del combinado en el campo de juego.

Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita

Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita

Los “aguateros” llevaron heladeras portátiles y canastos hacia ese sector para refrescar a los futbolistas.

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La estrategia planeada por la selección uruguaya incluyó la utilización de toallas húmedas frías, las que se colocaron en los cuellos y la cabeza de los futbolistas.

Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita Foto: AFP

Además, también se pudo ver a los asistentes sosteniendo bolsas de hielo en la nuca de los futbolistas, como fue el caso de Darwin Núñez y Fede Viñas, o colocando hielo debajo de las toallas.

Todo esto mientras también bebían agua y bebidas isotónicas frías para recuperar electrolitos y carbohidratos.

Desde la selección uruguaya confirmaron a Referí que se coordinó un plan para aprovechar estas pausas de tres minutos que se llevan a cabo al promediar el primer y el segundo tiempo.

Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita Foto: EFE

“Se trabajó en la planificación de la pausa para recuperar e hidratar”, comentó a Referí Jorge Giordano, director de selecciones nacionales de la AUF.

Distintas visiones en la AUF y la selección uruguaya

En entrevista con Referí, el presidente de la Asociación Uruguaya de fútbol (AUF), Ignacio Alonso destacó el “cooling break”, o pausa de hidratación.

Antes, Giordano había sido crítico con estas pausas y aseguró que su implementación “cambió el fútbol” como lo conocíamos, además de que llevará a que los entrenadores deban “planificar” estos parates ya que en ellos “la intervención del cuerpo técnico es fundamental”.

“Usted cuando vio el partido ayer (en la pausa) vio una pauta publicitaria. Cuando uno plantea discrepancia seguramente los organizadores dicen ‘bueno, está bien, pero los premios y los gastos que se originan salen de algún lado’. Es difícil coincidir la parte técnica con lo logístico, con lo que es el espectáculo. Pero bueno, la FIFA dispone de una reglamentación y hay que cumplirla”, señaló.

Además, el director de Selecciones contó que en distintas instancias técnicas de FIFA plantearon su discrepancia con este cambio, y admitió que le cuesta adaptarse a esa modificación.

Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita Foto: EFE

Consultado sobre si la AUF tuvo la misma postura ante la FIFA, Alonso contestó que no: “Hay una gran cantidad de ciudades que tienen temperaturas extremas, y creímos que era importante”.

¿Y qué dijo Marcelo Bielsa? Cuando le preguntaron al respecto en una de sus conferencia en el Mundial 2026 señaló: “Los motivos son muy claros y no es necesario que yo agregue opiniones que han sido unánimes”.

El debate por las pausas de hidratación

Como había ocurrido a nivel continental por la aplicación de las pausas de rehidratación en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, esta nueva modalidad generó opiniones encontradas al llevarse a cabo en el Mundial 2026.

Varios protagonistas, futbolistas y entrenadores, se han manifestado al respecto.

"Las pausas de hidratación resultan un poco curiosas", dijo Van Dijk, capitán de Países Bajos, después de empatar 2-2 con Japón el domingo en Dallas, en un estadio con aire acondicionado.

20260614 ARIC BECKER / AFP Copiado Foto por ARIC BECKER / AFP Netherlands' defender #04 Virgil van Dijk (C) celebrates after scoring the opening goal during the 2026 World Cup Group F football match between the Netherlands and Japan at the Dallas Stadium Virgil Van Dijk Foto: Aric Becker/AFP

"Estaba viendo casi todos los partidos hasta hoy y cada vez que se produce un corte comercial es un poco... Bueno, no es algo que me guste y creo que para los espectadores neutrales que estén mirando la televisión tampoco es algo agradable", añadió.

Los hinchas también se quejaron el domingo, en el triunfo de Suecia 5-1 sobre Túnez en Monterrey, México, y abuchearon la pausa por hidratación en la primera parte, lo que también se repitió el lunes en el partido entre España y Cabo Verde, en el estadio de Atlanta, un recinto ultramoderno equipado de aire acondicionado.

La FIFA explicó que las pausas están diseñadas para proteger la salud de los jugadores y que van a tener lugar en todos los partidos del Mundial, sin importar dónde se juegue ni qué tiempo haga.

Los cuatro cuartos de los partidos

Las pausas también han sido cuestionadas en el Mundial por su uso comercial en TV.

A diferencia de las copas de Conmebol, que se escuchan las indicaciones de los entrenadores en sus charlas a los jugadores, en el Mundial muchas señales han optado por instaurar una pausa publicitaria durante ese lapso de tiempo.

Por ejemplo, en el partido Holanda – Japón, en el estadio de los Dallas Cowboys, se mostró en la pantalla gigante del estadio una actuación de las animadoras de ese equipo de la NFL de football americano.

Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita Foto: AFP

Pero en la TV se vieron anuncios publicitarios, como suele ocurrir en las retransmisiones deportivas en Estados Unidos.

En ese sentido, críticos a las pausas han acusado a la FIFA de intereses comerciales con su nueva medida. “Este es el año en que el partido de dos mitades se ha convertido en uno de cuatro cuartos”, consideró el destacado periodista británico Henry Winter, que cree que el torneo se ve dañado "por unos cuantos puñados de dólares".

En algunos países no hay publicidades. En Inglaterra, por ejemplo, las cadenas BBC e ITV no cortan la transmisión durante esas pausas. "Es importante que haya resistencia a esto, desde todos los ámbitos. Si toleramos esto, nuestros partidos televisados podrían ser los siguientes", avisa Winter.

Corta el ritmo de juego

Otro de los cuestionamientos de estas pausas es que pueden cortar el ritmo de un equipo durante el partido.

Algo así ocurrió en el debut de Uruguay ante Arabia Saudita, con una recuperación de los árabes en el segundo tramo del primer tiempo, en el que encontraron el gol.

También pasó en otro partido. Curazao asombraba al mundo con un 1-1 provisional en el minuto 21 ante Alemania el domingo en Houston, en otro partido jugado bajo techo. Pero llegó la pausa y a partir de ahí todo cambió: la isla caribeña terminó derrotada 7-1.

Los que defienden las pausas

El seleccionador español, Luis De la Fuente, se mostró a favor de estas interrupciones en pos del bienestar de los jugadores.

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"Me parece una medida acertada en circunstancias de calor (...) Seguiremos las normas. Intentaré no agobiar a los jugadores en las pausas, lo que deben hacer es beber mucho", señaló.

Por su parte, Van Dijk incidió en que la medida debería ser sometida a una cierta flexibilidad, según las condiciones. "Si hace mucho calor, obviamente es bueno. Pero creo que habría que analizarlo partido a partido", sentenció.

En tanto, el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, reconoció que “cambian el fútbol”.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cx2kpl831mzo Roberto Martínez, director técnico de la selección de Portugal, saluda a los congregados. Getty Images

"El juego cambia. Si necesitamos pausas de hidratación, que a veces necesitamos, en el mismo torneo tenemos que tener pausas de juego en todos los partidos. No es mi opinión decir que las necesitamos, pero cuando las tenemos cambia mucho cómo trabajamos durante los partidos", dijo Martínez en la rueda de prensa previa al encuentro contra Congo de este miércoles.

"Antes eran dos partes, como entrenador tenías la preparación previa al encuentro y luego el descanso (para hablar con los futbolistas)", reflexionó.

"Ahora son cuatro partes. Es distinto para los jugadores y para el cuerpo técnico, tenemos que usar un periodo de tres minutos para trabajar aspectos tácticos, cosa que ya vemos en otros deportes y ayuda mucho", concluyó.