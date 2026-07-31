Dos jugadores de Nacional entrenaron diferenciados y están en duda para enfrentar a Progreso por el Torneo Intermedio

Nacional prepara su último partido del Torneo Intermedio ante Progreso , este domingo a las 18:30 en el Gran Parque Central , luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana este martes al vencer 2-1 a Tigre y no lograr remontar la serie.

El bolso sabe que clasificar a la final del Intermedio es un desafío complicado , ya que debe esperar un empate entre los punteros Montevideo City Torque y Wanderers este viernes y luego ganar por mínimo siete goles de diferencia (y que Deportivo Maldonado no gane), pero también es consciente de que los tres puntos de este fin de semana son claves para recortar distancias en la Tabla Anual.

Actualmente el tricolor está sexto en la acumulada con 32 puntos , a ocho de los punteros Deportivo Maldonado y Peñarol.

En este escenario, Jorge Bava tiene en duda a dos de sus extremos para el partido de este domingo, que este viernes entrenaron diferenciados : Baltasar Barcia y Juan Cruz de los Santos.

Ruben Sosa en Quedó Picando: su análisis de la actualidad de Nacional, el deseo de que llegue el clásico contra Peñarol y la anécdota del helicóptero

Luis Mejía o Maxi Gómez: la decisión que tendrá que tomar Jorge Bava con el capitán de Nacional en el próximo partido ante Progreso

Baltasar Barcia Foto: Leonardo Carreño/Focouy

El primero sufrió un golpe en el tobillo en el partido de ida ante Tigre, disputado el pasado martes 21 de julio, por el que debió salir en el entretiempo, y que aún lo tiene entre algodones.

Por otra parte De los Santos, que estuvo a punto de emigrar a Ecuador para ser futbolista de Independiente del Valle, todavía no tuvo minutos desde el arranque del segundo semestre, y no viajó a Buenos Aires para jugar la vuelta ante Tigre por resentirse de un golpe en la rodilla que sufrió en la previa de la ida de los playoffs, en la cual integró el banco de suplentes.

Incluyendo ese encuentro, este año De los Santos jugó 19 de los 30 partidos de Nacional en la temporada, y de los once partidos que se perdió ocho fueron por diferentes lesiones.

En 2025 no estuvo en siete de los 19 partidos del tricolor en el segundo semestre (cuando llegó de River Plate) por el mismo motivo, lo que indica que el futbolista no participó de 15 de los 49 encuentros que pudo disputar en Nacional por lesiones, un 30% de los cruces.

Juan Cruz De los Santos Foto: Dante Fernández/Focouy

A las posibles bajas de Barcia y De los Santos se suma la ausencia confirmada de Alexis Martín Arias, que fue expulsado en el encuentro ante Wanderers.

Tendrá, por otra parte, el regreso de Bruno Zuculini, que no jugó ante Tigre por su expulsión en la ida pero que está habilitado para jugar ante Progreso. Su inclusión en el once es una de las interrogantes del equipo tricolor, debido al buen rendimiento que tuvo Lucas Rodríguez en el partido de Sudamericana.