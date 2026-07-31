La buena noticia de Nacional con Maximiliano Gómez, quien seguirá vinculado al club por un buen tiempo

Nacional y su delantero y figura, Maximiliano Gómez llegaron a un acuerdo para extender el contrato que los une, según anunció el club en la previa del acto en el que se realizará la firma del nuevo vínculo este viernes por la tarde en el Paddock del Gran Parque Central..

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Ambas partes venían negociando en las últimas semanas en muy buenos términos y restaban definir algunos detalles.

Maxi Gómez, quien llegó al club a mediados del año pasado desde Defensor Sporting, tenía contrato con Nacional hasta fines de 2026.

Con el nuevo contrato, el delantero de 29 años extenderá su vínculo por dos años más, hasta mediados de 2028 , según indicaron a Referí desde la sede tricolor.

Luis Mejía o Maxi Gómez: la decisión que tendrá que tomar Jorge Bava con el capitán de Nacional en el próximo partido ante Progreso

El nuevo rol de Maxi Gómez como capitán de Nacional tras una meditada decisión de Jorge Bava, quien explicó lo que buscó con su designación

Campeón uruguayo en su primer semestre en el club, hasta el momento, Maxi Gómez lleva jugado 48 partidos en los albos con 24 triunfos (50% de victorias), 12 empates y 12 derrotas.

Recientemente, el pasado martes ante Tigre, debutó como capitán del equipo en una decisión de Jorge Bava al no estar Sebastián Coates.

En lo que respecta a su especialidad, los goles, ha marcado 26 (0.54 por partido), con 8 anotados por penales.

Sus tantos se reparten de la siguiente forma:

Campeonato Uruguayo: 20

Copa Libertadores: 3

Amistosos: 2

Copa Sudamericana: 1