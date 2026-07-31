¿Por qué recomiendan envolver los billetes con papel aluminio?

Una práctica que comenzó a circular en redes sociales volvió a llamar la atención de quienes guardan dinero en efectivo: envolver los billetes con papel aluminio.

El método es presentado como un "recurso casero" para proteger las divisas durante largos períodos de almacenamiento.

El papel aluminio es un material utilizado habitualmente en soluciones domésticas por su capacidad para actuar como barrera frente a ciertos factores externos. En el caso de los billetes, la recomendación apunta principalmente a reducir la exposición a la humedad, la luz y otros elementos que pueden afectar el estado del papel moneda con el paso del tiempo.

El Mar Muerto se está retrayendo y aparece agua dulce: la razón científica y por qué algunos lo asocian a una profecía bíblica

Según el portal español Confidencial Digital , quienes aplican este método suelen utilizarlo para conservar billetes guardados durante meses o años, especialmente en el caso de monedas extranjeras como los dólares .

"La idea es crear una capa adicional de protección frente al contacto con el ambiente y evitar que el dinero quede expuesto directamente a condiciones que puedan deteriorarlo", reseña el sitio.

Por qué recomiendan envolver los billetes en papel aluminio

Sin embargo, especialistas en conservación consultados advierten que el papel aluminio por sí solo no garantiza que un billete permanezca en perfecto estado. Factores como la humedad del lugar donde se almacena, la temperatura, el contacto con otros materiales y la forma en la que se manipula el dinero también influyen en su preservación.

El papel aluminio puede funcionar como una protección adicional, pero no sustituye un sistema de almacenamiento seguro.

La recomendación de envolver billetes con este artículo de cocina también se mezcló con prácticas vinculadas al Feng Shui y creencias populares relacionadas con la prosperidad económica.

Dólar en papel aluminio: la práctica viral del Feng Shui

Para quienes siguen esta práctica del Feng Shui, el papel de aluminio funciona como una especie de escudo energético. Según Eldiarionye.com, se considera que ayuda a conservar la energía asociada al dinero y evitar que se disperse o se vea afectada por influencias negativas.

Por eso, llevar un dólar envuelto en aluminio simbolizaría la intención de proteger y atraer la abundancia económica.

Dentro del Feng Shui, la billetera también es considerada el "hogar" del dinero. Mantenerla ordenada y limpia es una de las recomendaciones habituales para favorecer un flujo positivo. Por ese motivo, se sugiere evitar acumular recibos innecesarios o conservarla en mal estado.

Otra interpretación sostiene que este gesto funciona como una barrera simbólica frente a gastos inesperados o pérdidas económicas. En esta creencia, el aluminio cumpliría la función de aislar energías negativas vinculadas al dinero.