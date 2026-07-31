Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

La buena noticia de Nacional con Maximiliano Gómez, quien seguirá vinculado al club por un buen tiempo

Nacional y Maxi Gómez llegaron a un acuerdo luego de varias semanas de negociaciones

31 de julio de 2026 12:12 hs
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional y su delantero y figura, Maximiliano Gómez llegaron a un acuerdo para extender el contrato que los une, según anunció el club en la previa del acto en el que se realizará la firma del nuevo vínculo este viernes por la tarde en el Paddock del Gran Parque Central..

Ambas partes venían negociando en las últimas semanas en muy buenos términos y restaban definir algunos detalles.

Maxi Gómez, quien llegó al club a mediados del año pasado desde Defensor Sporting, tenía contrato con Nacional hasta fines de 2026.

Maxi Gómez celebra el 1-0 para Nacional

Maxi Gómez celebra el 1-0 para Nacional

Con el nuevo contrato, el delantero de 29 años extenderá su vínculo por dos años más, hasta mediados de 2028, según indicaron a Referí desde la sede tricolor.

El nuevo rol de Maxi Gómez como capitán de Nacional tras una meditada decisión de Jorge Bava, quien explicó lo que buscó con su designación

Luis Mejía o Maxi Gómez: la decisión que tendrá que tomar Jorge Bava con el capitán de Nacional en el próximo partido ante Progreso

Campeón uruguayo en su primer semestre en el club, hasta el momento, Maxi Gómez lleva jugado 48 partidos en los albos con 24 triunfos (50% de victorias), 12 empates y 12 derrotas.

Recientemente, el pasado martes ante Tigre, debutó como capitán del equipo en una decisión de Jorge Bava al no estar Sebastián Coates.

En lo que respecta a su especialidad, los goles, ha marcado 26 (0.54 por partido), con 8 anotados por penales.

Sus tantos se reparten de la siguiente forma:

Campeonato Uruguayo: 20

Copa Libertadores: 3

Amistosos: 2

Copa Sudamericana: 1

Las más leídas

Día 2 de Diego Forlán en la selección uruguaya: anunció la primera lista para la sub 20, con tres jugadores de Nacional y de Peñarol, y se reunió con Diego Jaume

Tras la confirmación de Diego Forlán como nuevo DT, la selección uruguaya contrató a Gustavo Bueno para dirigir a la sub 15

Desaparece el club en el que jugaron Pep Guardiola, Baggio, Pirlo y cuatro jugadores y un técnico uruguayos

De qué murió Franco Baresi: el parte médico tras el fallecimiento de la leyenda del Milan

Temas

Nacional Maximiliano Gómez

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos