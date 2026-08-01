Se volvió a atrasar la llegada de Rubén Botta a Uruguay para jugar en Nacional: los motivos

Se retrasó otra vez la llegada del argentino Rubén Botta a Uruguay para convertirse en nuevo jugador de Nacional , nuevamente por motivos personales, confirmaron fuentes del club a Referí.

Tras cerrar el acuerdo con el jugador de 36 años a principios de la semana, se esperaba que Botta arribara a Uruguay en los días siguientes . Sin embargo, el argentino pidió llegar el sábado para solucionar unos asuntos familiares.

El club aguardaba que Botta arribara a Uruguay este sábado por la mañana, pero el argentino les comunicó que no iba a llegar cuando estaba planeado.

Según informó el periodista Martín Olivera y ratificaron fuentes del club a Referí, su nuevo atraso se debe a que todavía no pudo solucionar el problema familiar que lo aqueja.

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Nacional llegó a un acuerdo con el argentino Rubén Botta, séptimo fichaje, y el entrenador Jorge Bava contó sus principales características

Desde el tricolor detallaron que el futbolista llegará a Uruguay este domingo, fecha en la que se realizará la revisión médica y firmará contrato como nuevo jugador de Nacional.

Botta no juega desde el 4 de mayo, cuando disputó 72 minutos en la derrota de Defensa y Justicia contra Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura argentino. Este año jugó 886 minutos repartidos en 14 encuentros con el halcón (un promedio de 63 minutos por partido), en los que anotó un gol y brindó una asistencia.



“Es un típico volante creativo, que pude jugar por la banda izquierda tanto como interior, como enganche puro o mediapunta cerrándose con muy buena asistencia, buen toque, buenas habilitaciones, buena zurda, buena pelota quieta”, expresó el entrenador Jorge Bava en una conferencia realizada este miércoles.